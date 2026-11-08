El cine panameño llega a la Universidad de Panamá en apoyo a ACAMPADOC

El Cine Universitario del Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) de la Universidad de Panamá, en alianza con la Dirección Nacional de Cine, presenta la Muestra de Cine Panameño, una iniciativa con fines solidarios que se desarrollará del 11 de noviembre al 3 de diciembre. Las proyecciones tendrán lugar en el Campus Central de la Universidad de Panamá, en la calle principal, frente al patio de la Facultad de Humanidades, con funciones a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

La muestra tiene un propósito solidario: destinar la totalidad de los fondos recaudados a la reconstrucción de la sede de ACAMPADOC (Festival Internacional de Cine Documental), ubicada en La Villa de Los Santos, que sufrió graves daños estructurales y un colapso parcial como consecuencia del terremoto del pasado 9 de octubre. Para facilitar la asistencia y promover la participación de la comunidad, se estableció una contribución simbólica de $1.00 para estudiantes y $2.00 para el público general.

La programación inaugural, que se desarrollará del miércoles 11 al viernes 13 de noviembre, ofrecerá un espacio para explorar la memoria, el arte, el suspenso y la acción a través de tres destacadas producciones panameñas.

El miércoles 11 se proyectará ‘El Brujo: Julio Zachrisson’, dirigida por Félix Guardia. Este documental biográfico sigue la historia de un joven cineasta que, inspirado por un cuadro que permaneció durante décadas en la habitación de su abuela, viaja a Madrid para conocer al reconocido grabador y pintor surrealista panameño Julio Zachrisson. Durante casi cinco años, ambos construyen una entrañable amistad que transforma sus vidas, mientras el artista enfrenta la ceguera propia de su vejez. Con valioso material de archivo y entrevistas inéditas, la película reflexiona sobre la identidad, el paso del tiempo y el arte como un vínculo entre generaciones.