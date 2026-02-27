Comienza el ‘mercadeo’ de la corriente liberalista

Nombre completo: Ricardo Arias Calderón Nacimiento: 4 de mayo de 1933, Ciudad de Panamá Fallecimiento: 13 de febrero de 2017, Ciudad de Panamá Ocupación: Profesor universitario, filósofo y político panameño Resumen de su carrera: Es considerado uno de los principales ideólogos y pensadores de la política de Panamá de los últimos 30 años. Este fue un proyecto de 'La Estrella de Panamá' publicado en diciembre de 2011. Con el título 'Letras de la patria', cada uno de los ensayos, de corte filosófico, histórico y político, fue escrito por Ricardo Arias Calderón, y en las dos primeras entregas explica motivos y consecuencias de acontecimientos y personajes nacionales en los primeros 100 años de vida republicana. 'La política refleja la realidad propia de la sociedad'.