El origen de la discordia en Clayton: una tubería de agua

Una vez más, la falta de agua ha generado tensión en Clayton. El pasado fin de semana, la rotura de una tubería de ocho pulgadas dejó a la comunidad sin suministro, lo que desató una ola de protestas. Sin embargo, el descontento de los residentes no se dirigió al IDAAN por la avería, sino por un problema de fondo: la tubería está ubicada dentro de un proyecto de construcción privado.

Los vecinos de Clayton denuncian que esta situación complica las reparaciones y genera afectaciones recurrentes en el servicio. Además, señalan una serie de supuestas irregularidades, como la construcción del proyecto en una zona de baja densidad. Por ello, exigen la reubicación de la tubería para garantizar un acceso sin restricciones y un suministro de agua estable.

Tyrone Jordan, vicepresidente de los residentes de Clayton, manifestó que buscan hacer “llamado a las autoridades pertinentes, porque desde octubre del 2023 se viene dando esta inconsistencia en el proyecto, donde parte de la comunidad se queda sin agua en múltiples ocasiones”.

El vocero de la comunidad, que ofreció declaraciones en TVN Noticias, recalcó que piden un compromiso de la constructora y de las autoridades para la reubicación de esta tubería.

Poco después, el IDAAN comunicó por redes sociales que el problema la rotura estaba resuelta. Los trabajos de reparación consistieron en el reemplazo de 15 pies de la tubería de asbesto cemento por una de PVC en la calle Arnoldo Cano.