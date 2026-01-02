  1. Inicio
Crisis de la basura activa intervención del Gobierno en el distrito de San Miguelito

El diputado Luis Eduardo Camacho señaló que la crisis de la basura en San Miguelito es un problema de larga data que requiere acciones inmediatas
Deborah Peña
  • 03/01/2026 00:00
Actualmente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) ejecuta una intervención temporal en el distrito

La acumulación de basura en el distrito de San Miguelito ha mantenido las alertas encendidas ante las distintas autoridades de Salud y del Ejecutivo. Aunque desde el 1 de enero se desarrolla un operativo especial de limpieza liderado por la Autoridad, el problema continúa siendo atendido bajo un esquema de emergencia mientras se concreta.

Actualmente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) ejecuta una intervención temporal que se extenderá hasta el próximo 18 de enero, como parte del respaldo institucional solicitado por la Alcaldía de San Miguelito, en medio de la salida de la empresa recolectora actual y la entrada de nuevas empresas recolectoras a partir del 19 de enero, para atender la acumulación de desechos en distintos puntos del distrito.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, se refirió al plan de emergencia sanitaria que desde hace varios meses mantienen en San Miguelito y advirtió que la situación ha tenido un impacto significativo en el distrito, al punto de ser declarada una emergencia, lo que motivó la intervención directa del Ejecutivo.

El diputado Luis Eduardo Camacho también señaló que la crisis de la basura en San Miguelito es un problema de larga data que requiere acciones inmediatas. El diputado defendió la intervención del Ejecutivo como una acción necesaria para prevenir una crisis sanitaria y subrayó que lo importante es que la Alcaldía haga un acto transparente que dé esperanza de una solución permanente, a través de la contratación de una empresa que haga el servicio.

El operativo en San Miguelito

La AAUD tomó control del servicio de aseo en San Miguelito desde el 1 de enero, mediante un operativo especial, como etapa de transición antes de la entrada de nuevas empresas recolectoras. Sin embargo, el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, aseguró que la institución ofreció apoyo a la Alcaldía de San Miguelito ante la crisis por la acumulación de basura; e indicó que la ayuda no fue aceptada debido a desacuerdos sobre las condiciones planteadas.

“El planteamiento fue claro: no tenemos recursos para atacar San Miguelito de forma paralela sin afectar la operación en la ciudad capital”, afirmó. Añadió que la alcaldía no aceptó que la tasa de aseo formara parte del acuerdo, lo que, a su juicio, implicaba realizar el trabajo sin respaldo financiero. Moreno indicó que, pese a ello, la AAUD intervino en San Miguelito por solicitud directa del presidente de la República, como una medida de apoyo temporal ante la emergencia.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, a través de sus redes sociales explicó que esta intervención responde a solicitudes realizadas desde febrero de 2025. Informó que existen más de 250 puntos críticos de acumulación de basura. Además, a partir del 19 de enero, cada empresa tendrá una zona específica, con el objetivo de mejorar la frecuencia, cobertura y calidad del servicio de recolección.

