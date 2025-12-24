  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Cine
Cine

Bob Esponja regresa ‘En Busca de los Pantalones Cuadrados’

La cinta se estrena el 25 de diciembre en cines panameños.
La cinta se estrena el 25 de diciembre en cines panameños.
Tom Kenny continúa haciendo la voz original de Bob Esponja en su idioma original.
Tom Kenny continúa haciendo la voz original de Bob Esponja en su idioma original.
Para esta nueva cinta el holandés Volador toma el timón como anti-héroe y principal antagonista de Bob y sus amigos.
Para esta nueva cinta el holandés Volador toma el timón como anti-héroe y principal antagonista de Bob y sus amigos.
Por
Irene Acosta
  • 25/12/2025 00:00
La nueva cinta de Bob Esponja nos lleva a Fondo de Bikini en una aventura para desenmascarar el misterio del Holandés Volador junto a Don Cangrejo y sus habilidades piratas

Desde su origen en 1999, Bob Esponja ha sido sinónimo de diversión simple e infantil, por ser su audiencia primaria niños entre los 6 y 12 años, con sus narrativas sencillas, pero que se centraban en Bob Esponja, una esponja de mar cuyas aventuras junto a su mejor amigo, Patricio Estrella, están repletas de misterios, peligros y momentos de diversión en Fondo de Bikini, casi siempre por accidentes y por el poco pensamiento crítico que Bob y Patricio poseen, lo que aúna a la comedia simplista y basada en gags por episodio.

Tras numerosas temporadas de la serie de televisión –que en Latinoamérica ha sido una de las más exitosas en los últimos 20 años– y películas animadas de la casa productora de Nickelodeon, Bob Esponja regresa a la pantalla grande y en animación 3D para darnos una nueva aventura junto a Don Cangrejo, Patricio Estrella, Calamardo y el Holandés Volador, quien ha sido un personaje recurrente en la serie en años anteriores.

En esta entrega, el director Derek Drymon –quien fue director de arte de la serie original hasta 2010– nos adentra en Fondo de Bikini en lo que es una serie de cameos de personajes del universo de Bob Esponja, pero guiándonos al misterio principal de la maldición del Holandés Volador y su tripulación en el fondo del mar.

El elenco del legado —Tom Kenny como Bob Esponja, Bill Fagerbakke como Patricio Estrella, Clancy Brown como Don Cangrejo, Rodger Bumpass como Calamardo, Carolyn Lawrence como Arenita Mejillas y el Sr. Lawrence como Plancton— lleva más de 25 años trabajando juntos y forjando estrechas amistades fuera de la serie.

La cinta se centra en el anhelo de Bob Esponja (Tom Kenny) de crecer y finalmente convertirse en un hombre grande. Entonces podrá hacer lo que todo niño sueña con hacer de grande: subirse a la montaña rusa del Gran Hombre. Don Cangrejo siembra la semilla de que la única manera de ser “grande” es convirtiéndose en un espadachín como él, lo que lleva a Bob a emprender un viaje de héroe. Cuando se encuentra con el Holandés Volador, el fantasma convence a Bob Esponja de qué puede enseñarle a ser espadachín si lo acompaña a la parte más profunda y peligrosa del mar: el Inframundo. Pero sin que Bob Esponja lo sepa, el Holandés Volador ha estado buscando durante 500 años a alguien con un corazón puro y una mente inocente que rompa su maldición y lo devuelva a la humanidad.

En la aventura conocemos el verdadero sentimiento de Don Cangrejo por Bob Esponja, quien más que un simple empleado, se ha convertido en un amigo inseparable de Don Cangrejo (a pesar de lo que él intente ocultar). Esta evolución en su relación es un punto de partida para la cinta, la cual depende grandemente de las decisiones de Bob y Don Cangrejo, así como de la visión del Holandés Volador y la valentía que tenga Bob en enfrentarlo.

El humor narrativo de la historia es un punto de debate subjetivo, ya que podría ser el mejor momento cómico de la cinta para unos y para otros solo un gag más basado en años de crear la marca de comedia simple de Bob Esponja, por lo que solo podemos destacar que cumple su función de dar entretenimiento y volver las escenas más rápidas y fáciles de digerir, ya que la premisa nos lleva por sí sola en cada evento lineal que sucede.

De vuelta a Fondo de Bikini...y más allá

En esta cinta vamos más profundo que de Fondo de Bikini, hasta llegar al Inframundo, el reino submarino en el que las almas y los fantasmas, así como monstruos y pesadillas vueltas a la vida, se mueven libremente en un reino sin leyes ni reglas, sino solo supervivencia.

El diseño de cada zona de Fondo de Bikini llama a la nostalgia para muchos que crecimos con Bob Esponja y Gary dentro de su pequeña piña que se convertía en mansión dentro de sí misma, por lo que sus colores y formas, hasta las pequeñas flores en la manta púrpura de Bob, nos llaman a saber que será una aventura como ninguna otra. El diseño de Bob y Gary en 2D en CG nos adentra en sus movimientos claros y fluidos a través de la película, y así con todos los personajes y objetos de transporte en su fondo, haciendo que se sienta como algo real y no solo un episodio más.

En el Inframundo, el Holandés Volador captura emociones con sus efectos visuales explosivos y neones vibrantes –algo que sería del estilo del diseñador de producción de animación Pablo R. Mayer quien fue responsable del estilo general de diseño de la película– comportándose como un pirata fantasma de alto nivel y siendo uno de los personajes más graciosos en la entrega, logrando balancear sus momentos de seriedad con sus momentos de locura tras vivir 500 años como un ente del más allá en busca de su libertad.

Un increíble elenco de actores se une a la familia de Bob Esponja en esta película, trayendo consigo un montón de sorpresas, incluyendo a Mark Hamill como el Holandés Volador y Regina Hall como Barb, la sufrida segunda al mando del Holandés Volador. Hamill y Hall protagonizan la película junto a los nuevos miembros del reparto: George López, Arturo Castro, Sherry Cola e Isis ‘Ice Spice’ Gastón.

Esta nueva familia de personajes añade un sentido de camaradería a la cinta, que se sirve abundantemente en recordar a las audiencias los mensajes de amistad, compañerismo, amor propio, valentía y honestidad, así como mantener la inocencia infantil y llevar a los niños por un camino de optimismo y alegría, tal como ha sido la esencia de Bob Esponja desde el principio.

‘Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados’ es una película de aventura que nos adentra a la nostalgia de la esponja marina amante de las Cangreburgers y cazar mariposas, y para los más pequeños es una puerta de diversión y animación vibrante, junto con música moderna de Ice Spice con ‘Big Guy’, que trae consigo un giro de nueva generación a una historia que se ha visto planeada desde 2015. Solo queda esperar la próxima vez que Bob Esponja nos pregunte si estamos listos para seguirlo a una nueva aventura.

Lo Nuevo