La cinematografía de nueve países iberoamericanos llegará a la pantalla del Cine Universitario de la Universidad de Panamá con la celebración de la Semana de Cine Iberoamericano 2026, una muestra que se desarrollará del 23 al 27 de noviembre y ofrecerá al público una programación de largometrajes y producciones cinematográficas de distintas nacionalidades, con entrada gratuita. La iniciativa es organizada por la Universidad de Panamá, a través de la Vicerrectoría de Extensión (VIEX) y el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU), en conjunto con la Embajada de España en Panamá, el Centro Cultural de España (AECID), las embajadas iberoamericanas y la Dirección Nacional de Cine (DICINE). La inauguración tendrá lugar el lunes 23 de noviembre, a las 6:30 p. m., con la presentación de la película peruana ‘Un mundo para Julius’ (2021), dirigida por Rossana Díaz Costa. La actividad marcará el inicio de cinco jornadas dedicadas a mostrar historias, miradas y propuestas cinematográficas de diferentes países de la región. La apertura también contempla un brindis para los asistentes. Durante la semana, el público podrá acercarse a producciones de Perú, Portugal, Panamá, México, Colombia, Ecuador, España y Argentina, entre otros países representados en la programación, que incluye títulos de ficción y documentales.

Películas y horarios de la Semana de Cine Iberoamericano

La programación continuará el martes 24 de noviembre con tres proyecciones. A las 3:00 p. m. se presentará ‘A Memória do Cheiro das Coisas’, de Portugal; a las 5:00 p. m. será el turno de ‘Las Hijas’, producción panameña, y a las 7:00 p. m. se proyectará ‘La eterna adolescente’, de México. El miércoles 25 de noviembre, la cartelera comenzará a las 3:00 p. m. con ‘Choibá. La danza de la ballena yubarta’, de Colombia. Posteriormente, a las 5:00 p. m., se exhibirá ‘Al otro lado de la niebla’, de Ecuador, mientras que la jornada cerrará a las 7:00 p. m. con ‘Ciudad sin sueño’, de España. Para el jueves 26 de noviembre, la muestra contempla otras tres producciones. La primera será ‘El Brujo’, de Panamá, a las 3:00 p. m. A las 5:00 p. m. se proyectará ‘Cortázar y Antín. Cartas iluminadas’, de Argentina, y a las 7:00 p. m. se presentará ‘Si yo muero primero’, de Ecuador. La jornada de clausura, el viernes 27 de noviembre, contará con tres películas. A las 3:00 p. m. se proyectará ‘A Bela América’, de Portugal; a las 5:00 p. m., ‘La pena máxima’, de Perú, y a las 7:00 p. m. la programación finalizará con ‘La cena’, de España.

Cine iberoamericano con entrada gratuita