Bob Esponja regresa ‘En Busca de los Pantalones Cuadrados’

Desde su origen en 1999, Bob Esponja ha sido sinónimo de diversión simple e infantil, por ser su audiencia primaria niños entre los 6 y 12 años, con sus narrativas sencillas, pero que se centraban en Bob Esponja, una esponja de mar cuyas aventuras junto a su mejor amigo, Patricio Estrella, están repletas de misterios, peligros y momentos de diversión en Fondo de Bikini, casi siempre por accidentes y por el poco pensamiento crítico que Bob y Patricio poseen, lo que aúna a la comedia simplista y basada en gags por episodio.

Tras numerosas temporadas de la serie de televisión –que en Latinoamérica ha sido una de las más exitosas en los últimos 20 años– y películas animadas de la casa productora de Nickelodeon, Bob Esponja regresa a la pantalla grande y en animación 3D para darnos una nueva aventura junto a Don Cangrejo, Patricio Estrella, Calamardo y el Holandés Volador, quien ha sido un personaje recurrente en la serie en años anteriores.

En esta entrega, el director Derek Drymon –quien fue director de arte de la serie original hasta 2010– nos adentra en Fondo de Bikini en lo que es una serie de cameos de personajes del universo de Bob Esponja, pero guiándonos al misterio principal de la maldición del Holandés Volador y su tripulación en el fondo del mar.

El elenco del legado —Tom Kenny como Bob Esponja, Bill Fagerbakke como Patricio Estrella, Clancy Brown como Don Cangrejo, Rodger Bumpass como Calamardo, Carolyn Lawrence como Arenita Mejillas y el Sr. Lawrence como Plancton— lleva más de 25 años trabajando juntos y forjando estrechas amistades fuera de la serie.

La cinta se centra en el anhelo de Bob Esponja (Tom Kenny) de crecer y finalmente convertirse en un hombre grande. Entonces podrá hacer lo que todo niño sueña con hacer de grande: subirse a la montaña rusa del Gran Hombre. Don Cangrejo siembra la semilla de que la única manera de ser “grande” es convirtiéndose en un espadachín como él, lo que lleva a Bob a emprender un viaje de héroe. Cuando se encuentra con el Holandés Volador, el fantasma convence a Bob Esponja de qué puede enseñarle a ser espadachín si lo acompaña a la parte más profunda y peligrosa del mar: el Inframundo. Pero sin que Bob Esponja lo sepa, el Holandés Volador ha estado buscando durante 500 años a alguien con un corazón puro y una mente inocente que rompa su maldición y lo devuelva a la humanidad.

En la aventura conocemos el verdadero sentimiento de Don Cangrejo por Bob Esponja, quien más que un simple empleado, se ha convertido en un amigo inseparable de Don Cangrejo (a pesar de lo que él intente ocultar). Esta evolución en su relación es un punto de partida para la cinta, la cual depende grandemente de las decisiones de Bob y Don Cangrejo, así como de la visión del Holandés Volador y la valentía que tenga Bob en enfrentarlo.

El humor narrativo de la historia es un punto de debate subjetivo, ya que podría ser el mejor momento cómico de la cinta para unos y para otros solo un gag más basado en años de crear la marca de comedia simple de Bob Esponja, por lo que solo podemos destacar que cumple su función de dar entretenimiento y volver las escenas más rápidas y fáciles de digerir, ya que la premisa nos lleva por sí sola en cada evento lineal que sucede.