Concurso Roberto Lewis anuncia sus ganadores 2025

La versión n.° 45 del Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis de Pintura, Escultura y Fotografía, premió a tres artistas panameños, con 27.000 dólares distribuidos entre los ganadores.

En la categoría Pintura resultó ganadora Shirley Dianne Johnston De León con la obra Volver a MÍ. En Escultura la ganadora fue Xenia De Lourdes Carles de Ameglio con su creación Cuerpo de Luz. En Fotografía el ganador fue Eloy José Olivella Madrid con su obra Leal.

La categoría Arte Inclusivo fue declarada desierta, ya que se presentó un único trabajo que no cumplió con las características solicitadas en las bases.

El jurado calificador justificó su decisión explicando que en las bases se determina que “las expresiones artísticas concebidas o adoptadas para garantizar la participación y apreciación de personas con discapacidad en el arte inclusivo debe promover la accesibilidad sensorial cognitiva y física mediante obras táctiles y adaptaciones que cada artista podrá presentar en el concurso”.

Gianni Bianchinni, director nacional de las Artes, dijo que siempre “es un honor ser parte de un concurso de tanto renombre en nuestro país y escuchar lo que los jurados internacionales nos dan de referencia sobre cómo podemos mejorar cada año”. Aprovechó para felicitar a todos los participantes, exhortándolos a continuar en el camino del arte.

El jurado calificador estuvo compuesto por tres reconocidos artistas de talla internacional: la maestra Dinorah Carballo, de Costa Rica; la doctora Katya Cazar de Ecuador y el maestro Miguel Vinicio Mella, de República Dominicana.

El anuncio oficial se hizo en presencia de un notario público, a quien correspondió revelar los nombres de los ganadores.