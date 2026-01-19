Carnavales en Panamá: Volumen Caribe 2026 se realizará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera

El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 se celebrará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera, con acceso gratuito para el público, según informaron los organizadores durante la presentación oficial realizada en la Playita Las Garzas. El evento se desarrollará durante cinco días consecutivos y reunirá actividades musicales, culturales, gastronómicas y recreativas dirigidas a públicos de distintas edades.

La edición 2026 contará con cuatro tarimas principales, distribuidas para ofrecer programación simultánea de géneros caribeños y latinos, entre ellos salsa, merengue, soca, dancehall, reguetón y fusiones tropicales. Más de 100 artistas nacionales e internacionales formarán parte del cartel, que será anunciado de manera gradual en las próximas semanas.

Para los asistentes, el festival dispondrá de zonas gastronómicas, foodtrucks y áreas de descanso, además de un boulevard comercial. A través de la Alcaldía de Panamá, se habilitarán más de 100 espacios para emprendedores y microempresarios, lo que permitirá la venta de alimentos, bebidas y productos diversos durante el evento.

El programa también incluye juegos mecánicos, inflables y una zona infantil, diseñadas para el disfrute de familias y niños, con espacios diferenciados del área de conciertos. Los organizadores indicaron que estas zonas contarán con medidas de seguridad y supervisión.

Como parte de las novedades de esta edición, el Ministerio de Cultura incorporará activaciones artísticas y culturales en el Casco Antiguo, ampliando la experiencia del festival más allá de la Cinta Costera y ofreciendo actividades complementarias para residentes y visitantes.

En materia de logística, el festival contará con apoyo de la Policía Nacional y equipos operativos, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y la movilidad de los asistentes durante los cinco días. Se prevé la implementación de dispositivos de control de tránsito y presencia policial permanente en las áreas de mayor concentración.

El Festival Volumen Caribe se desarrolla en colaboración con Heineken Panamá, Cervecería Nacional y el Ministerio de Cultura, mediante una alianza público-privada que respalda la organización y ejecución del evento.

En su edición anterior, realizada en 2025, el festival registró una asistencia acumulada superior a 168 mil personas, con un máximo de 33 mil asistentes en un solo día. Según datos de la organización, el evento generó un impacto económico estimado de 30 millones de dólares, beneficiando principalmente a microempresarios, comercios y servicios vinculados al turismo y al entretenimiento.

Para la edición 2026, los organizadores proyectan un aumento en la asistencia y en el impacto económico, impulsado por la ampliación de tarimas, la participación de nuevos aliados y la integración de actividades culturales adicionales.

Con acceso gratuito, múltiples escenarios y una oferta diversa de música y servicios, Volumen Caribe 2026 se perfila como una de las principales opciones de entretenimiento del verano, concentrando actividades durante cinco días en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.