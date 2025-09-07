‘Si el Estado quiere que el panameño sea más culto hay que darle cultura’

Estoy por estrenar con la Academia Breve de Panamá una obra llamada Nota Typical Broadway and Musical, que reúne ciertos montajes icónicos del teatro musical en una historia entrelazada. Después, en el Teatro en Círculo, estrenamos Taxi, una comedia llena de enredos que el público no se puede perder.Luego presentaremos Fama en el Teatro Nacional, del 2 al 5 de octubre. Inspirada en la famosa película, este montaje busca dar visibilidad a las nuevas generaciones: el 80 % del elenco es nuevo, acompañado de reconocidas figuras del teatro musical local, todo bajo mi dirección.