Panamá celebra el mes de la patria: Cronograma de festividades históricas en el país

Además, en otras provincias del país también se destacan importantes conmemoraciones locales que fortalecen el sentido patriótico:<b>6 de noviembre:</b> Adhesión de <b>Penonomé</b> a la causa separatista.<b>7 de noviembre:</b> Continuación de las adhesiones de distintas regiones al movimiento independentista.<b>8 de noviembre:</b> <b>Grito de Insurrección de Las Tablas</b>, en la provincia de Los Santos.<b>9 de noviembre:</b> <b>Adhesión de Santiago de Veraguas</b> a la gesta separatista de 1903.