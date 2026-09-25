El agua como memoria, vida y refugio: así llega ‘4 Días de Diseño’

Con la premisa de articular un espacio en el que el diseño y la arquitectura sirvan de plataforma para analizar y sopesar los temas que rodean a la ciudadanía, surge por segunda vez la iniciativa ‘4 Días de Diseño’, la cual reúne hasta el próximo 4 de octubre a personas de distintos perfiles y disciplinas para explorar el arte desde nuevas perspectivas. En esta ocasión, el tema que será puesto sobre la mesa es el agua. Este elemento de la naturaleza, que ocupa el 70 % del planeta Tierra, ocupará un lugar central en la temática de este evento, en el que los artistas participantes realizarán diseños sobre las distintas funciones que tiene el agua, como la hidratación del ser humano, su capacidad de albergar maravillosos ecosistemas en el fondo del océano y, al mismo tiempo, dejar huella en las superficies por las que transita. También se pueden aportar visiones sobre cómo el agua es parte del cuerpo humano, por ejemplo. El creador de ‘4 Días de Diseño’, Javier Chanis, expresó que, si bien esta edición profundiza sobre las raíces y el hogar, el certamen artístico tiene como enfoque central el tema del agua. De acuerdo con el fundador de esta iniciativa, este es un tema de acuciante actualidad, no solo en Panamá, sino en el mundo. “La idea es que se conforme un equipo de dos o más personas de profesiones diferentes. Puede ser un arquitecto con un poeta, un herrero o cualquier otra profesión, pero no pueden ser de la misma disciplina. El equipo crea una pieza que puede ser utilitaria, una instalación, una performance o lo que quieran, siempre que aborde el tema del agua y transmita un mensaje a la sociedad”, precisó Chanis en entrevista con La Estrella de Panamá sobre la mecánica de esta actividad. La misión de ‘4 Días de Diseño’ es brindar un espacio en el que la ciudadanía pueda tener acceso libre y gratuito, más allá de las galerías o los museos. En ese sentido, se llevará a cabo la inauguración de la exposición central de esta iniciativa, en la que más de 40 artistas entrarán en un esquema de cocreación de diversas piezas de arte que explican su visión sobre el agua. La exposición se inaugurará el próximo jueves 1 de octubre, a las 7:00 p. m., en la Casa Club de Parque Omar y estará abierta al público hasta el domingo 4 de octubre, en un horario de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. De igual forma, se realizarán diversas actividades, como talleres y conversatorios. Entre ellas está el Taller de Diseño y Ensamble, para crear una fuente escultórica modular para aves, hoy a partir de la 1:30 p. m. en el taller de Clandestino Lab, en la Ciudad del Saber. Por otro lado, este lunes 28 de septiembre se realizará en el Centro Cultural de España Casa del Soldado el conversatorio ‘Agua, arquitectura y ciudad’, en el que participarán el arquitecto paisajista Luis Alfaro, la doctora en Geografía Urbana Diana Xie, el exalcalde de la Ciudad de Panamá José Isabel Blandón y el arquitecto de la firma Msc Clima Design, Javier Chanis. El resto de la agenda —que se encuentra en sus redes sociales— transcurrirá en cinco lugares: el Museo del Canal Interoceánico, el Museo de Arte Contemporáneo, la Ciudad del Saber, el Parque Omar, la Casa del Soldado y el bar Colectivo.

El agua, bajo varias miradas

Como parte del pistoletazo de salida de ‘4 Días de Diseño’, tres artistas participantes de la exposición central —Beatriz Cecilia Paredes, Miguel Corro y Nahuel Galeano— expusieron ante los presentes las propuestas artísticas que mostrarán a los espectadores la próxima semana. La primera en presentar su propuesta fue Beatriz Cecilia Paredes, quien creó junto a su hija, la diseñadora y arquitecta María Alejandra Icaza Paredes, la propuesta artística ‘E-Coral’, con la cual busca reflejar la preocupación que siente ante el deterioro progresivo de los ecosistemas marinos producto de la contaminación generada por el ser humano. Los ecosistemas marinos protegen las costas, contribuyen al equilibrio climático de los océanos y sostienen una red natural de la que también depende la humanidad. Aunque los corales ocupan menos del 1 % de los ecosistemas, son imprescindibles para el bienestar del planeta. Esta riqueza atraviesa un proceso silencioso de desaparición. El aumento de la temperatura, la contaminación y la presión del desarrollo costero alteran la relación simbiótica que permite la supervivencia del coral. La propuesta contrasta la belleza y la pérdida, así como el color y la ausencia que dejan en el camino aquellas especies que sucumben a los efectos de la contaminación. Es así que, en la exposición, madre e hija presentarán juntas una instalación compuesta por tres esculturas y lámparas de mesa: abstracciones que evocan corales y paisajes submarinos, realizadas en alambre recubierto de plástico y concreto, a la que han llamado ‘Echorial’. Aludiendo al término en inglés equals, que habla de los hechos tecnológicos, Paredes explicó: “Irónicamente, este mismo espacio metafísico que se vanagloria de alejarse de la materialidad necesita de un sistema de cableados e infraestructura eléctrica que, al volverse obsoleto con las siempre cambiantes nuevas tecnologías, se convierte en un desecho problemático. Las distintas técnicas de escultura en alambre se sirven de líneas de metal para crear un volumen en el espacio. Sus principales características son la transparencia y el juego entre proyecciones de luz y sombra, donde la materialidad se transforma en lenguaje conceptual”. En cambio, el arquitecto Miguel Corro presentó su iniciativa, cocreada junto con Ana María Pimienta y Mariana García, la cual exhibe cómo el agua va dejando un rastro tangible en materiales como la madera, al momento en que crece un árbol. “Sabiendo que el agua y la planta siempre tienen una relación para toda la vida, para que ustedes puedan observar esa pieza por el contraste, uno de los elementos que también intervienen en el crecimiento de la planta es la luz, que le proporciona la energía. Con ese punto adicional, que es la luz, entra el equipo que participa conmigo, Decofil, a través de la creación de módulos de pantallas de luz. La luz le da energía a la planta y, mediante la fotosíntesis, genera los nutrientes que permiten su crecimiento”, agregó.

Con Decofil, una firma de diseño contemporáneo especializada en impresión 3D de Pimienta y García, se agregaron unos módulos verticales realizados mediante impresión 3D con plástico PET reciclado. “A estos módulos verticales les damos un diseño acanalado que busca transmitir ese flujo del agua y esa luz interior, evocando la vida. Con esos dos elementos tenemos el arranque y el crecimiento de este concepto de la planta que hemos desarrollado.

Interpretando entonces estos dos módulos y cómo colaboraríamos en conjunto, hacemos una composición vertical de módulos de madera y pantallas de luz, para seguir evocando y teniendo a la planta y el árbol como elementos”, desarrolló. Es por eso que la madera en su pieza, según Corro, sería “esa memoria a través de las vetas”, mientras que las pantallas de luz representan el concepto de vida y ese flujo del agua externa a través del módulo.

“Con eso tendríamos el concepto completo de vida y el crecimiento del árbol. La luz contenida en el interior de estas pantallas hace visible aquello que permanece oculto: el agua como origen, su recorrido y la memoria de la materia dentro de la madera. El agua no siempre permanece visible. El agua se infiltra, alimenta, asciende y desaparece, pero siempre permanece registrada en las huellas de su viaje”, concluyó.

Por su parte, el director creativo de Clandestino Lab, Nahuel Galeano, explicó que su proceso creativo parte de dos caminos: las ideas que surgen de manera espontánea y los proyectos que nacen a partir de un encargo. Aunque prefiere trabajar desde la libertad creativa, considera que las restricciones de un proyecto también pueden convertirse en oportunidades para desarrollar nuevas soluciones. Para él, el error es una parte fundamental del aprendizaje, porque permite descubrir qué funciona y qué debe corregirse.

Con esta exposición de motivos presentó su propuesta para ‘4 Días de Diseño’, la pieza ‘Refugio’, en la que la lluvia es el punto de partida y, más específicamente, el sonido de la lluvia. Esta escultura habitable plantea un espacio para sentir el agua a través del sonido: un refugio unipersonal acompañado de un paisaje sonoro que contextualiza su significado.

Asimismo, la pieza significa un ‘Refugio’ tanto para Galeano como para quienes participaron en la elaboración de esta escultura, entre ellos personas refugiadas o en proceso de reinserción social.

Antes de las presentaciones artísticas, se brindó un espacio para la reflexión sobre el agua con las exposiciones del hidrólogo Erick Córdoba y del especialista en Protección Ambiental de la Oficina de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá, Víctor Gómez, quienes abordaron los retos acuciantes que enfrenta este recurso hídrico, así como el esquema de compensación que se está realizando para quienes se verán reubicados por el proyecto del embalse de Río Indio.