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Muere Jayden Adams tras disputar el Mundial 2026; investigan las causas del fallecimiento

Jayden Adams fallece a los 25 años y enluta al fútbol sudafricano
Jayden Adams fallece a los 25 años y enluta al fútbol sudafricano EFE | Sashenka Gutiérrez
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/07/2026 11:06
El fútbol africano lamenta la muerte de Jayden Adams, quien representó a Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026.

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El fútbol sudafricano está de luto. El centrocampista Jayden Adams, integrante del Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica, falleció a los 25 años, pocos días después de participar en el Mundial de Fútbol 2026. La noticia fue confirmada este sábado por el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie.

A través de un comunicado, McKenzie expresó su pesar por la muerte del futbolista y precisó que la causa del fallecimiento aún no ha sido confirmada, por lo que pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones.

Según confirmó la Policía, el cuerpo de Adams fue encontrado en una propiedad del barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

¿Quién era Jayden Adams? La promesa del fútbol sudafricano que murió a los 25 años

Nacido el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, Jayden Adams inició su carrera en las categorías inferiores del Stellenbosch FC, donde hizo historia al convertirse en el primer canterano del club en firmar un contrato profesional en 2020. En enero de 2025 dio el salto al Mamelodi Sundowns, equipo con el que se consolidó como una de las figuras del mediocampo y conquistó la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Semanas antes de su fallecimiento, Adams afrontó un duro momento personal tras la muerte de su abuela, Marianna Adams. A pesar del duelo, decidió mantenerse concentrado con la selección de Sudáfrica y disputó dos partidos del Mundial 2026, incluido el histórico triunfo sobre Corea del Sur que clasificó al equipo por primera vez a los octavos de final.

Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar dentro y fuera de Sudáfrica, donde era considerado una de las mayores promesas del fútbol nacional.

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