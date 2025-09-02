¿Cuándo y dónde es la caminata por la prevención del suicidio?

Bajo el lema “Unidos por la vida”, este domingo 7 de septiembre de 2025 se realizará la 9ª Caminata del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un evento dedicado a generar conciencia sobre la salud mental, brindar acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles y rendir homenaje a quienes han perdido la vida.

Organizada por Fundación Serenamente desde 2017, en memoria de Daniel Martinelli Bennett, la actividad cuenta este año con el apoyo de Cruz Blanca Panamá, Fundación Iguales Panamá, Fundación Relaciones Sanas, Fundación Voluntarios de Panamá, Ni Uno +, PFLAG Panamá y la Sociedad Panameña de Psiquiatría, entre otros aliados.

La caminata partirá de la Cinta Costera (estacionamientos del Hotel Miramar) a las 7:00 a.m., reuniendo a ciudadanos, profesionales de la salud, voluntarios, sobrevivientes de intentos de suicidio y familiares de víctimas en un gesto colectivo de memoria, solidaridad y prevención.

El evento no solo honra la memoria de quienes han partido, sino que también reafirma el compromiso de la sociedad con la vida, el cuidado mutuo y la prevención del suicidio.

Quienes deseen participar podrán colaborar adquiriendo la camiseta oficial del evento mediante una donación simbólica de $10, directamente a las ONG organizadoras. Lo recaudado será destinado a financiar programas locales de salud mental, talleres comunitarios y actividades de apoyo psicosocial.