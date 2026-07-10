Se necesitan nuevos caminos en una América Latina plena en potenciales pero con bajo crecimiento y muy amplias brechas sociales. Algunos temas claves:

Agricultura

Un nuevo informe internacional analiza la situación de la región en esta temática crucial. Se titula “Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2025-2026”. Fue preparado por FAO, CEPAL, CAF e IICA.

Pone a foco la productividad como eje estratégico para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes. Trata de identificar rutas para fortalecer la contribución del sector mediante mejoras en productividad apoyadas por innovación, financiamiento y políticas públicas. Destaca que se advierte un estancamiento de la productividad entre el 2011 y 2020. Solo aumentó un 5%. Se detectan brechas estructurales en tecnología, financiamiento y acceso a servicios, especialmente para pequeños productores. El informe propone varias líneas estratégicas de acción. Entre ellas: innovación, financiamiento, digitalización y sostenibilidad. Enfatiza que elevar la productividad es esencial para reducir desigualdades, mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la resiliencia frente a riesgos climáticos y económicos.

Inteligencia artificial (IA)

Sus posibles beneficios son sin duda cuantiosos, pero se debe enfrentar los riesgos de marginación que crea. Kenneth Rogoff, catedrático de Harvard, autor de textos económicos fundamentales hace agudas y precisos análisis al respecto en un reciente artículo “Los marginados permanentes de la IA”. Señala entre otros aspectos que algunos de los talentos jóvenes con mayores potencialidades están tratando de montar startups y financiamientos que pueden ser parte de Silicon Valley pero ¿qué sucederá con los que no consiguen insertarse?. Por otra parte, ¿cómo encarar la eliminación masiva de posiciones de trabajo técnico calificado actuales por la irrupción acelerada de la IA?.

Advierte “La IA amenaza con ampliar el abismo entre los ganadores y los perdedores de la tecnología, permitiendo a los países ricos cosechar los beneficios y condenando a miles de millones de personas en todo el mundo en desarrollo a una marginación creciente. Nadie sabe cómo sería semejante mundo, y mucho menos cómo evitar que termine desintegrándose”.

Subraya que será necesario implantar formas de ingreso básico garantizado. Toca el tema del boom de demanda de los minerales raros. Observa que “algunos países africanos y latinoamericanos pueden obtener enormes beneficios del apetito insaciable de la IA por minerales como el cobre, las tierras raras, el litio, el níquel, el cobalto, el galio y el germanio ... Sin embargo, muchas veces la riqueza en recursos naturales ha demostrado tener tanto de maldición como de bendición. Los países ricos en minerales pueden verse colmados de ingresos por la IA y sin instituciones políticas y económicas que les permitan distribuir los beneficios a toda la sociedad”.

Los densos interrogantes que plantea requieren respuestas.

Basura Cero

El Consejo Asesor de la ONU ha nombrado 20 ciudades líderes en eliminación de residuos. La Asamblea General estableció en diciembre de 2022 un día internacional dedicado al problema para “fomentar la producción y el consumo sostenible”. Entre las 20 ciudades ejemplares seleccionadas se hayan dos latinoamericanas: Florianópolis (Brasil) y Zapopan (México).

Florianópolis, capital del Estado de Santa Catarina tiene 600.000 habitantes. El alcalde y las fuerzas vivas han movilizado a toda la comunidad hacia este objetivo. Se está enseñando en las aulas escolares. Vienen logrando avances muy efectivos, beneficiando directamente a la salud pública, el reciclaje productivo y el medioambiente.

Zapopan se haya en el estado de Jalisco, tiene 1.476.491 habitantes. La iniciativa es una estrategia municipal activa para reducir al mínimo la generación de residuos sólidos urbanos y evitar que terminen en los rellenos sanitarios, transformándolos a través del reciclaje, el compostaje y la economía circular. Busca reestructurar los hábitos de consumo y la gestión de desechos mediante estos ejes: centros de compostaje a gran escala, puntos de reciclaje móviles, educación y conciencia ciudadana, recolección especializada de contaminantes, y alianzas para generar energía.

Una anotación

¿Como mejorar la productividad en agricultura?, marginación en IA, municipios ejemplares en manejo de los desechos. Urge actuar en estos y otros campos críticos para crecer e incluir.