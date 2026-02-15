Carnaval saludable: qué evitar y qué elegir en la comida callejera

Con el inicio de los carnavales, la venta de comida callejera se incrementa en distintos puntos del país, acompañando las celebraciones y actividades al aire libre. No obstante, expertos en salud advierten que los excesos propios de la temporada pueden tener consecuencias si no se actúa con moderación. El alto consumo de frituras, alimentos con abundante azúcar y bebidas alcohólicas, sumado a la exposición prolongada al sol, puede derivar en deshidratación, golpes de calor y trastornos digestivos. Las altas temperaturas propias de esta época intensifican los riesgos, especialmente en personas que permanecen durante horas en culecos y mojaderas. Italia Farrier, nutricionista-dietista de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que una adecuada planificación alimentaria es fundamental para evitar complicaciones de salud durante las festividades.

Hidratación y desayuno, claves para evitar desmayos en Carnavales