GOTA DEL MAR

Candelario Reyes García
  • 13/09/2025 00:00
(A Sandra Iberia Noriega, murzamista)
CANDELARIO GARCÍA REYES
Nació el 21 de abril de 1958 en Corquín, Copán, Honduras. Es perito mercantil, profesor en Letras y licenciado en Literatura Latinoamericana. Catedrático de Español e Historia de la Cultura, documentalista y promotor cultural, ha ocupado roles clave como director de la Escuela Normal Mixta de Santa Bárbara, presidente de la Red de Desarrollo Sostenible y coordinador de educación en la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica.
Comprometido con los sectores rurales, fundó en 1979 un grupo teatral campesino para llevar representaciones a escuelas e iglesias. Es autor de libros y obras teatrales, entre ellos: “Siete Muecas” (1990), “Nimbo de sombras” (2000), “Copán” (2004) y “Palmerolo lee el Quijote” (2021).

Muchacha que lanzas al viento

tus pensamientos de colores

dibujando un arcoiris

con tu sonrisa

que se sabe la felicidad del amanecer.

Bien se ve

que despertarás

presidiendo la primavera de tus sueños,

que Panamá

dirá tu nombre

y tu mirando a la bandera jurarás

que es de las mujeres la posesión del mar.

Las lentejuelas

que al Sol se le ocurre

colocar en la cabellera del mar,

la danza de la brisa y los bosques

en su giro de flores

imaginan polleras de celebración:

son tan ciertas

que noviembre se viste de año nuevo y carnaval.

En el saludo del tiempo,

mira, está atenta

de la breve sinfonía del devenir,

del aplauso que se agota en los espejos

y el carisma de las primicias

de ese paso,

de ese garbo

en que escancia el silencio,

y no dejas de sonreír

ni de lanzar al viento

tus pensamientos de colores,

porque siendo tú

el tiempo es floral esperanza.

