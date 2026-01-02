Crisis de la basura activa intervención del Gobierno en el distrito de San Miguelito

La acumulación de basura en el distrito de San Miguelito ha mantenido las alertas encendidas ante las distintas autoridades de Salud y del Ejecutivo. Aunque desde el 1 de enero se desarrolla un operativo especial de limpieza liderado por la Autoridad, el problema continúa siendo atendido bajo un esquema de emergencia mientras se concreta.

Actualmente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) ejecuta una intervención temporal que se extenderá hasta el próximo 18 de enero, como parte del respaldo institucional solicitado por la Alcaldía de San Miguelito, en medio de la salida de la empresa recolectora actual y la entrada de nuevas empresas recolectoras a partir del 19 de enero, para atender la acumulación de desechos en distintos puntos del distrito.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, se refirió al plan de emergencia sanitaria que desde hace varios meses mantienen en San Miguelito y advirtió que la situación ha tenido un impacto significativo en el distrito, al punto de ser declarada una emergencia, lo que motivó la intervención directa del Ejecutivo.

El diputado Luis Eduardo Camacho también señaló que la crisis de la basura en San Miguelito es un problema de larga data que requiere acciones inmediatas. El diputado defendió la intervención del Ejecutivo como una acción necesaria para prevenir una crisis sanitaria y subrayó que lo importante es que la Alcaldía haga un acto transparente que dé esperanza de una solución permanente, a través de la contratación de una empresa que haga el servicio.