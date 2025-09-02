¿Cuándo y dónde es la caminata por la prevención del suicidio?

Bajo el lema '<b>Unidos por la vida</b>', este domingo 7 de septiembre de 2025 se realizará la 9ª Caminata del <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-prevencion-suicidio-2024" target="_blank">Día Mundial para la Prevención del Suicidio</a>, un evento dedicado a generar conciencia sobre la salud mental, brindar acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles y rendir homenaje a quienes han perdido la vida.<b>Organizada por Fundación Serenamente desde 2017</b>, en memoria de Daniel Martinelli Bennett, la actividad cuenta este año con el apoyo de Cruz Blanca Panamá, Fundación Iguales Panamá, Fundación Relaciones Sanas, Fundación Voluntarios de Panamá, Ni Uno +, PFLAG Panamá y la Sociedad Panameña de Psiquiatría, entre otros aliados. La caminata partirá de la <b>Cinta Costera</b> (estacionamientos del Hotel Miramar) a las 7:00 a.m., reuniendo a ciudadanos, profesionales de la salud, voluntarios, sobrevivientes de intentos de suicidio y familiares de víctimas en un gesto colectivo de memoria, solidaridad y prevención.El evento no solo honra la memoria de quienes han partido, sino que también <b>reafirma el compromiso de la sociedad con la vida,</b> el cuidado mutuo y la prevención del suicidio.Quienes deseen participar podrán colaborar adquiriendo la camiseta oficial del evento mediante <b>una donación simbólica de $10</b>, directamente a las ONG organizadoras. Lo recaudado será destinado a financiar programas locales de salud mental, talleres comunitarios y actividades de apoyo psicosocial.