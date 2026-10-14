‘Apolo Bajo Fuego’ y sus estrellas abren la puerta al suspenso y la valentía

Una amenaza biológica capaz de desestabilizar Europa, una conspiración que cruza fronteras y una red de traiciones marcan la trama de ‘Apolo Bajo Fuego’ (Apollo Has Fallen), la nueva producción de Studiocanal y Urban Myth Films, que llegó a Universal+ el mes pasado. Creada y escrita por Howard Overman (The Lazarus Project, Misfits), la serie sigue a la agente del MI6 Zara Taylor (Ritu Arya) y al exoficial de protección Vincent Taleb (Tewfik Jallab), quienes vuelven a unir fuerzas tras una operación de vigilancia que termina en un violento enfrentamiento. Ambos descubren un plan orquestado por el disidente ruso Yuri Mishkin, interpretado por Jacek Koman, para liberar un agente biológico letal. La investigación lleva a los protagonistas desde la costa de Libia hasta Londres, Madrid y otros puntos estratégicos, en una carrera contrarreloj que los enfrenta a agentes comprometidos, milicias privadas y secretos del pasado. Con millones de vidas en riesgo, Zara y Vincent deberán tomar decisiones difíciles mientras se ponen a prueba sus lealtades y la confianza que los une. Una amenaza y un vínculo más allá de la pantalla Más allá de las persecuciones y el suspenso, ‘Apolo Bajo Fuego’ profundiza en la relación entre sus protagonistas. Según Overman: “Una de las cosas que Zara aprende a lo largo de la serie es que Vincent es la única persona en quien realmente puede confiar. Ponen sus vidas en manos del otro y existe entre ellos una amistad incondicional, a pesar de que son personas muy diferentes que a veces chocan y tienen puntos de vista opuestos. Creo que la audiencia vivirá una auténtica montaña rusa emocional mientras teme por nuestros personajes. Los veremos separados, encarcelados y finalmente reunidos. Constantemente jugaremos con el peligro real, la tensión y las amenazas que enfrentan Zara y Vincent. Hay una trágica historia de amor y otra de amistad. Pondremos a prueba a nuestros dos protagonistas durante toda la serie, y al final comprenderán que la persona en la que más pueden confiar es el uno en el otro”.

Con este punto de vista en mente, ‘La Estrella de Panamá’ pudo conversar en exclusiva con Arya y Jallab, sobre la producción y cómo estar en ella transformó la forma en la que viven su día a día en distintas partes del globo, así como la visión sobre la geopolítica actual y la relación de actores versus el panorama real en el mundo. Entre sus colegas en la serie figuran Richard Dormer (Game of Thrones), Charlotte Spencer (Cinderella) y Arthur Darvill (Doctor Who), junto a Jacek Koman (Conclave). Dirigida por David Caffrey y Alice Troughton, ‘Apolo Bajo Fuego’ presenta una trama que combina acción, espionaje y drama emocional; además, plantea la pregunta central: ¿en quién se puede confiar cuando cualquier secreto puede desencadenar una catástrofe? Zara y Vincent son personajes muy interesantes y su química es uno de los aspectos más entretenidos de la serie. ¿Hay alguna lección de vida que hayan aprendido al interpretar a sus personajes hasta ahora? Ritu Arya: Sí, creo que Zara es alguien a quien admiro mucho por su resiliencia. Es muy buena en lo que hace, pero comete errores graves, y eso me resulta muy reconfortante y auténtico. Siempre lucha por el bien común, e incluso cuando sabe lo que pasa a su alrededor, no sabe en quién confiar ni qué hacer. Aun así, sigue adelante con su misión, eso es lo que más me gusta de ella.

Tewfik Jallab: Me encanta que, en la segunda temporada, empiece a abrirse a Zara y a considerarla su mejor amiga. También hay algo en lo que vamos a descubrir más sobre su vida personal y sus problemas amorosos. Se guía por sus sentimientos, así que es complicado desenvolverse en este mundo donde, si eres demasiado sincero con alguien, pueden traicionarte. Eso fue muy interesante para Vincent esta temporada.

Eso es increíble, y ahora también están filmando la tercera temporada de Shadow Has Fallen.

Tewfik Jallab: (risas) ¿Cómo sabes eso? Ritu Arya: (risas) ¿Quién te contó eso? Tengo mis fuentes. ¿Qué recuerdos divertidos les vienen a la mente al recordar las temporadas anteriores?

Ritu Arya: ¡Cuántos recuerdos divertidos! ¿Por dónde empezar? Bueno, creo que la primera temporada fue genial. Estábamos filmando en París. Me enamoré de la ciudad. Y luego, en la segunda temporada, estuvimos en Malta y Madrid. Sabes, pasar todo este tiempo juntos como elenco, explorando estos lugares, ha sido una experiencia increíble. Tewfik Jallab: Sí, y estamos deseando que llegue la tercera temporada para ir a Sudáfrica y descubrir la cultura, la gente, el reparto, el equipo. Estamos impacientes por ver “Shadow Has Fallen”. Eso es emocionante. ¿Cuál creen que es el mensaje que más resuena con nuestro mundo tras hacer la serie? Tewfik Jallab: Sí. El mensaje principal sería que todos vamos a morir algún día. Ritu Arya: Así que ya sabes, diles a tus seres queridos que los quieres. ¿Y cómo ha sido ver crecer la relación entre Zara y Vincent?