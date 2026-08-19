Rossif Sutherland: entre el misterio, el amor y los secretos de ‘Murder in a Small Town’

Hay lugares que parecen tranquilos hasta que alguien empieza a hacer las preguntas correctas. Este es el escenario de Murder in a Small Town, la serie canadiense que llega a Latinoamérica este 19 de agosto a través de Universal+ y convierte a un aparentemente apacible pueblo costero en el escenario de una serie de crímenes, secretos y relaciones que se complican a cada episodio. Basada en la saga de novelas Alberg and Cassandra Mysteries, de la escritora L.R. Wright, la trama sigue a Karl Alberg (interpretado por el intrépido Rossif Sutherland), un detective que deja atrás Minneapolis para convertirse en jefe de policía de un pequeño pueblo que parece idílico. Lo que esperaba que fuera una oportunidad para comenzar de nuevo termina enfrentándolo a una cadena de asesinatos y a una comunidad en la que prácticamente todos parecen ocultar algo. Pero el atractivo de Murder in a Small Town no se centra únicamente en descubrir quién está detrás de cada crimen. La serie también se detiene en la vida personal de Karl, en sus heridas y en su manera de relacionarse con los demás, que, en muchos casos, es reacia. En medio de las investigaciones surge además su vínculo con Cassandra Lee, la dueña de una librería interpretada por Kristin Kreuk, dando espacio a una historia de amor que convive con la intriga policial. Ese lado más humano del detective es precisamente uno de los elementos que Rossif Sutherland, protagonista y productor de la serie, considera fundamentales para su interpretación. Karl no necesita imponerse con su autoridad para obtener respuestas; su aproximación pasa por la empatía, la escucha y una masculinidad mucho más abierta y vulnerable. En conversación con La Estrella de Panamá, Sutherland también habló sobre lo que significó asumir este papel, la particular conexión de la serie con su padre, el fallecido Donald Sutherland, su relación con Kristin Kreuk y lo que ha encontrado después de tres temporadas formando parte de esta producción.

¿Cómo recuerdas tu incorporación a Murder in a Small Town y aquel primer día en el set?

Bueno, mi primer día fue cuando grabamos la escena con Cassandra. Estábamos allí con un grupo de productores. Era la primera vez que protagonizaba una serie de televisión. Estaba nervioso, pero preparado, y era el comienzo de una aventura que me ilusionaba, aunque no tenía ni idea de adónde me llevaría. Ya llevamos tres temporadas con la serie y la gente con la que he trabajado se ha convertido en una familia. Ese día estaba rodeado de desconocidos a quienes, con el paso de los días y los meses, llegué a querer mucho, así que fue un muy buen día.

La serie tiene, además, una conexión muy particular con tu padre. ¿Cómo fue para ti interpretar este personaje sabiendo que él había tenido una relación previa con este proyecto?

Sí, su conexión fue hace 30 años. Mi padre leyó el guion, la adaptación cinematográfica de lo que se convertiría en los dos primeros episodios de la serie, basada en el primer libro de L.R. Wright, y le cautivó el personaje; no interpretaba al detective que yo hacía, sino al personaje que mi personaje investigaba: el principal sospechoso. Fue uno de esos proyectos que nunca llegaron a la pantalla. Tardaron 30 años en decidirse a adaptarlo para la televisión. No tenía ni idea de que mi padre tuviera esa conexión con el proyecto cuando me pidieron que hiciera la audición. Fue solo dos semanas después, cuando me ofrecieron el papel, que le conté a mi padre, incrédulo, que me habían ofrecido el papel protagonista de una serie. Le describí al personaje y lo reconoció al instante. Fue entonces cuando descubrí la conexión. Creo que, en última instancia, me contactaron para interpretar este papel porque siempre habían esperado que mi padre lo hiciera y habían tenido cariño por la idea de que su hijo lo hiciera. Pero llegué a la primera temporada que filmamos, que fue el año en que murió mi padre, y fue una experiencia extraña, junto con la sensación de que era algo destinado a ser. Hubo mucha gracia en esa experiencia.

La serie ya lleva varias temporadas y ha tenido buena acogida. ¿Cómo te has sentido con la respuesta del público y con el rumbo que ha tomado la tercera temporada?

Sí, haces estas cosas y nunca sabes cómo serán recibidas. Estoy muy contento de que hayamos tenido la oportunidad de seguir explorando estos personajes y estas historias. También estoy contento de que este riesgo que tomé interpretando a un detective estadounidense que es suave y amable y que desafía esta noción que tenemos de masculinidad y que haya resonado lo suficiente como para que la gente haya seguido queriendo verlo.

¿Qué novedades o aspectos diferentes has podido explorar con Karl en esta nueva temporada?

En esta temporada, mi personaje, al menos desde mi perspectiva, es alguien que ha abrazado el silencio en su vida para ahorrarles a las personas que ama la carga de lo que experimenta en el trabajo. También los traumas de su juventud. Pero el amor lo está convirtiendo en alguien que entiende que solo puedes estar verdaderamente en una relación con alguien si rompes ese silencio. Y entonces el interrogador se permite estar abierto a ser interrogado, y también se interroga a sí mismo. Esa última temporada, en la que presentamos al personaje de su padre, que lo abandonó cuando era un niño pequeño, explora mucho la aceptación del otro, el poder perdonar lo que crees que es imperdonable y que, en última instancia, somos personas muy complicadas, pero no somos solo nuestros peores momentos. Así que sí, la serie trata sobre el amor y la aceptación y, obviamente, es una historia de misterio sobre un asesinato.

Kristin Kreuk está a tu lado en esta aventura. ¿Cómo ha sido trabajar con ella y construir la relación entre Karl y Cassandra?

Bueno, se ha convertido en mi mejor amiga. La conocí por primera vez justo antes de empezar a filmar. Y fue uno de esos encuentros en la vida en los que simplemente sabes que esa persona va a formar parte de tu vida por el resto de tus días. También fue muy considerada conmigo por ser un actor que nunca había tenido una oportunidad como esta antes, y fue tan amistosa y tuvo tanta gracia al ayudarme en el proceso. Así que hace que ir a trabajar resulte realmente fácil.

Después de tres temporadas, ¿cuál ha sido tu parte favorita de trabajar en la serie?