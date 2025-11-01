Panamá celebra el mes de la patria: Cronograma de festividades históricas en el país

En reconocimiento a estas festividades, las escuelas, instituciones públicas y estamentos de seguridad participan en desfiles, actos cívicos y ceremonias oficiales que rinden homenaje a los próceres y al sentimiento de unidad nacional.

En el mes de noviembre se celebran las f iestas patrias en Panamá , una época en la que se conmemoran hechos históricos que marcaron la identidad nacional . Durante estas fechas, los panameños celebran con orgullo la independencia y los acontecimientos que dieron forma a la nación panameña .

Fechas históricas que se celebran a nivel nacional

El 3 de noviembre se celebra el Día de la Independencia de Panamá de Colombia, una de las fechas más significativas del calendario nacional.

El 4 de noviembre se conmemora el Día de los Símbolos Patrios, rindiendo homenaje a la bandera, el escudo y el himno nacional.

El 5 de noviembre, la ciudad de Colón celebra la consolidación de la independencia, recordando la participación clave de sus habitantes en este proceso.

El 10 de noviembre se conmemora el Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, hecho que marcó el inicio del camino hacia la separación de España.

El 28 de noviembre se celebra la Independencia de Panamá de España, cerrando el mes con orgullo nacional.