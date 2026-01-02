Crisis de la basura activa intervención del Gobierno en el distrito de San Miguelito

La AAUD tomó control del servicio de aseo en San Miguelito desde el 1 de enero, mediante un operativo especial, como etapa de transición antes de la entrada de nuevas empresas recolectoras. Sin embargo, el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, aseguró que la institución ofreció apoyo a la Alcaldía de San Miguelito ante la crisis por la acumulación de basura; e indicó que la ayuda no fue aceptada debido a desacuerdos sobre las condiciones planteadas.'El planteamiento fue claro: no tenemos recursos para atacar San Miguelito de forma paralela sin afectar la operación en la ciudad capital', afirmó. Añadió que la alcaldía no aceptó que la tasa de aseo formara parte del acuerdo, lo que, a su juicio, implicaba realizar el trabajo sin respaldo financiero. Moreno indicó que, pese a ello, la AAUD intervino en San Miguelito por solicitud directa del presidente de la República, como una medida de apoyo temporal ante la emergencia.La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, a través de sus redes sociales explicó que esta intervención responde a solicitudes realizadas desde febrero de 2025. Informó que existen más de 250 puntos críticos de acumulación de basura. Además, a partir del 19 de enero, cada empresa tendrá una zona específica, con el objetivo de mejorar la frecuencia, cobertura y calidad del servicio de recolección.