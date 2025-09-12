GOTA DEL MAR

CANDELARIO GARCÍA REYES

Nació el 21 de abril de 1958 en Corquín, Copán, Honduras. Es perito mercantil, profesor en Letras y licenciado en Literatura Latinoamericana. Catedrático de Español e Historia de la Cultura, documentalista y promotor cultural, ha ocupado roles clave como director de la Escuela Normal Mixta de Santa Bárbara, presidente de la Red de Desarrollo Sostenible y coordinador de educación en la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica.

Comprometido con los sectores rurales, fundó en 1979 un grupo teatral campesino para llevar representaciones a escuelas e iglesias. Es autor de libros y obras teatrales, entre ellos: “Siete Muecas” (1990), “Nimbo de sombras” (2000), “Copán” (2004) y “Palmerolo lee el Quijote” (2021).