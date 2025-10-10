Era un lugar muy bajo

un lugar carente

un lugar temible

donde habita la muerte

un lugar de odio

y de malas lenguas

un lugar sin alma

un lugar sin tregua.

Era un lugar de asco

un lugar sin vida

un lugar donde permanentemente

se mueve la agonía.

La gente tiene ojos, pero no miran

tienen manos, pero no crean

tienen la mente llena de humo

respiran toxinas y algunos embrujos,

la gente es negativa y no saben qué es sol

no saben de risas

no saben de amor.

Allá,

la gente se destruye.

La gente no busca, sino que pelean

la gente se lamenta y hace la guerra

en ese lugar

la gente sufre todo el tiempo

y para los muertos en espíritu

esa es su casa.