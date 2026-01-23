Bulos y desinformación amenazan tanto a los destinos turísticos como a los viajeros

Expertos del sector turístico y de la comunicación han advertido este viernes en la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, que acoge Fitur, del daño que pueden provocar los bulos y noticias falsas tanto a los viajeros como a la reputación de los destinos.

Una mesa de este evento organizado por IFEMA Madrid y la Agencia EFE se ha centrado en la desinformación y discutido posibles soluciones a los problemas que causa al sectorturístico y a los propios viajeros.

En la ponencia, moderada por la directora de Contenidos Digitales de EFE, Desirée García, se ha destacado la "consulta de fuentes y medios honestos y fiables" como principal solución a los problemas que traen los bulos en este sector.

El director general de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jonathan Gómez, ha criticadola estrategia de algunos destinos, basada en patrocinios a 'influencers' para "competir por la viralidad y los 'likes'", incluso a costa de desprestigiar a destinos vecinos."Nosotros no entramos ahí, no tenemos apenas publicidad digital. Queremos atraer a la persona que más va a cuidar mi ciudad. ¿Para qué viralizar contenidos que van a llegar apersonas a las que no quiero que les lleguen", ha recalcado Gómez.

En la mesa, patrocinada por Embratur, el director de Turismo ha recordado que la ciudad sufrió campañas de desinformación con imágenes de supuestos tiburones, que resultaron ser herbívoros, en las costas de Marbella, un contenido falso que afectó negativamente ala percepción y el turismo de la provincia.

Para evitar que los bulos afecten la experiencia turística, Gómez ha recalcado que su Ayuntamiento "siempre corrobora la información" con su equipo de comunicación: "Si hay algo que no es real, se filtra antes de que salga".

"Nos preocupa que los creadores de contenidos puedan crear contenidos falsos con el fin de viralizarse y desprestigiar la ciudad; es un reto y ahora solo estamos viendo la puntadel iceberg", ha subrayado.

Por su parte, el redactor de EFE Verifica Jorge Ocaña ha expuesto casos reales del daño que puede causar la desinformación en redes sociales al turismo: desde "destinosinexistentes" o imágenes manipuladas hasta fraudes que generan "falsas expectativas" y pérdidas económicas para los viajeros y las ciudades.

"A raíz de estos contenidos falsos, se genera decepción y mala reputación para el destino por los comentarios negativos de los turistas. Es muy difícil crearse una identidad y muy fácil hundirla", señaló Ocaña.

Asimismo, el periodista explicó que detrás de esta desinformación siempre hay intereses económicos, por lo que recomendó a los viajeros "verificar antes de viajar" y a las empresas turísticas "invertir en prevención".

Por otro lado, Ocaña admitió que "es imposible parar la desinformación, pero sí es posible prevenirla".

En esta línea, la responsable editorial de Lonely Planet en España, Nuria Cabrero,defendió el rigor y la honestidad como "valores esenciales frente a los bulos".

"La honestidad no pasa de moda; es fundamental para saber quién vende humo y quién cuenta realidades. Los patrocinios son peligrosos y siempre hay que confiar enrecomendadores contrastados", ha afirmado Cabrero.

Ante la cuestión de qué se puede hacer para combatir esta desinformación, Cabrero aseveró que su clave es seguir trabajando como lo hacen “desde hace 50 años", ya que dentro de su protocolo “todo se contrasta y se comprueba con información veraz”.