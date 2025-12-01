Ciclo gratuito de cine de Luis Tosar: consulte las películas, fechas y horarios

Esta semana servirá como una oportunidad para observar las mejores películas del actor español Luis Tosar en el Cine Universitario del Grupo Experimental de Cine Universitario. Una actividad gratuita – llevada a cabo hasta el 5 de diciembre - que también está siendo organizada por la Embajada de España en Panamá y el Centro Cultural de España Casa del Soldado.

La primera en la lista de la cartelera es la cinta ‘En los márgenes’ (2022) del director Juan Diego Botto. La historia se centra en la cuenta atrás de tres personajes, cuyas historias de algún modo están entrelazadas, que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar sus vidas. Por este filme, en el que también participa Penélope Cruz, Tosar fue nominado a Mejor Actor en los premios del cine español. Las proyecciones de esta película se efectuarán: este martes (5:00 pm), el jueves (7:00 pm) y el viernes (3:00 pm).

La segunda película prevista para el disfrute de los espectadores es ‘Ventajas de viajar en tren’ (2019), dirigida por Aritz Moreno. La trama se centra en Helga, quien acaba de dejar a su pareja en un hospital psiquiátrico conoce en el tren de vuelta a un psiquiatra del mismo centro donde dejó a su novio. En el trayecto de viaje, el psiquiatra le cuenta a Helga historias de sus pacientes anteriores como la del personaje de Tosar en la película, el exmilitar Martín Urales. La película se podrá ver el miércoles (7:00 pm), y el jueves (3:00 pm).

La cinta ‘100 años de perdón’ (2016) de Daniel Calparsoro también estará presente. Seis hombres armados asaltan la sede central de un banco en Valencia. Un robo que parecía fácil de repente se torna complicado, ya que nada sale según lo planeado. El filme se exhibirá en el Cine Universitario el martes (3:00 pm), el miércoles (5:00 pm), y el viernes (5:00 pm).

Por último, la película ‘Celda 211’ (2009) de Daniel Monzón, se adentra en la historia de un guardia de prisiones que se ve atrapado en un motín carcelario. Una misión que realiza con el objetivo de salvar su vida y tratar de poner fin a la revuelta encabezada por el temible líder Malamadre, encarnado por Luis Tosar. Una trama de tintes inesperados que verá la luz en la pantalla grande el martes (7:00 pm), el miércoles (3:00 pm), el jueves (5:00 pm) y el viernes (7:00 pm).