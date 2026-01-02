B.B., la novia platónica de una generación

'Mi vida es como una gran celda, agradable, pero una prisión al fin y al cabo. Mi vida no me pertenece, le pertenece a todo el mundo', así plantearía en sus memorias una mujer muy especial: Brigitte Bardot (BB), actriz de cine y del espectáculo y gran defensora de los animales, quien acaba de morir a los 91 años. De una luminosa trayectoria en las pantallas y bajo la mirada de grandes realizadores hasta el silencio y soledad dedicados a la reflexión sobre la fauna y la política.<span class="mln_uppercase_mln"> </span>Su nombre de pila era Brigitte Anne-Marie Bardot tan solo con 18 años de edad y de una adolescencia apasionada por el ballet y la danza clásica, protagonizó su primer filme 'Le trou normand', (El agujero normando) en 1952 y desde allí su hermoso rostro juvenil estuvo en varias películas hasta que en 1956 actúa bajo la dirección de Roger Vadim en 'Y Dios creó a la mujer' y luego 'Helena de Troya', dirigida por Robert Wise.En su filmografía de la primera etapa estableció el perfil que la definiría y que introdujo en el ambiente fílmico una sensualidad que no se había visto antes en el cine. Por esa razón, se convirtió desde muy temprano en un objeto de la curiosidad, del deseo y del morbo entre los fotógrafos, que la perseguían: 'Vivo con las persianas y las cortinas cerradas, porque en el techo de enfrente me esperan los fotógrafos', diría en una entrevista a la radiotelevisión.