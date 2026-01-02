B.B., la novia platónica de una generación

“Mi vida es como una gran celda, agradable, pero una prisión al fin y al cabo. Mi vida no me pertenece, le pertenece a todo el mundo”, así plantearía en sus memorias una mujer muy especial: Brigitte Bardot (BB), actriz de cine y del espectáculo y gran defensora de los animales, quien acaba de morir a los 91 años. De una luminosa trayectoria en las pantallas y bajo la mirada de grandes realizadores hasta el silencio y soledad dedicados a la reflexión sobre la fauna y la política. Su nombre de pila era Brigitte Anne-Marie Bardot tan solo con 18 años de edad y de una adolescencia apasionada por el ballet y la danza clásica, protagonizó su primer filme “Le trou normand”, (El agujero normando) en 1952 y desde allí su hermoso rostro juvenil estuvo en varias películas hasta que en 1956 actúa bajo la dirección de Roger Vadim en “Y Dios creó a la mujer” y luego “Helena de Troya”, dirigida por Robert Wise. En su filmografía de la primera etapa estableció el perfil que la definiría y que introdujo en el ambiente fílmico una sensualidad que no se había visto antes en el cine. Por esa razón, se convirtió desde muy temprano en un objeto de la curiosidad, del deseo y del morbo entre los fotógrafos, que la perseguían: “Vivo con las persianas y las cortinas cerradas, porque en el techo de enfrente me esperan los fotógrafos”, diría en una entrevista a la radiotelevisión.

Sensualidad y estrellato

Una mujer que se mueve con la sinuosidad que atrae a diferentes hombres y provoca el frenesí, es el prototipo que Bardot impondría en el cine desde sus primeros filmes y bajo la conducción de directores como Louis Malle, Jean Luc Godard, Marc Allégret, Christian- Jaque. Posterior a 1952 protagonizó unas cintas cinematográficas, carrera que abandonó al llegar a 40 años. Es digno de destacar sus papeles en películas como “Un acto de amor”, su primera actuación en Estados Unidos con Kirk Douglas; también “Un médico en la marina” con Dirk Bogarde y dirigida por Ralph Thomas, “Los joyeros del claro de luna” (o Armas de mujer), dirigida por Vadim; “Una parisina” con Charles Boyer, realizada por Michel Boisrond; en 1965 se representó a sí misma en “Dear Brigitte” con James Stewart. Además “Babette se va a la guerra”, “¿Quiere ud. bailar?” “La verdad” de Henri Georges Clouzot (nominada al Óscar como mejor película extranjera), “El desprecio” de Jean-Luc Godard, que luego la dirige en “Masculino y femenino”; “El reposo del guerrero”, también de Vadim y de Boisrond, “Amores célebres” con Jean Paul Belmondo y Alain Delon. En 1971 protagoniza de Christian Jaque “Las petroleras”, un film western, así como “Shalako”, otra cinta del oeste con Sean Connery, de Edward Dmytryk. Luego se le vio en “Si don Juan fuese mujer” con Robet Hossein y Maurice Ronet, dirigida por Vadim, y su último filme, la comedia “Colinot, el seductor” (L’histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise), dirigida por Nina Companeez. Un año después y al cumplir 40 años, en 1974, anunció su retiro, abandonó el cine y no volvió a aparecer en ningún otro título (estelarizó unos 48). En un reportaje biográfico escrito por Thomas Adamson y Elaine Ganley para ABC7, se deja plasmada una cita de ella sobre su visión del cine “Nunca fue una gran pasión para mí”, dijo para agregar: “Y a veces puede ser mortal. Marilyn (Monroe) pereció por eso”. Mientras, Simone de Beauvoir, la autora de “Segundo sexo” y “La mujer rota”, entre otras, escribiría: “Bardot camina lascivamente, y un santo vendería su alma al diablo por verla bailar”. Francoise Sagan, quien escribió la novela llevada al cine “Bonjour Tristesse” y luego una biografía sobre BB, dijo de ella “Bardot no se disculpó por su triunfo absoluto, mientras que tantas otras se disculparon por sus victorias a medias”. Ese éxito no estuvo desprendido del escándalo que causó su aparición en “Y Dios creó a la mujer”, que ocasionó manifestaciones y otras acciones de organizaciones moralistas en Europa. Agnès Poirier en un reportaje de The Guardian cita a la biógrafa Marie-Dominique Lelièvre, quien “afirma que, de todas las estrellas a las que se fijó, desde Yves Saint Laurent hasta Coco Chanel, pasando por Serge Gainsbourg y Françoise Sagan, Bardot es la personalidad más compleja que ha conocido, pues su fama funcionó como una cortina de humo”. Agregó: “Es la primera mujer que ha exhibido públicamente su libertad sexual”.

La pasión por la naturaleza

BB dejó la cinematografía y pronto alcanzó otra pasión: los animales. Confesaría sin ambajes, que “El hombre es un depredador insaciable”, a The Associated Press en su cumpleaños 73, en 2007. Logró unirse a diferentes especialistas y formó parte de los portavoces de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Allí desarrolló diferentes campañas internacionales para la defensa de ejemplares marinos. Se involucró en una lucha por la defensa de las focas al apreciar, que a diferencia de los grupos Inuit en el Ártico, que utilizaban la piel y carne de las focas para alimentarse, los cazadores inescrupulosos explotaban inmisericordemente a tales animales. Pudo entusiasmar al gobierno francés para prohibir la importación de pieles de foca en ese país. También encabezó manifestaciones en diferentes partes, ante la embajada de Noruega y en Canadá. La Fundación Brigitte Bardot fue creada en 1977 con la finalidad de impulsar la lucha contra el maltrato animal y trabajó para la aprobación de normas contra la caza, experimentación y comercio de la fauna silvestre. También se ocupó de la mejora de condiciones en los mataderos y es significativa en Francia, su campaña en defensa de los caballos y el negocio de la carne de los equinos.

Discos, política y libros