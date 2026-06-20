Copa del Mundo 2026 y diásporas

Quizás el aspecto más importante de este fenómeno no se encuentre en los resultados deportivos, sino en sus consecuencias culturales. Para muchos jóvenes descendientes de migrantes, ver a futbolistas nacidos en Europa o Norteamérica representar las selecciones de sus ancestros constituye una poderosa fuente de identificación.Esos jugadores transmiten un mensaje sencillo pero profundo: la integración no exige el olvido. Es posible participar plenamente en la sociedad donde se nace y, al mismo tiempo, conservar vínculos significativos con la historia familiar.En un mundo donde los discursos nacionalistas suelen exigir identidades exclusivas y homogéneas, las trayectorias de estos deportistas muestran una alternativa. Demuestran que las pertenencias pueden ser múltiples sin dejar de ser auténticas.