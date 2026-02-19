Yolani Robles Pineda: dos décadas en investigación marina-costera

La investigadora entiende que el mar no es una entidad aislada, sino el final de un camino que comienza en la montaña. Desde sus inicios en 2002, cuando evaluaba la ecología del río Santa María y protegía a la tortuga golfina en Isla Cañas, ha mantenido un enfoque de 'cuenca a costa'. Esta visión sistémica la llevó a comparar el aprovechamiento de la concha negra entre los manglares de David y los de Montijo, demostrando que la sostenibilidad solo es posible cuando se involucra a los recolectores y pescadores en la toma de decisiones científicas.Su productividad intelectual es un archivo vivo para el país. Con una veintena de publicaciones en revistas de prestigio internacional como la <b>R</b>evista de Biología Tropical y el Journal of Applied Ichthyology, sus estudios sobre la relación longitud-peso y la dinámica poblacional de tiburones y rayas son hoy referencias obligatorias en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR). Además, como coeditora de obras fundamentales, como la guía sobre la pesca artesanal en el Parque Nacional Coiba (2016), ha logrado establecer un lenguaje común entre la academia y el sector pesquero.