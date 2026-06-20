Copa del Mundo 2026 y diásporas

Decolonialidad del fútbol contemporáneo. La Copa del Mundo 2026 es un extraordinario laboratorio para observar las transformaciones de la identidad nacional en un mundo marcado por las migraciones, las diásporas y las herencias coloniales. Entre las historias más significativas del torneo se encuentra la de numerosos futbolistas nacidos en Europa o Norteamérica que han decidido representar a las selecciones de origen de sus familias: países africanos, caribeños o asiáticos que, en muchos casos, fueron antiguas colonias de las potencias donde esos jugadores nacieron. Desde una perspectiva sociológica, este fenómeno merece una atención especial. Durante décadas, la migración fue interpretada como un proceso de incorporación progresiva a las sociedades receptoras. El éxito económico, educativo o deportivo de las segundas generaciones parecía confirmar la capacidad de los antiguos centros imperiales para integrar y absorber el capital humano procedente de sus antiguas colonias. Sin embargo, el fútbol contemporáneo muestra una dinámica más compleja. Cada vez más deportistas nacidos en París, Londres, Bruselas, Ámsterdam, Madrid, Toronto o Nueva York deciden vestir las camisetas de Senegal, Marruecos, Argelia, Ghana, Jamaica, Haití, Cabo Verde, Curazao o la República Democrática del Congo. Aunque las razones individuales son diversas, el resultado colectivo es notable: parte del talento formado en las metrópolis regresa simbólicamente a los espacios históricos de origen.

Más allá de la nacionalidad administrativa

La nacionalidad moderna se construyó sobre la idea de una correspondencia relativamente simple entre territorio, ciudadanía e identidad. Sin embargo, las trayectorias migratorias del siglo XXI han desbordado ese esquema. Millones de personas viven entre varias culturas, hablan distintos idiomas y mantienen vínculos simultáneos con más de una comunidad nacional. Los futbolistas de las diásporas representan precisamente esta condición contemporánea. Son ciudadanos de un país, pero herederos culturales de otro. Su identidad no puede reducirse a un pasaporte. Cuando un jugador nacido en Francia decide representar a Senegal, o cuando uno nacido en los Países Bajos opta por Surinam o Curazao, no está necesariamente rechazando el país donde creció. Lo que está haciendo es reconocer que su pertenencia social y afectiva es múltiple. El fútbol se convierte entonces en un espacio donde esas identidades complejas adquieren visibilidad pública.

El significado de una elección

Las federaciones europeas continúan concentrando enormes recursos económicos, infraestructuras deportivas avanzadas y una visibilidad mediática incomparable. Para muchos futbolistas, representar a Francia, Inglaterra, Bélgica o los Países Bajos puede parecer la opción más prestigiosa. Por eso resulta especialmente interesante que numerosos jugadores elijan selecciones con menor tradición competitiva y menos posibilidades de conquistar títulos. Desde una perspectiva estrictamente utilitaria, la decisión podría parecer irracional. Sin embargo, observada desde la sociología de la identidad, adquiere un significado distinto. La elección de representar la tierra de los padres o los abuelos constituye una afirmación de continuidad histórica. Es una forma de declarar que la migración no borró los vínculos culturales que conectan a las nuevas generaciones con sus comunidades de origen. Allí donde las lógicas coloniales aspiraban a integrar periféricamente a los sujetos dentro de un orden dominado por la metrópoli, las diásporas contemporáneas muestran una capacidad creciente para preservar y resignificar sus propias referencias culturales.

Un gesto decolonial

Sería exagerado afirmar que cada futbolista que opta por una selección africana, caribeña o asiática realiza conscientemente un acto político decolonial. Las motivaciones individuales son variadas y, en muchos casos, profundamente personales. Sin embargo, el fenómeno puede interpretarse colectivamente como un proceso de carácter decolonial. No porque los jugadores formulen necesariamente una crítica explícita al colonialismo, sino porque sus decisiones contribuyen a alterar una jerarquía simbólica heredada de la historia imperial. Durante mucho tiempo, el reconocimiento internacional parecía fluir únicamente desde los centros hacia las periferias. Hoy observamos una dinámica diferente. Las antiguas colonias ya no aparecen solamente como proveedoras de recursos humanos para las metrópolis, sino también como sujetos capaces de movilizar, atraer y representar a sus diásporas globales. El talento ya no circula en una sola dirección. Existe una suerte de retorno simbólico que fortalece la presencia internacional de países históricamente subordinados. Lo que antes era interpretado como una fuga permanente de capacidades comienza a adquirir la forma de una reconexión transnacional. Naciones transnacionales La Copa Mundial de 2026 mostrará que muchas selecciones nacionales son, en realidad, comunidades transnacionales. Marruecos fue probablemente el ejemplo más visible durante el Mundial de 2022, cuando gran parte de su plantilla había nacido o se había formado en países europeos. Sin embargo, el fenómeno se extiende mucho más allá de un solo caso. Estas selecciones funcionan como espacios de encuentro entre territorios dispersos. Conectan a las sociedades de origen con millones de emigrantes y descendientes repartidos por todo el mundo. El resultado es una nueva forma de nación que no depende exclusivamente de la residencia territorial, sino también de la memoria familiar, los vínculos afectivos y la pertenencia cultural. En este contexto, el fútbol actúa como una tecnología simbólica capaz de reunir comunidades fragmentadas por décadas de migración.

El legado para las futuras generaciones

Quizás el aspecto más importante de este fenómeno no se encuentre en los resultados deportivos, sino en sus consecuencias culturales. Para muchos jóvenes descendientes de migrantes, ver a futbolistas nacidos en Europa o Norteamérica representar las selecciones de sus ancestros constituye una poderosa fuente de identificación. Esos jugadores transmiten un mensaje sencillo pero profundo: la integración no exige el olvido. Es posible participar plenamente en la sociedad donde se nace y, al mismo tiempo, conservar vínculos significativos con la historia familiar. En un mundo donde los discursos nacionalistas suelen exigir identidades exclusivas y homogéneas, las trayectorias de estos deportistas muestran una alternativa. Demuestran que las pertenencias pueden ser múltiples sin dejar de ser auténticas.

Un Mundial que habla del futuro

El mundial (2026) será recordada por su tamaño, por la participación de 48 selecciones y por celebrarse en tres países anfitriones. Pero también merece ser observada como un acontecimiento que refleja profundas transformaciones sociales. Los futbolistas de las diásporas nos recuerdan que las fronteras culturales son más porosas de lo que sugieren los mapas políticos. Sus decisiones cuestionan viejas jerarquías entre centro y periferia, entre metrópolis y excolonias, entre identidad nacional y experiencia migratoria. Quizás no todos ellos se consideren actores de un proyecto decolonial. Sin embargo, colectivamente están contribuyendo a construir una geografía simbólica distinta: una en la que las antiguas periferias recuperan parte de su capacidad de representación y en la que las nuevas generaciones pueden sentirse orgullosas de pertenecer simultáneamente a varios mundos. Ese puede ser uno de los legados más duraderos del Mundial (2026): demostrar que la historia de las migraciones no termina en la asimilación, sino que continúa produciendo nuevas formas de identidad, memoria y pertenencia. En los estadios de Norteamérica veremos algo más que partidos de fútbol. Veremos a las diásporas ocupar el centro del escenario mundial y convertir la herencia migratoria en una fuente de prestigio colectivo.

Corolario final

Allí donde el colonialismo pretendió establecer jerarquías permanentes entre centros y periferias, estas selecciones muestran que la historia sigue abierta y que los vínculos culturales pueden recorrer el camino inverso. Para millones de jóvenes descendientes de migrantes, esa imagen constituye una poderosa razón para sentirse orgullosos de quiénes son y de dónde vienen. El autor es Sociólogo. Docente e investigador de la Universidad de Panamá

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