Carnavales en Panamá: Volumen Caribe 2026 se realizará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera

<b>El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 se celebrará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera</b>, con acceso gratuito para el público, según informaron los organizadores durante la presentación oficial realizada en la Playita Las Garzas. El evento se desarrollará durante cinco días consecutivos y reunirá actividades musicales, culturales, gastronómicas y recreativas dirigidas a públicos de distintas edades.La edición 2026 contará con <b>cuatro tarimas principales</b>, distribuidas para ofrecer programación simultánea de géneros caribeños y latinos, entre ellos salsa, merengue, soca, dancehall, reguetón y fusiones tropicales. <b>Más de 100 artistas nacionales e internacionales</b> formarán parte del cartel, que será anunciado de manera gradual en las próximas semanas.Para los asistentes, el festival dispondrá de <b>zonas gastronómicas, foodtrucks y áreas de descanso</b>, además de un boulevard comercial. A través de la Alcaldía de Panamá, se habilitarán <b>más de 100 espacios para emprendedores y microempresarios</b>, lo que permitirá la venta de alimentos, bebidas y productos diversos durante el evento.El programa también incluye <b>juegos mecánicos, inflables y una zona infantil</b>, diseñadas para el disfrute de familias y niños, con espacios diferenciados del área de conciertos. Los organizadores indicaron que estas zonas contarán con medidas de seguridad y supervisión.Como parte de las novedades de esta edición, <b>el Ministerio de Cultura incorporará activaciones artísticas y culturales en el Casco Antiguo</b>, ampliando la experiencia del festival más allá de la Cinta Costera y ofreciendo actividades complementarias para residentes y visitantes.En materia de logística, <b>el festival contará con apoyo de la Policía Nacional y equipos operativos</b>, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y la movilidad de los asistentes durante los cinco días. Se prevé la implementación de dispositivos de control de tránsito y presencia policial permanente en las áreas de mayor concentración.El Festival Volumen Caribe se desarrolla en colaboración con <b>Heineken Panamá, Cervecería Nacional y el Ministerio de Cultura</b>, mediante una alianza público-privada que respalda la organización y ejecución del evento.En su edición anterior, realizada en 2025, <b>el festival registró una asistencia acumulada superior a 168 mil personas</b>, con un máximo de 33 mil asistentes en un solo día. Según datos de la organización, el evento generó un <b>impacto económico estimado de 30 millones de dólares</b>, beneficiando principalmente a microempresarios, comercios y servicios vinculados al turismo y al entretenimiento.Para la edición 2026, los organizadores proyectan <b>un aumento en la asistencia y en el impacto económico</b>, impulsado por la ampliación de tarimas, la participación de nuevos aliados y la integración de actividades culturales adicionales.Con acceso gratuito, múltiples escenarios y una oferta diversa de música y servicios, <b>Volumen Caribe 2026 se perfila como una de las principales opciones de entretenimiento del verano</b>, concentrando actividades durante cinco días en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.