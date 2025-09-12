GOTA DEL MAR

Muchacha que lanzas al vientotus pensamientos de coloresdibujando un arcoiriscon tu sonrisaque se sabe la felicidad del amanecer.Bien se veque despertaráspresidiendo la primavera de tus sueños,que Panamádirá tu nombrey tu mirando a la bandera jurarásque es de las mujeres la posesión del mar.Las lentejuelasque al Sol se le ocurrecolocar en la cabellera del mar,la danza de la brisa y los bosquesen su giro de floresimaginan polleras de celebración:son tan ciertasque noviembre se viste de año nuevo y carnaval.En el saludo del tiempo,mira, está atentade la breve sinfonía del devenir,del aplauso que se agota en los espejosy el carisma de las primiciasde ese paso,de ese garboen que escancia el silencio,y no dejas de sonreírni de lanzar al vientotus pensamientos de colores,porque siendo túel tiempo es floral esperanza.