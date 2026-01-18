¿Cuáles son las actividades culturales para esta semana?

La agenda cultural prevista para esta semana está cargada de distintos eventos culturales para disfrutar durante estos días. Varios de ellos consisten en cursos, talleres y conciertos, entre otras actividades más que se extenderán hasta este próximo 23 de enero.

La Casa Comunal de Carrasquilla – de la Junta Comunal de San Francisco – tiene programada una clase de danza folclórica este 20 de enero a las 10:30 am. Mientras que la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) realizará un concierto en el Santuario de la Virgen del Carmen en Pocrí (provincia de Los Santos) ese mismo día a las 6:00 pm, cuya entrada será gratuita.

Para este miércoles 21 de enero, el Museo Orden de la Merced tiene programado el taller Novas Civitas a partir de las 9:30 am, como una celebración del Traslado de la Ciudad. Por su lado, la OSN ofrecerá otro concierto el 21 de enero en la Iglesia Santa Librada de Las Tablas.

El próximo jueves 22 de enero, la Junta Comunal de San Francisco ofrecerá un taller de manualidades en la Casa Comunal de Carrasquilla a las 9:00 am. La OSN ofrecerá otro concierto en el Santiago Mall de Veraguas. En otro orden de cosas, la revista literaria Weird Review ofrecerá un taller de escritura en línea denominado “El Cuento y lo Fantástico”, donde se busca abordar las teorías del género del cuento y se analizará el quiebre de la realidad, la ambigüedad y la identidad en el relato.

Finalmente, el viernes 23 de enero la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá tendrá una exposición dialogada por sus estudiantes de música de cámara a las 4:00 pm en el salón F-112. La OSN continúa este día su recorrido a nivel nacional con un concierto en la Catedral de San José en David (provincia de Chiriquí). La entrada es gratuita.