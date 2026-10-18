Casa del Soldado presenta una agenda de arte, cine, música y formación para octubre

El Centro Cultural de España en Panamá – Casa del Soldado desarrolla durante el resto del mes de octubre una programación que reúne artes visuales, cine, música y espacios de reflexión sobre temas sociales. La propuesta incluye una exposición sobre las relaciones entre deseo y poder en la antigua Zona del Canal, encuentros dedicados a la igualdad de género en el deporte, proyecciones cinematográficas, una presentación de la cantante española Pasión Vega y actividades de formación musical. La agenda busca acercar al público distintas expresiones culturales españolas y latinoamericanas, además de fomentar el intercambio artístico y el diálogo en torno a la memoria histórica, la diversidad y los derechos de las mujeres.

Arte y memoria histórica en ‘Ensueños’

Uno de los principales atractivos de la programación es ‘Ensueños (desire melting into Mango)’, una exposición de los artistas Aristides Ureña Ramos y Momo Magallón, con la curaduría de Liz Lasso. El proyecto explora, desde la ficción crítica, las relaciones entre deseo, consumo, belleza y poder en el contexto de la antigua Zona del Canal de Panamá. La muestra parte de la historia de un territorio marcado por la segregación y las restricciones de acceso, donde los comisariatos y las mercancías importadas formaban parte de un modelo de consumo vinculado a la presencia estadounidense. A través de imágenes publicitarias, referencias victorianas y elementos del paisaje tropical, los artistas construyen un universo que cuestiona las ideas de modernidad, distinción y valor cultural. La exposición estará abierta al público hasta el 24 de octubre, de martes a sábado, entre las 10:00 am y las 6:00 p m en la Casa del Soldado. La entrada es gratuita.

Conversatorio sobre mujeres e igualdad en el deporte

El jueves 22 de octubre, a las 5:00 p. m., el centro acogerá una nueva sesión del ciclo ‘Conectadas y resilientes’, dedicado a conversar sobre igualdad de género y los desafíos que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos. Participarán María Antonia ‘Toña’ Is Piñera, exfutbolista española y entrenadora de la Selección Femenina de Fútbol de Panamá, y Kristine Jiménez, judoka olímpica panameña. La conversación estará moderada por Miriam Ciscar, subdirectora de Cooperación Feminista, Desarrollo Humano, Económico y Gobernanza de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La actividad forma parte del seminario ‘Conectadas y resilientes: una mirada feminista’, que reúne conferencias y mesas redondas sobre feminismo, medio ambiente, maternidad, cultura y urbanismo.

Cine español y películas premiadas

La programación cinematográfica incluye el ciclo ‘Mujeres de Cine’, que promueve el trabajo de cineastas españolas contemporáneas y abre espacios de encuentro y reflexión a través de sus películas. Las proyecciones anunciadas se realizarán en el Auditorio del Museo del Canal, con entrada libre hasta completar aforo. Entre los títulos previstos figuran ‘La buena letra’, de Celia Rico; ‘La furia’, de Gemma Blasco; ‘Sorda’, de Eva Libertad, y ‘Una quinta portuguesa’, de Avelina Prat. Las fechas anunciadas abarcan desde julio hasta noviembre, por lo que conviene consultar la programación actualizada para confirmar las próximas sesiones. Además, el viernes 30 y el sábado 31 de octubre se celebrará un ciclo especial de películas ganadoras de los Premios Goya, organizado por el Centro Cultural de España y la Embajada de España en Panamá. Las funciones tendrán lugar en Cinépolis Soho Mall e incluirán ‘Los domingos’, ‘Sirat’, ‘La cena’, ‘Ciudad sin sueño’ y ‘Maspalomas’.

Música y formación artística