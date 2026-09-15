Del Biomuseo a París: Danilo Pérez transforma a Frank Gehry en música

A sus 60 años de edad, el pianista, compositor y jazzista panameño Danilo Pérez sigue con más ganas que nunca para seguir aportando con numerosas iniciativas no solo a la divulgación activa del jazz y la promoción de las figuras panameñas que lo hicieron posible, sino a contribuir con el desarrollo social a través de la Fundación Danilo Pérez. En entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá reveló que fue escogido por el Instituto de Jazz Herbie Hancock (Estados Unidos) para realizar la composición musical inspirada en el arquitecto estadounidense Frank Gehry – conocido por dejar en Panamá una de sus más emblemáticas obras, el Biomuseo de la Calzada de Amador – en el contexto del Concurso Internacional de Jazz. “Esto es algo tremendo para nuestro país. Frank Gehry es uno de los arquitectos más icónicos que existió, yo he tenido una relación con él. Además, su esposa es panameña, Berta Aguilera. Estoy traduciendo su visión de la arquitectura a la música”, expresó. La obra tiene dos movimientos. El primero se llama ‘Us’ (‘Nosotros’, en español) y el segundo, ‘Optimistic Chaos’ (‘Caos optimista’, en español). Es una conversación entre el Global Jazz y la arquitectura que verá la luz en el mes de octubre. La relación entre Pérez y Gehry viene de antaño. Su vínculo comienza con la misma creación del Biomuseo – inaugurado en septiembre de 2014 – donde la arquitectura de Gehry se convirtió en una fuente de inspiración para Pérez. “En sus formas, escuchaba ritmo, color y vida”, rememoraba Pérez. Su colaboración continuó con la ópera ‘Iphigenia’, de Wayne Shorter; allí, Pérez observó cómo Gehry abordaba las ideas como lo haría un improvisador: remodelándolas y explorándolas hasta que surgía algo inesperado. Pérez conoció a Gehry cuando Wayne Shorter los presentó en el Walt Disney Concert Hall, tras una actuación con la Filarmónica de Los Ángeles y el Wayne Shorter Quartet. Desde entonces ese vínculo se convirtió en algo más fuerte, tomando como base sus conexiones compartidas con Panamá, incluida la esposa de Gehry, Berta Aguilera. Aquella frase de Gehry en la que pronunció lo siguiente: ‘La gran obra arquitectónica expresa sentimientos. Cuando la visitas y la contemplas, se produce una transmisión de emociones del artista —del arquitecto— a través del tiempo y las épocas, hasta llegar al presente’. Estas palabras inspiraron la obra The Ever-Changing World (‘El mundo en constante cambio’, en español) de Danilo Pérez, la cual será presentada en la capital francesa.

Compartir el arte de escuchar y dialogar a través del jazz

A través de numerosas actividades como el Festival de Jazz de Panamá y, más recientemente, ‘La Parranda del Jazz’, un conjunto de actividades que se realizará esta el próximo 18 de septiembre que busca acercar el jazz a distintos públicos a través de clínicas, conciertos didácticos, sesiones de improvisación y presentaciones en vivo. La escucha, la improvisación, la interacción musical y el jazz como herramienta de encuentro entre generaciones serán los ejes de este calendario que contempla, entre otros eventos, el concierto ‘Panamá’, programado en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber, a las 8:00 p.m. La presentación reunirá a Ben Street, Adam Cruz, April Webb y destacados artistas panameños. Mientras que el jueves 17 de septiembre la programación artística se trasladará a Colón, donde se ofrecerá un concierto didáctico en el Auditorio del Centro de Arte y Cultura, a las 4:00 pm, con el propósito de acercar el jazz a la juventud, celebrar la historia de este género en la ciudad y reconocer su legado musical. La agenda concluirá este viernes 18 de septiembre con el encuentro musical ‘Jazz para generaciones’, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, a partir de las 10:00 a.m. La actividad presentará el jazz como una herramienta de encuentro capaz de unir a personas de distintas edades. El cierre será desde las 8:00 p.m. en el local Rock & Folk, con Carlos Campos y una celebración dedicada al Latin Jazz. Según Pérez, este calendario de actividades es una apuesta continua no solo por la cultura como herramienta de desarrollo sino hacia la juventud panameña en general. “Yo me siento muy comprometido. Esta es una de las maneras en que puedo hacerlo por mi país: siempre utilizando la música como terapia, para celebrar nuestras raíces y el poder que tiene el jazz para unirnos”, remarcó. En este sentido, el ganador de tres premios Grammy concibe al Global Jazz no solo como el reflejo mismo de lo que es Panamá como puente de generaciones sino como una herramienta para fomentar la paz y el diálogo respetuoso entre las sociedades. “El jazz es como una democracia viva. Practicar el jazz es una buena manera de hacerlo, porque todo el mundo tiene su propia idea de cómo hacer las cosas. Pero entonces, ¿cómo escuchamos?, ¿cómo nos respetamos?, ¿cómo trabajamos en equipo?, ¿cómo colaboramos para que haya un resultado coherente y que se pueda palpar a través de lo que uno toca?”, resumió Pérez sobre el sentido de cohesión que transmite el jazz. De ello, habló de forma más extendida en su masterclass inicial de ‘La Parranda del Jazz’ en la que ahondó sobre la práctica constante de la escucha que significa practicar este género musical, de saber la melodía, compartir, dejar espacio y de lo que significa la improvisación. “Hay grandes paralelos que existen entre la práctica del jazz y el trabajo en equipo, para poder llegar a una interpretación que contenga valores humanos y que nos ayude a expresarnos de una manera libre. Nosotros, en realidad, desarrollamos habilidades porque practicamos durante toda la vida el ejercicio de escuchar. Escuchar cómo las ideas que todo el mundo tiene, que muchas veces son independientes, se convierten en un todo”, elaboró.

El apoyo al jazz y a la cultura