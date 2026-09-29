‘Arte contra el Cáncer’: 45 obras se subastan a beneficio de ANCEC

Mañana, 1 de octubre, dará comienzo a las 6:00 pm en la Casa Museo del Banco Nacional de Panamá (BNP) la primera edición de la Subasta de Arte contra el Cáncer puesta en marcha por la galería de arte itinerante Menú Creativo, la Asociación Nacional contra el Cáncer (ANCEC) y el BNP a beneficio de los proyectos de prevención y detección temprana de esta enfermedad crónica.
El curador de la subasta Reinier Rodríguez comentó a** La Estrella de Panamá** que esta subasta estaba siendo sopesada desde hace 18 años, los mismos que lleva siendo voluntario de la ANCEC. La primera colaboración artística, a beneficio de la ANCEC, se realizó en junio del 2019 con la organización de la muestra individual de la artista Alessandra Rosas, que se desarrolló en el contexto del programa ‘Arte contra el cáncer’, con el cual se establecían puentes entre la comunidad artística y los médicos, voluntarios y amigos de la ANCEC que estén dispuestos a descubrir el gran potencial que tiene el arte como instrumento de expresión y divulgación de la lucha contra el cáncer.
Es así que en esta ocasión se abre el compás para realizar una gran subasta en la que participan 45 obras de 44 artistas quienes, con su arte, buscan brindar un granito de arena para el soporte médico y emocional a los pacientes de cáncer y sus familias.
Se prevé que todas las obras serán ofertadas a martillo esa noche. Las piezas que no se adjudiquen en la subasta presencial, pasarán a subasta virtual hasta el próximo domingo 4 de octubre en el enlace: www.32auctions.com/ANCEC2026.
“Yo creo que ya en Panamá el vínculo entre el arte y las buenas causas es un punto concebido. La propia naturaleza del artista, que en general es una persona emocional y empática, genera estos vínculos y sinergias entre el arte y las buenas causas, y con este tema en particular, el cáncer, siento que a todos se nos ha ido un familiar con esa enfermedad. La verdad es que no solo los artistas, sino también algunos coleccionistas privados, estuvieron dispuestos a colaborar (...) Mi sentir es que esta es una enfermedad que nos golpea a todos. Nos puede dar a cualquiera. Y, en la medida en que podamos promover la prevención del cáncer, que es el motivo principal de esta asociación, estaremos apoyando la vida”, confió Rodríguez.
La presidenta de ANCEC Vanessa Olarte de Cruz aseguró por su parte que esta es una ‘oportunidad única’ para ayudar a quienes más lo necesitan a través del arte.
“Para nosotros, cualquier donación es sumamente importante, pero esta lo es aún más porque se trata de artistas importantes que están trabajando y apoyando la lucha contra esta enfermedad. Nos da esperanza, sobre todo al ver esas pinturas tan maravillosas que se van a presentar en esta subasta”, explicó la titular de la asociación.
Para Olarte de Cruz, el arte tiene múltiples significados. “Entre esos significadas, está la esperanza y la belleza, además del poder saber que todos estos artistas están poniendo lo mejor de sí para apoyar esta causa. También hay artistas que también han sido afectados por esta enfermedad, saben lo que significa y algunos han podido salvarse. Nosotros lo que necesitamos es darles esperanza a las personas que han sido tocadas por esta enfermedad, porque el cáncer afecta a toda la familia, no solo a la persona que lo padece en ese momento”, añadió.
Jairo Romero participa en esta subasta con la obra ‘Regularidad contraria al teselado’, una pintura que va en línea con uno de los enfoques de su arte: las formas geométricas. Una creación que también realiza inspirado en el origami japonés.
“El teselado es un patrón de figuras geométricas que cubren una superficie sin dejar espacios entre ellas. En este caso, es una regularidad contraria porque hay mucho espacio entre las figuras y entre la geometría. A la vez, ese espacio refleja unas partes negras en los extremos del cuadro, donde aparece como protagonista el elemento del tronco. Se trata de un tronco de madera, que es precisamente el material con el que se fabrica el papel utilizado para el origami. Y realmente no solo el papel del origami, sino todo el papel que utilizamos a diario para documentos y muchas otras cosas”, explicó Romero sobre la obra.
Cuando recibió la invitación para participar de esta subasta contra el cáncer, Romero no lo dudó ni un segundo al haber experimentado los estragos que causa la enfermedad que afectó a su mejor amigo. No es la primera vez que participa en subastas de este tipo ya que, por ejemplo, participó en una subasta de arte organizada por la entonces primera dama Yazmín Colón de Cortizo a beneficio del Instituto Oncológico Nacional. A partir de ahí desarrolló una relación cercana tanto con el Instituto como la ANCEC.
“La persona que compra se lleva una pieza artística, pero al mismo tiempo está ayudando con los proyectos de la fundación, lo cual es bastante importante. Pienso que el arte, a través de la historia, ha servido como vehículo o como canalizador para diferentes causas. Me parece que esa es una de las funciones principales del arte, además de decorar. La gente a veces compra un cuadro para decorar, otras veces porque le gusta coleccionar arte o porque aprecia el arte y tiene conocimientos sobre él. También hay personas que son más expertas en arte que otras. En ambos casos es válido: tanto quien compra para decorar como quien compra como coleccionista. Al mismo tiempo, me parece muy satisfactorio para uno como artista que, además de que compren tu pieza, puedas colaborar con una causa como estas, vinculadas, por ejemplo, a proyectos como estos, consideró, en entrevista a este diario.
Por su lado, la artista Elsy Acosta aportó a la subasta la obra ‘Recuerdos y sueños’. En conversación con La Estrella de Panamá, Acosta comentó que este acrílico sobre lienzo está inspirado en la resiliencia que demuestran los niños al atravesar una situación adversa como una guerra o una enfermedad como el cáncer.
“Un niño puede estar viviendo la peor realidad de su vida, independientemente de que sea una enfermedad, una guerra o violencia, pero nunca deja de soñar. Eso muchas veces es algo difícil de expresar. Es como un milagro, como la fuerza de la vida misma: pensar positivamente y creer que las cosas van a mejorar. Eso es algo que a veces nosotros no entendemos. En ocasiones, por ese pensamiento positivo, la gente mejora y no siempre se encuentra una explicación. Es como una orientación de la energía que transmitimos, que puede influir para bien o para mal en una persona”, resumió Acosta.
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