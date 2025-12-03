Dentro del mundo fantástico y violento de ‘La Guerra de los Reinos’

Para los amantes de series maratoneadas como ‘Game of Thrones’, ‘Vikings’ o ‘Outlander’, llega a la plataforma de streaming Universal+ la nueva serie alemana ‘La Guerra de los Reinos’ (War of the kingdoms, en su título original) es una producción de Constantin Film en colaboración con RTL+, dirigida por Cyrill Boss y Philipp Stennert, con guiones de Cyrill Boss, Philipp Stennert y Doron Wisotzky, basada en la novela ‘Hagen of Tronje’ de Wolfgang Hohlbein.

La serie, que estrenará este 14 de diciembre en Latinoamérica, se centra en los conflictos políticos y el drama interno de Kriemhild (Lilja van der Zwaag) crece como hija de un rey en un mundo donde su destino parece estar predeterminado desde su nacimiento. Pero todo cambia cuando aparece el misterioso guerrero Siegfried de Xanten (Jannis Niewöhner). Fuerte, apuesto y peligroso, el guerrero logra sacudir su corazón y al reino entero. Sin embargo, entre ellos se interpone Hagen de Tronje (Gijs Naber), el taciturno maestro de armas.

Secretamente enamorado de Kriemhild, el deber lo obliga a renunciar, y esa renuncia pronto se convertirá en traición. Mientras las guerras arden en el exterior, la corte de Borgoña se convertirá en el escenario de intrigas, celos y luchas de poder. Ahora, el rey Gunter (Dominic Marcus Singer) desea como esposa a la legendaria valquiria Brunhild (Rosalinde Mynster), pero el corazón de la guerrera aún pertenece al hombre que una vez la engañó.

A esto se suma un eje importante de esta historia, la posible emancipación de Kriemhild: una mujer destinada a casarse como hija de un rey, que a su vez se encuentra dividida entre dos hombres, Sin embargo, su voz será dividida entre el deber, el poder y la rebelión.

Para un proyecto europeo, en un idioma distinto al inglés, es una apuesta enorme. El presupuesto, según los productores, superó los 50 millones de dólares. Así, la miniserie ofrece nuevas oportunidades para explorar el elemento sobrenatural del género fantástico, según comentaron los directores en un comunicado de prensa: “La magia representa simbólicamente el mundo de las emociones; inexplicable y misterioso. Para algunos, es el enemigo que debe ser destruido. Para otros, es una droga sin la cual la vida es insoportable. Sobre todo, es una tragedia épica y atemporal sobre personas que buscan su camino en un mundo incierto. Personas que, al final, fracasan debido a sus propias contradicciones”.

En exclusiva para La Estrella de Panamá, conversamos con el actor austriáco Dominic Marcus Singer (Vienna Blood, Pagan Peak), sobre su rol como el rey Gunter –un hombre acorralado por un amor no recíproco y un reino al borde del caos–, el proceso de grabación y la armonía con los directores Boss y Stennert, así como con el resto del reparto que filmó en República Checa e Islandia los seis episodios de la serie, disponibles en streaming.

¿Cómo fue tu incorporación o cómo llegas a conocer este proyecto?

Bueno, estaba rodando con los directores Cyrill Boss y Philipp Stennert, otra serie en Alemania llamada ‘Pagan Peak’. Fue bastante exitosa, y estaba muy contento porque fue mi primera gran experiencia trabajando con ellos. Estaba realmente feliz; fue todo un gran proyecto. Y luego me pidieron que participara en este. Tengo mucha suerte de que me lo ofrecieran y es un sueño hecho realidad, especialmente volver a trabajar con estos dos chicos. Eso fue lo que más me importó. Sabemos que esta serie está basada en la fantasía y en la guerra.

¿Cuál fue tu parte favorita de interpretar al Rey Gunter y qué aprendiste de él?

Fue bastante interesante desempeñar una posición como la de un rey: ser el líder de un sistema, intentar rescatarlo e intentar representar quién era y cómo funcionaba, aunque ya no tanto. Es un trabajo que implica mucho movimiento, lenguaje corporal y el uso de la voz correctamente, porque se trata de un mundo que nos hemos inventado. Realmente intentamos averiguar cómo son estas personas, porque estamos contando la historia de una familia, de un reino, de amigos y amantes dentro de una fantasía del multiverso medieval. Así que teníamos que imaginar una realidad propia. Y eso fue un gran reto, porque, más que en teatro, en cine tienes que mantenerte completamente quieto dentro de un mundo construido.

¿Cómo fue tu relación con Boss y Stennert y cómo fue tu experiencia trabajando con ellos?

Fue interesante porque fue absolutamente diferente de nuestra primera serie. Aquella tenía una escala mucho menor: era más bien un thriller criminal sobre un asesino en serie, un cazador de mujeres. Y ahora soy el rey, hay dragones y elementos de fantasía y todo ese mundo. Así que siempre estábamos intentando encontrar un lenguaje en común, porque es una máquina enorme. Cada día había más de 200 personas en el set, y era como ir entrando en un ritmo nuevo. Esa fue la parte de mayor reto, porque había muchísima gente y no estaba acostumbrado. Es algo realmente importante y tienes que tener paciencia, abrir los oídos a todo. Fue un trabajo bastante intenso, pero era algo que siempre había buscado desde niño: hacer una película o una producción de estudio tan grande.

¿Y con el resto del reparto? ¿Cómo te sentiste con ellos?

Éramos muy cercanos en ese tiempo porque pasábamos casi un año juntos, especialmente durante la preparación. No estábamos en el set aún; tuvimos tres meses de entrenamiento en equitación, esgrima, boxeo y acrobacias. Así que realmente llegas a conocerte físicamente también, y eso fue muy bueno. Fue todo un regalo; es como un campo de entrenamiento. Fue genial.

¿Puedes contarnos cuál fue tu parte favorita de grabar este programa? ¿Cuál fue tu parte favorita del rodaje?

Disfruté cada segundo. Como te dije, fue un sueño hecho realidad, pero especialmente el mayor regalo fueron las dos últimas semanas, cuando fuimos a Islandia a rodar. También la gran pelea en el glaciar. El equipo de Nolan estuvo allí rodando unos días para ‘Batman Begins’ y nosotros estábamos filmando la gran pelea entre Brunhild y el rey. Fue muy intenso porque hacía un frío enorme. Yo estaba muy enfermo y estuvimos en la cima del glaciar rodando durante tres días. Y recibí la espada como regalo auténtico de la serie.

¿Cómo te sientes ahora que la gente de América Latina va a poder ver este programa? Me alegré mucho cuando vi eso. Estoy muy contento de que la serie esté haciendo un viaje alrededor del mundo, porque creo que debería funcionar en todo el planeta. Trata los temas de mayor interés: la familia, el amor, la traición, la guerra y el intento de llevarnos bien entre nosotros. En la historia, los personajes no pueden hacerlo porque son dos mundos distintos que entrechocan, pero todo viene del corazón. Eso es lo propio de las grandes historias.