Durezas del conservadurismo

José Domingo De Obaldía Gallegos se casó en 1874 con Manuela Jované Aguilar y Távara y de esa unión nacieron 7 hijos varones: Arístides (1875), Agustín (1876), Generoso (1878), Lorenzo (1879), José Domingo (1881), Manuel (1885), Gustavo (1886) y Fabio (1887), al alumbrar a este último falleció doña Manuela; permaneció José Domingo durante muchos años en estado de viudez, hasta que contrajo segundas nupcias con Josefa Jované Aguilar y Távara, la hermana de su primera esposa, de quien le nació un hijo, al que nombró también José Domingo.Participó en la Guerra de los Mil Días en defensa del Partido Conservador, llegando a alcanzar el grado de general.En 1903, deja claramente establecida su posición política ante el gobierno central en cuanto que apoyaría a Panamá sí, en caso de ser rechazado el Tratado Herrán-Hay, se procede con la separación; incluso llegó a manifestar el 2 de agosto en el Senado colombiano, acosado por las interpelaciones de sus colegas respecto al tema de Panamá que<i>: </i>'Yo no considero como pecado, ni mucho menos como un crimen, los esfuerzos separatistas de algunos panameños; Panamá, como cualquier otro pueblo de la tierra tiene perfecto y legítimo derecho a aspirar a su independencia y a disponer por sí misma de sus propios destinos'.Al respecto de esta afirmación, comenta Eduardo Lemaitre, que si bien en Panamá eso podía considerarse como una declaración valerosa, en el punto de vista del gobierno central, eso era una 'declaratoria de defección'.