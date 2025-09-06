Compras callejeras

La primera máquina expendedora se atribuye a Herón de Alejandría, en el siglo I de la era común, pero su invento cayó rápidamente en el olvido hasta que Percival Everitt del Reino Unido creara una que vendía papel y postales, que patentó en 1883. No hay una fecha específica para su llegada a Japón, se cree que las primeras expendedoras —En este caso chicles y golosinas— llegaron en los años veinte del siglo pasado y ya en la década de los cincuenta habían comenzado a especializarse, encontrándose varias hasta las que vendían jugos de frutas frescos. En realidad las máquinas o sus dueños fueron encontrando nichos como la venta de cigarrillos o alcohol y a colonizar en diversas ciudades, en edificios de oficinas, centros comerciales e incluso las calles de la ciudad. Su gran acogida se atribuye a múltiples factores, como por ejemplo el bajo nivel delictivo de la población, no depender de un despachador, y sobre todo por la facilidad de conseguir productos durante el diario transitar del hogar al trabajo, escuela o viceversa sin tener que detenerse en un supermercado o tienda especializada. Se estima que actualmente hay más de cinco millones de máquinas expendedoras en Japón, pero se prohibió la instalación de nuevas mediante una ley en 2017, ahora solo se pueden reemplazar las existentes. Sus ventas anuales totales superan los cincuenta millones de dólares, y prácticamente un tercio de esa suma proviene de las de bebidas.