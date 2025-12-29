Danilo Pérez celebra sus 60 años con un concierto benéfico en Ciudad del Saber

Ya empieza la cuenta atrás para la celebración del 60 cumpleaños del pianista y compositor panameño Danilo Pérez, cuya trayectoria le consolida como una de las figuras más influyentes del jazz contemporáneo y como embajador cultural de Panamá alrededor del mundo. El concierto de celebración de su natalicio – que se conmemoró ayer - se llevará a cabo este martes 13 de enero a las 7:00 pm, en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber.

En la cartelera del concierto se prevén las presentaciones de destacados músicos provenientes de la Fundación Danilo Pérez y el Berklee Global Jazz Institute, dos de los proyectos emblemáticos de Pérez que sintetizan el impacto social y cultural de su labor.

Las entradas del concierto se pueden conseguir en el portal Panatickets.com. Para abonar las entradas también puede realizar un depósito directo en Banco General a la cuenta corriente No. 03-04-01-024924-6, a nombre de la Fundación Danilo Pérez. Para más información ya sea sobre aportes o confirmación de pagos, se recomienda contactar al correo electrónico desarrollo@fundaciondaniloperez.org, o bien al celular 6539-5831.

El propósito del concierto

De acuerdo a una nota de prensa, el concierto conmemorativo nace “como un acto de reconocimiento y gratitud colectiva hacia una carrera marcada no solo por la excelencia artística, sino también por una profunda vocación social”. “A lo largo de seis décadas, Danilo Pérez ha demostrado que la música puede trascender los escenarios para convertirse en una herramienta de diálogo, formación y transformación de comunidades”, agrega el comunicado.

En tanto, la organización del concierto resumió que la venta de boletos tiene como propósito fundamental el respaldo de las gestiones administrativas y los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez, cuya función está centrada en la formación de los jóvenes en el ámbito de la música y fortalecer los procesos culturales y la sostenibilidad de aquellas iniciativas que promuevan el acceso a la educación musical. Entendiendo así la cultura y las artes como motores de desarrollo social.