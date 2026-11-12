La historia de corrupción y salvación detrás de ‘Wild Horse Nine’

Esta semana se encuentra ‘Wild Horse Nine’ en cines panameños, la ansiada película dirigida por el ganador del Óscar, Martin McDonagh (‘Los Espíritus de Inisherin’), y protagonizada por John Malkovich (‘Being John Malkovich’), Sam Rockwell (‘Jojo Rabbit’) y Steve Buscemi (‘Reservoir Dogs’), que sigue a dos compañeros agentes de la CIA en un viaje solo de ida a la Isla de Pascua –llamada Rapa Nui, en el idioma nativo– donde deberán pasar pesabercibidos hasta cumplir con su última misión juntos. Su trama gira alrededor de la amistad entre Chris (Malkovich) y Lee (Rockwell), quienes han pasado de todo y por todo al ser compañeros de años en la CIA; pero el viaje se ha vuelto demasiado, incluso para alguien tan realista y de cabeza fría como Chris, con cada día su propia mente decae y se ve empujado a mantener todos sus recuerdos alejados de en quienes más confía. Lee, por su parte, es un agente aguerrido y sin miedo, cuya única meta se ha vuelto proteger a Chris, quien ha confiado en él una carga sin par y un secreto que ya no recuerda haberle dicho. Es 1973 y Chris parte a Rapa Nui junto a Lee, tras haber completado su misión en Santiago de Chile. Estando en el aeropuerto, conocen a dos jóvenes universitarias chilenas, Mónica (Mariana di Girolamo) y su amiga Alicia (Ailín Salas), quienes también van a Rapa Nui en el mismo avión que Lee y Chris. Allí, Chris les revela que el presidente Allende será víctima de un golpe de Estado y que lo “disfruten mientras puedan”, hasta que Lee lo aleja de la escena asegurando ser todo falso. Desde su inicio, ‘Wild Horse Nine’ nos deja saber su tono y su objetivo: hacernos reír, pero también dudar de lo que escuchamos y vemos. McDonagh se da el lujo de no explicar todo, sino de mostrarnos lo suficiente para sacar nuestras propias conclusiones antes de que la última escena lo clarifique todo. Es un juego de ingenio y resolver rompecabezas, con una trama de humor negro que nos hace pensar que nada es lo que parece. Chris es el único con las respuestas, sin embargo, estas se escapan de su mente (y de nuestro alcance) tan pronto como aparecen. Al ser un hombre de setenta y tantos años, educado y filosófico, sus monólogos son sobre todo lo que hay bajo el sol. A veces graba sus reflexiones con un dictáfono de bolsillo y pese a que sus días se tornan corto, Chris da señales de que se acerca el ajuste de cuentas cuando le dice a Lee que ya no mata a las polillas que encuentra en su casa, sino que prefiere atraparlas y “escoltarlas” al aire libre.

Malkovich saborea a su personaje con la lentitud de alguien que sabe que no le queda mucho tiempo y quiere disfrutar lo que le queda, sin necesidad de correr o dejar cosas en orden para quien le sobreviva; mientras que Rockwell adopta la personalidad de Lee con maestría, convirtiéndose en un hombre que no tolera preguntas estúpidas ni a personas ignorantes, pero nunca dice que no a una buena comida, logrando hacernos sentir parte del equipo, aunque solo sean ellos dos. Su actitud desenfadada contrarresta la rudeza de Chris y hace que manejen cada diálogo como si fueran hermanos y cada decisión frente a la cámara revela la intimidad entre ambos y su familiaridad con cada movimiento. Ya transportados a la Isla de Pascua conocemos a MJ (Buscemi), a través de conversaciones por teléfono entre él y Rockwell, a quien le recuerda su misión, lo cual pondría en peligro a Chris. Lee sabe sus comandos, pero su larga amistad con Chris toma el timón en la carrera contra el tiempo. En una conferencia de prensa anticipando el estreno de la cinta, Rockwell comentó: “Cada escena juntos se vuelve importante, así como cada escena individual, todo tiene un secreto escondido y las piezas van cayendo en su lugar a medida que la trama avanza”.

Durante la conferencia, en la que La Estrella de Panamá estuvo presente, Malkovich indicó que el reparto tuvo la grata experiencia de hospedarse en el mismo hotel mientras la filmación se daba lugar en Rapa Nui, algo “que nunca había experimentado en una cinta antes”. Explicó que esto fue de “vital importancia” para prepararse en sus roles: “Pudimos tener conversaciones y cenas y repasar líneas entre cada uno y asimilarlo todo antes, durante y después de filmar, lo cual hizo aún mayor nuestra conexión frente y fuera de cámara”, indicó Malkovich.

Para quienes nunca hayan visto una cinta de McDonagh, resumir ‘Wild Horse Nine’ la puede hacer sonar como una de esas película dramáticas y esotéricas de los 1960 o 1970, donde casi siempre alguien muere al final y hay una banda sonora que apela a la nostalgia; pero para quienes lo conocen saben que el atractivo principal, como en todo su trabajo, es la exploración de la relación de un dúo central, que se convierte en un vehículo para exploraciones filosóficas y teológicas de emociones más oscuras: el arrepentimiento por el fracaso, la culpa por el pecado, el miedo a la muerte y la falta de voluntad para enfrentar las verdades más feas sobre uno mismo.

En esto se basa la cinta, mostrando las peores caras de sus personajes, junto a sus peores decisiones, y dejándonos a nosotros como audiencia la pesada tarea de decidir quién es el culpable, o si hay un culpable en absoluto.

Aunque la película no es excesivamente larga, toma su tiempo en llegar a un final que era inevitable desde el principio, a través de un camino sinuoso marcado por muchas escenas digresivas pero divertidas y conmovedoras, y otras que parecen digresivas pero van sembrando información que surgirá más adelante. McDonagh logra mantenernos atrapados, esperando ver el desenlace de lo que sus pistas nos han hecho pensar que pasará.

La película nos da suspenso y una de las mejores actuaciones tanto de Rockwell, como de Malkovich y Buscemi –quienes dan cátedra de actuación convincente en su adentrada edad– y una interpretación jocosa e irreverente de parte de Parker Posey, quien no se queda atrás en su papel de la esposa de Lee, así como una línea citable tras otra. El que más nos da de lo último es Malkovich, cuya actitud franca y traviesa, hace lo imposible por molestar al estoico Lee. En un guión tan rico, es difícil elegir un diálogo favorito entre ambos.

McDonagh, junto al cinematógrafo Ben David y el compositor Carter Burwell hacen magia dentro de la película, transportándonos a una tierra exótica y mostrándonos sus misterios, así como sus paisajes más recónditos junto a una banda sonora que nos cuenta sobre las emociones, pensamientos y acciones de los personajes sin ellos tener que decir una sola palabra. Lo cual, deberá sellar al menos estas tres categorías para los próximos Premios Óscar.