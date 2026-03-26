Dos nuevas variedades de tomate adaptadas al calor

Panamá suma dos nuevas variedades de tomates, desarrolladas para adaptarse a las altas temperaturas del trópico. Se trata de IDIAP-TM-SALSA-25 e IDIAP-TM-EJIDO-25 presentadas por el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap) en la provincia de Los Santos. El Dr. Jorge Enrique Jaén Villarreal, investigador del Idiap y exbecario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), explica que estas variedades responden a las necesidades del segmento de producción de tomate industrial. 'Son altamente productivas y cumplen con todos los estándares de dulzura, color y firmeza que exige el mercado. Sin embargo, su principal característica es su tolerancia al calor, actualmente una de las mayores limitantes de la agricultura en las zonas tropicales', señala.Durante la presentación, el Idiap entregó semillas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), para su distribución entre productores, fortaleciendo así la transferencia de tecnología hacia el campo.Desde su perspectiva, uno de los principales retos para la investigación agropecuaria en países tropicales, es la resiliencia al cambio climático. 'Debemos generar tecnologías que maximicen la productividad para alimentar a la población, pero que al mismo tiempo tengan un enfoque de conservación y sostenibilidad para proteger nuestros recursos naturales', afirma el científico.