Semana del Cine Panameño: jazz, lucha libre, calypso y arte llegan a la pantalla

La Dirección Nacional de Cine (DiCine) del Ministerio de Cultura realizará del 13 al 16 de octubre la Semana del Cine Panameño, en conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra cada 27 de octubre. El evento pertenece a Cine Latente, una extensión de la iniciativa de DiCine de MiCultura conocida como CineCultura.
El calendario de proyecciones, que se efectuarán a las 5:00 p. m. en el Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes, dará el pistoletazo de salida el próximo 13 de octubre con la exhibición del documental de la artista multidisciplinaria Pilar Moreno y la cineasta Ana Endara, ‘Para su Tranquilidad, Haga su Propio Museo’.
La cinta hace hincapié en la creación artística como pilar fundamental, en un filme que mezcla elementos de ficción y documental.
La producción no solo tuvo una destacada proyección en la edición de 2022 del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá), sino también en distintos certámenes cinematográficos, como los de Ámsterdam (Países Bajos) y Guadalajara (México).
De acuerdo con lo que sus creadoras comentaron a La Estrella de Panamá en 2022, este retrato “está concebido de una manera conceptual, extravagante y poética, en una película narrada con humor y afecto, que tiene mucho de experimentación artística y que sitúa a las mujeres ancianas del entorno rural panameño en el centro de la historia”.
El filme relata la vida del fantasma de Senobia Cerrud, que habita en un pueblo minúsculo donde decidió, hace años, convertir su casa en el Museo de antigüedades de todas las especies. Creó un mundo fantástico para escapar de un destino común a las ancianas campesinas y ahora vive allí para siempre, rodeada de sus escritos, sus obras y sus inventos.
‘Los Nietos del Jazz’, que se mostrará este 14 de octubre, es una producción del director Lucho Araujo que se centra en las historias de Pablo, Michael, Luis Ángel, Oscar, Oliver y Luis Carlos, adolescentes panameños del barrio unidos por su pasión por el jazz.
Después de siete años tocando en vivo, hoy enfrentan un gran reto profesional: componer y grabar sus propios temas en un estudio.
El maestro Carlos Garnett, importante exponente del jazz panameño y mundial, dirige la grabación de su tema ‘Enchanted Oasis’. A su vez, Los Nietos del Jazz invitan a luminarias del jazz panameño como Idania Dowman y Joshue Ashby a colaborar en temas originales como ‘Sarigua’ y ‘A Dolla’ Dolla’’.
Entre los nervios, la inexperiencia y el cansancio, Los Nietos del Jazz se esfuerzan por mantener la armonía, perfeccionar su música y aprovechar al máximo una oportunidad única en sus vidas.
Esta cinta fue nominada en 2024 a Mejor Largometraje de Ficción en los Premios Ícaro del Cine Centroamericano.
El documental ‘Nación de Titanes’ de Joaquín Horna será la siguiente producción en la cartelera, con su proyección prevista para este 15 de octubre.
La cinta, que obtuvo el galardón de Premio del Público en la edición 2022 del Festival Internacional de Cine de Panamá, es un recorrido por la vida de seis atletas que fueron protagonistas de la época dorada de la lucha libre en Panamá, entre los años 1960 y 1980.
A través de sus testimonios, el documental reconstruye los orígenes de este deporte-espectáculo y revive sus triunfos, derrotas y experiencias, mientras explora el legado de una generación que hoy enfrenta a su mayor rival: el paso del tiempo.
La Semana del Cine Panameño concluirá este 16 de octubre con ‘Una noche de calypso’, del director Fernando Muñoz.
El documental fue ganador del Concurso Fondo Cine 2016, en la categoría de Post Producción. Su estreno mundial tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Miami en 2018 y, posteriormente, obtuvo el premio a Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Panamá, ese mismo año.
El filme sigue la trayectoria de los integrantes del grupo ‘Amistad’, una de las últimas bandas activas de calipso panameño, que se reúne para ofrecer un concierto inolvidable. A través de sus presentaciones, ensayos y entrevistas, el documental reconstruye la historia del calipso en Panamá, sus raíces y evolución, así como su profundo significado político, social e histórico.
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