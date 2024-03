Comedia, drama y casos criminales: Todo lo nuevo en ‘streaming’

No hay momento para estar aburrido. Esto es a lo que apelan las plataformas de streaming con constantes estrenos que buscan ser mejor que los anteriores. Netflix, Disney Plus, Max y Apple TV Plus se coronan como los preferidos en Latinoamérica y cuyos estrenos dejan a más de uno en completa espera por meses.

La competencia se hace cada vez más reñida –y los precios de las membresías aumentan ante la demanda de nuevos títulos–, por lo que cada plataforma saca sus mejores prospectos para las audiencias, en un plan estratégico por mantener los más altos porcentajes de audiencia.

Documentales de crímenes reales como ¿Qué hizo Jennifer? llegarán al menú de Netflix para los amantes del género, mientras que estrenos de la pantalla grande se hacen accesibles en la pantalla del hogar como Wish en Disney Plus; y comedias como Loot se hacen presentes en la lista de destacados de Apple Plus TV.

Así que quizás te preguntes: ¿Qué puedo ver este mes? Aquí te dejo una lista de los estrenos que más están dando de qué hablar y esperar: