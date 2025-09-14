‘Cabeza de Ratón’, la película que es un espejo de las tensiones del país

El director rechaza la idea de invitar a ver la película solo 'por apoyar el cine panameño'.'No me gusta esa lógica de pedirle a la gente que vaya como un favor. El cine no debe ser un acto de lástima. Si una película es mala, no merece llenar una sala. Yo quiero que la gente vea ‘Cabeza de ratón’ porque disfrute la experiencia y porque se reconozca en lo que ve en pantalla'.En su opinión, el verdadero reto del cine local no está en los recursos, sino en la seriedad del proceso audiovisual. 'Todos quieren hacer la película más bonita visualmente, pero si el sonido no funciona, la experiencia se arruina. Para mí, la clave está en la coherencia de todo el conjunto'.El director también reconoce el apoyo del Fondo Cine, que ha respaldado la producción. 'Es muy importante que existan instituciones dispuestas a apoyar ideas distintas, incluso aquellas que pueden ser controversiales o críticas del sistema. Ojalá haya cada vez más diversidad de voces en el cine panameño, porque hay tantas perspectivas como personas'.Al final, ‘Cabeza de ratón’ se erige como una obra que mezcla protesta, salud mental y reflexión social. 'Espero que el espectador no solo vaya a verla, sino que la recomiende porque le deja algo. Mi intención no es buscar lástima, sino ofrecer un espejo en el que la gente pueda reconocerse'.