‘Arte contra el Cáncer’: 45 obras se subastan a beneficio de ANCEC

Mañana, 1 de octubre, dará comienzo a las 6:00 pm en la Casa Museo del Banco Nacional de Panamá (BNP) la primera edición de la Subasta de Arte contra el Cáncer puesta en marcha por la galería de arte itinerante Menú Creativo, la Asociación Nacional contra el Cáncer (ANCEC) y el BNP a beneficio de los proyectos de prevención y detección temprana de esta enfermedad crónica.

El curador de la subasta Reinier Rodríguez comentó a** La Estrella de Panamá** que esta subasta estaba siendo sopesada desde hace 18 años, los mismos que lleva siendo voluntario de la ANCEC. La primera colaboración artística, a beneficio de la ANCEC, se realizó en junio del 2019 con la organización de la muestra individual de la artista Alessandra Rosas, que se desarrolló en el contexto del programa ‘Arte contra el cáncer’, con el cual se establecían puentes entre la comunidad artística y los médicos, voluntarios y amigos de la ANCEC que estén dispuestos a descubrir el gran potencial que tiene el arte como instrumento de expresión y divulgación de la lucha contra el cáncer.

Es así que en esta ocasión se abre el compás para realizar una gran subasta en la que participan 45 obras de 44 artistas quienes, con su arte, buscan brindar un granito de arena para el soporte médico y emocional a los pacientes de cáncer y sus familias.

Se prevé que todas las obras serán ofertadas a martillo esa noche. Las piezas que no se adjudiquen en la subasta presencial, pasarán a subasta virtual hasta el próximo domingo 4 de octubre en el enlace: www.32auctions.com/ANCEC2026.

“Yo creo que ya en Panamá el vínculo entre el arte y las buenas causas es un punto concebido. La propia naturaleza del artista, que en general es una persona emocional y empática, genera estos vínculos y sinergias entre el arte y las buenas causas, y con este tema en particular, el cáncer, siento que a todos se nos ha ido un familiar con esa enfermedad. La verdad es que no solo los artistas, sino también algunos coleccionistas privados, estuvieron dispuestos a colaborar (...) Mi sentir es que esta es una enfermedad que nos golpea a todos. Nos puede dar a cualquiera. Y, en la medida en que podamos promover la prevención del cáncer, que es el motivo principal de esta asociación, estaremos apoyando la vida”, confió Rodríguez.

La presidenta de ANCEC Vanessa Olarte de Cruz aseguró por su parte que esta es una ‘oportunidad única’ para ayudar a quienes más lo necesitan a través del arte.

“Para nosotros, cualquier donación es sumamente importante, pero esta lo es aún más porque se trata de artistas importantes que están trabajando y apoyando la lucha contra esta enfermedad. Nos da esperanza, sobre todo al ver esas pinturas tan maravillosas que se van a presentar en esta subasta”, explicó la titular de la asociación.

Para Olarte de Cruz, el arte tiene múltiples significados. “Entre esos significadas, está la esperanza y la belleza, además del poder saber que todos estos artistas están poniendo lo mejor de sí para apoyar esta causa. También hay artistas que también han sido afectados por esta enfermedad, saben lo que significa y algunos han podido salvarse. Nosotros lo que necesitamos es darles esperanza a las personas que han sido tocadas por esta enfermedad, porque el cáncer afecta a toda la familia, no solo a la persona que lo padece en ese momento”, añadió.