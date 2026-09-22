‘Help’ lleva al teatro las historias de migrantes, el desarraigo y la búsqueda de pertenencia

Nueve mucamas de distintas nacionalidades son encerradas en el cuarto de limpieza de un hotel de lujo, después de la denuncia de un huésped sobre la desaparición de un costoso anillo. Como todas ellas tuvieron acceso a la habitación, se convierten automáticamente en sospechosas. A partir de ahí, se fomenta un ambiente en el que las intrigas y las sospechas se dejan notar en su máxima expresión, desatando, por un lado, el conflicto entre las propias trabajadoras de la limpieza y, por el otro, un halo de prejuicios que se cierne sobre las mucamas, a quienes su jefe decidió encerrar a cal y canto hasta aclarar el asunto.

Esta es la trama que ofrece la obra ‘Help’, escrita y dirigida por el dramaturgo Carlos Algecira, que se presentará los días 6 y 7 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Teatro INIDA.

La puesta en escena reúne un elenco de nueve actrices y un actor, compuesto por Camila Torres, Janeth Osorio, Saniya Karinova, Aylén Mendoza, Slendy Rodríguez, Kathleen Matthews, Maried Velásquez, Olga Zhigalova, Nancy Rivera y Gino Ratto, en una historia que combina humor, tensión y una reflexión profunda centrada en temas que no dejan de ser actuales, como la migración, el desarraigo y la permanente necesidad humana de sentirse parte de algo o de alguien.

Algecira contó a La Estrella de Panamá que lo que lo motivó a escribir la obra ‘Help’ y llevarla al escenario fue observar una fotografía que dio la vuelta al mundo: la de la migrante iraní Artemis Ghasemzadeh, quien fue deportada desde Estados Unidos a Panamá y pidió auxilio a través de la ventana de su habitación, donde escribió con su mano la palabra ‘Help’ (ayuda, en inglés).

El caso de Ghasemzadeh, quien huyó de Irán tras la persecución en su contra por profesar la religión cristiana, empujó a Algecira a hacer una obra que hablara a profundidad sobre la migración y sus complejidades. Más aún, cuando observó comentarios cargados de prejuicios hacia los migrantes en la red social X, antes Twitter.

“No contamos exactamente la historia de lo que pasó, pero sí queremos que sea un telón de fondo para que el público pueda ver un poco la realidad de la migración actualmente. No queremos sesgar un punto de vista ni hablar de que hay casos buenos o malos. Simplemente queremos poner sobre la mesa diferentes tipos de migración, porque muchas veces hay personas que migran por necesidad y otras que migran simplemente porque quieren hacerlo y tienen todas las posibilidades para hacerlo. En la obra se cuentan nueve historias distintas de migración, correspondientes a estas nueve mujeres que llegan de diferentes países y que están trabajando en un hotel de lujo en Panamá. Básicamente, esa es la sinopsis de la obra”, resumió el dramaturgo.

Algecira añadió que ‘Help’ no busca abordar el tema desde un punto de vista panfletario ni estigmatizante, colocando carnés de migrantes ‘buenos’ o ‘malos’.

“Lo que nos interesa es poner distintos puntos de vista y que el espectador pueda reflexionar a partir de la obra. Muchas veces, el miedo al migrante es el miedo al otro, el miedo al que es distinto. También esas barreras que a veces nosotros tenemos como fronteras nos las ponemos entre nosotros mismos, incluso con personas que están al lado nuestro simplemente porque son diferentes a nosotros”, explicó.

La migración, añade Algecira, termina siendo una excusa para hablar de la división social cada vez más evidente. “Cada vez hay más odio hacia el otro y más miedo hacia el otro. Entonces, es una obra que aborda otros muchos temas, como la salud mental, y que tiene la migración como telón de fondo”, remachó.