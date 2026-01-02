Coqui Calderón, genio y figura del arte contemporáneo panameño

Una de las características que se pueden destacar de la obra de Calderón es su marcada influencia social a lo largo de toda su carrera.'En el proceso de estudiar su vida y su producción artística, descubrí que Coqui había mostrado una conciencia social a lo largo de toda su carrera, desde aquellos primeros años en Nueva York, cuando sus obras iniciales ya reflejaban actitudes contestatarias con relación a los problemas políticos de la época. Calderón volvió a Panamá en 1968, año que marcó el inicio del gobierno militar, sistema contra el que ella crearía series enteras de obras de crítica contra el sistema en los años venideros. Basta con recordar su exposición 'Protesta ‘84' en Galería Etcétera o la serie ‘Vientos de furia: Serie Panamá 1987-1990’ que presentó en el Museo de Arte Contemporáneo', destacó Kupfer.En este punto coincide el curador artístico Reinier Rodríguez, quien resaltó que el legado de Calderón abarca tanto su obra como gestión.'Ubicándonos en la contemporaneidad de fines del siglo XX —ese período que hoy llamamos postmodernidad—, su trabajo deja huellas del expresionismo abstracto, el arte óptico y cinético, y una nueva figuración cargada de profundo simbolismo. La carga epistemológica y conceptual de su obra manifiesta un activismo contundente: desde el feminismo, la preocupación por el ambiente y la crítica política, abrió espacios para conversaciones que hoy son fundamentales en la escena contemporánea. Pero lo hizo siempre desde una elegante discreción', señaló el también arquitecto.Rodríguez subrayó que, con su trabajo, Calderón reveló la manera en que han sido muchas veces ‘truncados’ los brazos de las mujeres, con una metáfora empleada para describir la restricción, la invisibilidad y la resistencia.'Con la metáfora de las lianas habló de la pérdida con majestuosidad; con la alegoría del camino, nos regaló el aliento infinito que reside en la esperanza. Además, tuvo la valentía de realizar, en la década de 1980, una magnífica serie que cuestionaba el sistema totalitario imperante en el Panamá de aquel entonces. Pero su compromiso con la justicia no se detuvo allí: continuó hasta sus últimas obras —muchas aún inéditas—, vinculadas al drama migratorio en la selva del Darién', describió.Por otro lado, Rodríguez remarcó su participación activa en la defensa del arte contemporáneo panameño, con sus acciones en favor del fortalecimiento del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), cuya junta directiva presidió durante muchos años. 'Lo hizo asumiendo una misión que la oficialidad ha dejado pendiente: dar espacio a las manifestaciones más vanguardistas del arte panameño', apuntó. Ese vínculo se traduciría además en la presentación de cinco exposiciones individuales y su participación en 42 muestras colectivas del museo. La colección del MAC también se vería enriquecida con muchas de sus obras.La artista Alicia Viteri - con quien Calderón fundó en 1979 el Taller de Artes Gráficas, un pilar fundamental del MAC – narró a<b><span class="mln_uppercase_mln"> La Estrella de Panamá</span></b> cómo fueron esos comienzos de ese proyecto, los cuales estarían caracterizados por un espíritu rompedor y enérgico.'Coqui me acompañó en todo el proceso: desde capacitar a los impresores a montar el taller completo. Con ella lanzamos un primer proyecto de gráfica, que se llamó: ‘Once Grabados’. Fue una maravilla porque eso nos dio fondo para poder hacer el siguiente proyecto. (...) Las dos éramos muy trabajadoras. Para nosotras, era como continuar aquello que habíamos aprendido en la universidad, solo que lo hacíamos por nuestra propia iniciativa. Las dos tuvimos una amistad entrañable, que nos unió a través del trabajo y nuestras creencias', narró Viteri a este medio.El artista contemporáneo multidisciplinar Aristides Ureña realizó para este diario una entrevista en diciembre de 2020, en la que abordó con Calderón diversos altibajos que influyeron en su vida y su obra.'Coqui fue una luchadora, como se puede apreciar en la entrevista. Por otro lado, ella tenía una manera elegante y humilde de abordar las cosas. Ella proveyó una visión íntima con su punto de vista sobre la sociedad panameña. Todo ello con una humildad grandísima, por eso la defino en la entrevista como la <i>first lady</i> de la pintura panameña, por su estilo y personalidad. Coqui no muere, ella deja un legado profundo a través de sus pinceladas', opinó.