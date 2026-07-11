Muere Jayden Adams tras disputar el Mundial 2026; investigan las causas del fallecimiento

El fútbol sudafricano está de luto. El centrocampista Jayden Adams, integrante del Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica, falleció a los 25 años, pocos días después de participar en el Mundial de Fútbol 2026. La noticia fue confirmada este sábado por el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie.

A través de un comunicado, McKenzie expresó su pesar por la muerte del futbolista y precisó que la causa del fallecimiento aún no ha sido confirmada, por lo que pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones.

Según confirmó la Policía, el cuerpo de Adams fue encontrado en una propiedad del barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.