Toy Story 5 y cómo la nostalgia se encuentra con el presente

No sería sino hasta 2010, cuando una nueva entrega de ‘Toy Story’ llegaría a las salas de cine, esta vez dirigida por Lee Unkrich y con un guión de Michael Arndt. En los 15 años transcurridos desde que salió la primera entrega, Pixar produjo 10 películas animadas más. Cuatro de sus películas se ubicaron entre las 50 películas más taquilleras de todos los tiempos y cinco ganaron el Premio de la Academia a la Mejor Película de Animación. Asimismo, los programas de renderizado y animación CGI mejoraron dramáticamente, permitiendo a los animadores de Pixar crear efectos visuales que parecen completamente realistas y orgánicos en la pantalla, lo que se tradujo en historias que pudieran transmitir emociones más reales a las audiencias.Su tercera película llegó en la era de las redes sociales, cuando una generación entera estaba utilizando YouTube y Facebook durante sus años universitarios y los niños que crecieron viendo las primeras dos películas se encontraban en momentos distintos, quizás sin utilizar juguetes tan seguido como antes. Aún así, Unkrich se lanzó a contar una historia que fuera más allá de los personajes, sino con algo mucho más universal y real: crecer.La trama nos cuenta como Woody, Buzz, Jessie y sus demás amigos son accidentalmente donados a la guardería Sunnyside cuando Andy preparaba sus cajas para mudarse al campus de la universidad y prácticamente empaca su niñez. Andy, quien ha sido un personaje constante en las películas, pero sin una gran presencia de diálogo, se ve a sí mismo en la encrucijada entre la adultez y sus memorias de una infancia cargada de aventuras e imaginación, y debe escoger si llevar a sus queridos juguetes a su próxima etapa o despedirse para siempre.Antes de que pueda decidir, los juguetes son enviados a un nuevo lugar, un nuevo mundo donde los juguetes no pertenecen solo a un niño sino que son de todos los niños que llegan a la guardería. Y, aunque esto les resulta atractivo –ya que no podrían ser abandonados después–, no todo es lo que parece y el oso de peluche llamado Lotso (interpretado por Ned Beatty) los engaña para volverse parte del mundo que él controla donde los juguetes no pueden escapar.La cinta marcó un antes y un después en la historia de ‘Toy Story’, creando una trama donde momentos de tensión, tristeza, incertidumbre, pero también esperanza, fuerza colectiva y cariño hicieron de esta tercera entrega una de las más memorables hasta la fecha. Woody mantiene su lealtad hacia Andy, pese a que el resto del grupo se debate si vale la pena quedarse estancados en una caja en un ático o darse la oportunidad de sentir el abrazo de cientos de niños a lo largo de los años. Las amistades se fracturan brevemente, solo para ser reconciliadas por la urgencia de sostenerse los unos a los otros en los momentos donde nada parece ir bien.Una de las escenas más emblemáticas de esta cinta muestra a todo el grupo unido de manos a espera del peor final, pero juntos. Lo que Unkrich buscaba inmortalizar más allá de los temas de pérdida y crecimiento, fue un mensaje de unidad y sobrellevar los golpes de la vida a cualquier edad.La cinta fue pensada como una culminación de lo que sería ‘Toy Story’, puesto que los juguetes encontrarían un nuevo hogar lejos de Andy y el ciclo de niñez a adultez se vería completo. Sin embargo, en 2019 el director Josh Cooley fue el encargado de regresar a Woody, Buzz y la pandilla a la gran pantalla nuevamente.