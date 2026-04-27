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Vida y cultura

Chiriquí celebra 110 años de su ferrocarril y rescata su legado histórico

El acto se llevó a cabo el pasado 22 de abril.
El acto se llevó a cabo el pasado 22 de abril. Cedida | Jay Alvarez
Por
José Vilar
  • 27/04/2026 16:47
Con un conversatorio y una exposición histórica, se conmemoraron los 110 años del Ferrocarril Nacional de Chiriquí, resaltando su papel en el desarrollo regional y los esfuerzos actuales por preservar su memoria

El grupo Amigos Pro Rescate del Ferrocarril Nacional de Chiriquí (FNC) celebró recientemente el 110 aniversario de la inauguración de esta obra que marcó un antes y un después en el desarrollo económico y social de la provincia. La actividad —realizada el pasado 22 de abril en los terrenos de la Feria de David— contó con el respaldo del Patronato de la Feria Internacional de David y la asociación Culturama.

El evento, que incluyó en su apertura la participación del Centro de Proyecciones Folclóricas Atenai Batista con una coreografía alusiva a la cultura local, tuvo como eje central un conversatorio sobre la trascendencia del ferrocarril en distintos ámbitos de la vida chiricana, como la economía, la sociedad y la cultura.

El panel sobre la dimensión del Ferrocarril de Chiriquí fue moderado por la directora de la Biblioteca de Boquete, Priscilla Gómez, y contó con la participación de los historiadores Milagros Sánchez Pinzón y Daniel Samudio, así como de Diógenes Moreno, extrabajador ferroviario. Todos coincidieron en subrayar el rol del ferrocarril en mitigar el aislamiento de la región y su impacto en el fortalecimiento de la industria agrícola y turística de la provincia. Según una nota de prensa, la actividad reunió a unas 200 personas.

El conversatorio se complementó con una exposición fotográfica itinerante, integrada por imágenes históricas que documentan el papel del FNC en el desarrollo de la provincia.

Aunque el evento centró su mirada en el pasado, también abordó el futuro de la movilidad en Chiriquí. En ese sentido, se analizó el potencial ferroviario de la región con la intervención de Felipe Benicio Rodríguez, del Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOM-RO), quien expuso sobre el proyecto del tren Panamá-David.

Un legado histórico para rescatar

El grupo Amigos Pro Rescate del Ferrocarril Nacional de Chiriquí logró recientemente reconstruir el mapa del ferrocarril chiricano, que operó entre 1916 y 1990. El croquis —presentado formalmente ante la Biblioteca Nacional el pasado 13 de noviembre— forma parte del patrimonio documental de esta institución.

El mapa es resultado de una iniciativa desarrollada por el ingeniero civil Sergio Aguina, en conjunto con el equipo técnico del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Mediante técnicas de georreferenciación, el documento reconstruye las operaciones del sistema ferroviario entre 1959 y 1965, cuando conectaba puntos clave como David, Boquete, La Concepción y Puerto Armuelles, entre otras localidades.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Aguina explicó que el rescate del mapa fue un proceso arduo que tomó cerca de dos años (2024-2025), e implicó la exploración de distintos sitios para corroborar la ubicación de las antiguas líneas férreas.

“Nuestro objetivo era brindar una visión completa del ferrocarril. Este es el primer documento oficial elaborado junto con el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Además, existe un gran interés en conocer las rutas que daban forma al sistema, tanto para fines turísticos como investigativos”, señaló.

Aguina destacó que la importancia de este hallazgo radica en la escasa información disponible sobre el ferrocarril en la provincia, pese a que este transportó a centenares de viajeros en una época en la que era el principal medio de transporte, antes de la construcción de la carretera Panamericana.

El FNC comenzó a decaer tras la construcción de la vía que conecta Puerto Armuelles con la carretera Panamericana, en la zona de Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. Su desaparición respondió al declive progresivo del sistema ferroviario en la provincia.

En este contexto, el grupo Amigos Pro Rescate del FNC aboga por una mayor difusión de la historia de esta obra, que hoy comienza a ser más conocida gracias a sus esfuerzos de investigación y divulgación.

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