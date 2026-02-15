Arte y ecofeminismo en Panamá: una mirada a ‘La dimensión de lo invisible’

Si bien pensamos que la naturaleza es un ambiente en el que todavía queda mucho por descubrir, hay cosas que pueden ser invisibles a los ojos de muchas personas como lo puede ser la conexión entre la ecología y el feminismo que, en sí, se juntan en el ecofeminismo. Un concepto que puede parecer novedoso, sus raíces se remontan a la década de los años 1970.Con el objetivo de adentrar al espectador en una visión más amplia en lo que se refiere a la reivindicación tanto de los derechos de la naturaleza como los de la mujer, el Centro Cultural de España Casa del Soldado presenta la exposición ‘La dimensión de lo invisible: Rastros ecofeministas del arte panameño’, la cual podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 1 de abril.Curada por Gladys Turner Bosso, la exposición se divide en cuatro núcleos: ‘Cuerpos de agua y comunidades’, ‘Pequeños artefactos críticos’, ‘Somos naturaleza’ y ‘Diálogo trasatlántico’. Los mismos están organizados en una muestra artística que busca brindar la apertura a las nuevas narrativas sobre los cuerpos, los territorios y sus interrelaciones desde la imaginación especulativa y la experimentación artística. Así mismo, tal como lo indica el nombre de la exposición, se busca imaginar y ensayar otros mundos posibles a través del arte, como lo estipula la profesora estadounidense Donna Haraway.‘La dimensión de lo invisible’ reúne la obra de Bárbara Cartier, Ana Sofía Camarga, Donna Conlon, Sandra Eleta, Laura Fong Prosper, Enea Lebrun, Momo Magallón, Lezlie Milson, Pilar Moreno, y Isabel Pérez del Pulgar (España). Esta última fue incorporada como parte de la iniciativa Diálogo Transatlántico, la cual busca el cruce cultural con otras latitudes sin perder el anclaje de la experiencia local.La directora del Centro Cultural Casa del Soldado Elena González aseguró en la inauguración de la muestra artística, la cual se llevó a cabo el pasado miércoles, que ‘La dimensión de lo invisible’ es parte de un proyecto en el que los 17 centros culturales – administrados por el Estado español - de diferentes capitales de América Latina quienes también inauguraron exposiciones relativas al ecofeminismo u otros tópicos similares. En este sentido, Panamá era el último país que faltaba al momento de sumarse a este plan situado en los ejes de la cooperación exterior española como lo son la igualdad de género y los derechos humanos.El montaje de la exposición además contó con la colaboración de las galerías Casa Sola, el Museo de Arte Contemporáneo y la galería Mateo Sariel, la cual prestó algunas piezas para la exhibición.