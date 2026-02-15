  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Carnaval saludable: qué evitar y qué elegir en la comida callejera

Especialista llama a priorizar hidratación y buena higiene en la comida
Especialista llama a priorizar hidratación y buena higiene en la comida Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/02/2026 09:23
Especialista advierte sobre riesgos de excesos alimenticios y deshidratación durante los Carnavales

Con el inicio de los carnavales, la venta de comida callejera se incrementa en distintos puntos del país, acompañando las celebraciones y actividades al aire libre. No obstante, expertos en salud advierten que los excesos propios de la temporada pueden tener consecuencias si no se actúa con moderación.

El alto consumo de frituras, alimentos con abundante azúcar y bebidas alcohólicas, sumado a la exposición prolongada al sol, puede derivar en deshidratación, golpes de calor y trastornos digestivos. Las altas temperaturas propias de esta época intensifican los riesgos, especialmente en personas que permanecen durante horas en culecos y mojaderas.

Italia Farrier, nutricionista-dietista de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que una adecuada planificación alimentaria es fundamental para evitar complicaciones de salud durante las festividades.

Hidratación y desayuno, claves para evitar desmayos en Carnavales

La especialista subrayó que la hidratación debe ser prioritaria, por lo que recomendó aumentar el consumo de agua cuando se realizan actividades bajo el sol.

Asimismo, insistió en la importancia de no omitir el desayuno, ya que esta práctica puede provocar desmayos y fatiga extrema. Indicó que esta primera comida del día debe incluir:

Frutas frescas, que aportan agua, fibra, vitaminas y antioxidantes.

Proteínas, que favorecen la saciedad y la estabilidad de la glucosa.

Carbohidratos complejos, que brindan energía sostenida.

Grasas saludables, que contribuyen a la saciedad y al buen funcionamiento metabólico.

En cuanto a la comida callejera, aconsejó elegir puestos que mantengan condiciones adecuadas de higiene y optar por alimentos recién preparados y bien cocidos. También recomendó moderar el consumo de frituras y productos con alto contenido de azúcar.

Farrier reiteró que la clave para disfrutar de los carnavales sin contratiempos radica en la prevención, el equilibrio y la responsabilidad en los hábitos de alimentación e hidratación.

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo