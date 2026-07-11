Muere Jayden Adams tras disputar el Mundial 2026; investigan las causas del fallecimiento

El fútbol sudafricano está de luto. El centrocampista <b>Jayden Adams</b>, integrante del <b>Mamelodi Sundowns</b> y de la selección de Sudáfrica, falleció a los <b>25 años</b>, pocos días después de participar en el Mundial de Fútbol 2026. La noticia fue confirmada este sábado por el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie.A través de un comunicado, McKenzie expresó su pesar por la muerte del futbolista y precisó que <b>la causa del fallecimiento aún no ha sido confirmada</b>, por lo que pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones.Según confirmó la Policía, el cuerpo de Adams fue encontrado en una propiedad del barrio de <b>Schotsche Kloof</b>, en el centro de Ciudad del Cabo. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.