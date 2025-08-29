Cuando las cejas hablan

Aun estando en silencio amigo lector su cuerpo hablará quiera o no y, sus cejas, proyectan un mensaje muy variado según sus formas y guardan un secreto que hoy develaremos.

Las cejas son una de las primeras cosas que nota cuando conoce a alguien por primera vez. Si, puede ser fuente de muchos prejuicios, a menudo injustos, sin embargo, ellas comunican más de lo que se imagina. Tome un espejo, ponga la mente en blanco y mírese en él, ¿qué proyecta?, ¿qué siente?

¿Se siente raro? Podría ser que sí, pues, así como lee, las cejas, cómo las otras partes de nuestro cuerpo posee ciertas características que nos hacen únicos e individuales en relación con otras personas. Es por ello por lo que cuando estas pequeñas piezas sufren de algún cambio en su estado particular o, son alteradas por vanidad pura o necesidad, manifiestan a nuestro cuerpo que algo anda mal ¿por? Porque no es su diseño natural.

Gracias a esa comunicación, nosotros podemos ponernos en alerta, algunos toman medidas drásticas como acudir al cirujano plástico, otros, aprenden a vivir con su belleza natural y, lo que son o proyectan es usado como herramienta asertiva (o manipuladora) porque, primero, trabajaron en su autoestima y conocen su propio potencial.

Hablaré de las cejas naturales, no las retocadas, sacadas, afeitadas, creadas y modificadas quirúrgicamente o por medio de tatuajes... ¿hacemos el viaje?

Cejas naturales rectas: Las personas con este tipo de cejas se caracterizan porque son muy leales por naturaleza; a la hora de tomar una elección ante un problema son muy extremos. Por otro lado, valoran muchos la comodidad y, casi siempre, se muestran como son por dentro con las otras personas. No ignoran las opiniones de otros; los reciben con bondad y sin odio. La gente confía más en ellos por la forma en que se ven sus cejas y lo amigables que aparentan.

Cejas arqueadas: Lo particular de este tipo de personas es que hacen que todo parezca dramático. En verdad, no es tan malo, se compadecen en cierta medida de los sentimientos que pueden estar pasando las otras personas. Es por ello por lo que se toman la vida en serio y con responsabilidad, valoran la vida de sus amigos y familiares. Además, suelen disfrutar ser el centro de la atención. Por otro lado, son seres humanos que tienen un buen sentido del humor, por lo que siempre tienen muy buenas historias divertidas que contar. Pero ojo, ellos, suelen llegar al narcisismo si no están consciente de su proyección psíquica y corporal

Cejas Rectas forzadas: Como su propio nombre lo llama, se trata de personas con una apariencia muy sombría hecha a conciencia... muy manipuladora. Pero, es no significa que todo el tiempo están en plan manipulador. Simplemente, significa que se trata de una persona consciente de sí mismo y detecta a las personas que suelen engañar. Por otro lado, son personas que guardan su sentimiento y suelen ocultarlo de los demás; Suelen elegir cuidadosamente a aquellos en quienes confían. Su círculo es muy cerrado y pequeño.

Cejas cortas: Son las personas más atentas que puede haber en este planeta y le da prioridad casi siempre a que las cosas que hacen salgan de la mejor manera. Tienen un ego muy grande que casi siempre no presta atención a las cosas pequeñas, por lo que suelen pasar por alto detalles que para ellos o ellas no tienen relevancia... van a lo que van y punto.

Cejas gruesas: Estas son personas que no toleran las mentiras y tratan de ser honestas con los demás y siempre esperan el mismo comportamiento del resto. Por ello, que su esfuerzo no está centrado para complacer a la gente, ni mucho buscan la aceptación de las otras personas, al contrario, se hacen valer por su trabajo. Les desagradan las personas que solo buscan humillar, ya que sienten que estas cosas van a en contra de su personalidad. Sus amigos aman su honestidad y siempre están felices de estar con ellos.

Unicejas: Es una persona creativa con muchas ideas. A veces pecan de egoístas o de orgullos, pero son meras especulaciones simplemente. Por el hecho de que siempre buscan hacer las cosas a su manera porque realmente creen que realizándolas solos, las cosas van a salir mejor. Así se evitan pensar en los problemas, en el trabajo o en el hogar.

Cejas finas o escasas: Si tienen cejas escasas, son personas extremadamente sensibles. Quieren vivir en armonía con los demás y mantenerse alejado de los conflictos. Son personas con una esencia que suelen ser el modelo o ejemplo para los demás. Es difícil encontrar en ellos, una mala persona.

Cejas arqueadas y puntiagudas: Por naturaleza, son líderes natos que siempre toma la iniciativa. Tienen el poder de unir a la gente con sus consejos. Algunas personas pueden pensar que son un poco agresivos o egocéntricos. Ya que siempre buscan perseguir sus objetivos, por lo que siempre dan los pasos correctos y dar lo mejor de sí.

Cejas muy separadas: si la distancia que las separa de la nariz es superior a dos dedos es indicativo de una personalidad Yin. Las personas de cejas separadas tienen una visión amplia de la vida, son curiosas, sensuales, desean experimentar muchas cosas y se sienten atraídas hacia el humanismo. Necesitan una profesión asociada al cambio y hacen mejor los trabajos de duración limitada, en lugar del laborioso día a día que suelen exigir los negocios.

Cejas desordenadas: quiere decir que la persona tiene dificultades para mantenerse en un camino determinado. Le cuesta decidirse y duda antes de comprometerse.

Ahora bien, pueden existir combinaciones como: desordenadas y gruesas, puntiagudas y finas, separadas y corta... ahora, cuénteme, ¿cómo son sus cejas?