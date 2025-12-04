El acelerado avance tecnológico de hoy es solo la punta de iceberg

La revolución tecnológica, que tuvo un primer gran estallido con la Revolución Industrial, y que se redefinió con la llegada de la informática e Internet, hoy se ve impulsada por la Inteligencia Artificial (IA).Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirma que esta nueva ola tecnológica 'nos da la oportunidad de soñar en grande y establecer metas más altas para lo que podemos lograr colectivamente.' En una visión aún más ambiciosa, Sundar Pichai, CEO de Google, ha sostenido que la IA es la tecnología más profunda con la que la humanidad trabajará, considerando que superará el impacto transformador de la electricidad o el fuego.Históricamente, los avances tecnológicos han redefinido la fuerza de trabajo, creando nuevos modelos y dejando atrás estructuras tradicionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) proyecta que la transición hacia una economía más ecológica podría generar 24 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo para el año 2030.La automatización también presenta un escenario preocupante. Informes de consultoras estratégicas como McKinsey &amp; Company sugieren que unos 800 millones de personas podrían perder sus empleos debido a la automatización para 2030. Paralelamente, una gran parte de los empleados consultados temen no contar con la formación o las habilidades necesarias para conseguir un trabajo remunerado en el nuevo panorama laboral.En otra encuesta de opinión pública (18-62 años) realizada por la empresa Bosch Tech Compass 2022 marca que un 72% de los encuestados creen que el progreso tecnológico hace que el mundo sea mejor. La encuesta se realizó en China, India, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.