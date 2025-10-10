Era un lugar muy bajoun lugar carenteun lugar temibledonde habita la muerteun lugar de odioy de malas lenguasun lugar sin almaun lugar sin tregua.Era un lugar de ascoun lugar sin vidaun lugar donde permanentementese mueve la agonía.La gente tiene ojos, pero no mirantienen manos, pero no creantienen la mente llena de humorespiran toxinas y algunos embrujos,la gente es negativa y no saben qué es solno saben de risas no saben de amor.Allá,la gente se destruye.La gente no busca, sino que peleanla gente se lamenta y hace la guerraen ese lugar la gente sufre todo el tiempoy para los muertos en espíritu esa es su casa.