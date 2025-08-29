El amor por nuestros bebés en el cielo: la transformación del duelo al servicio

Marco Aurelio dejó la Tierra el 14 de septiembre de 2015. Mariangelica tenía siete meses y medio de embarazo. Esa mañana habían puesto la cuna y, en la noche, tuvieron que recogerla. Nunca se determinó la causa del fallecimiento, a pesar de que se realizaron todos los exámenes médicos. 'No solo tenemos los hijos que se nos ven en la calle, contamos siempre a nuestro hijo en el cielo', relató la madre, con una alegría que solo reflejaba fortaleza y esperanza.Cuando el <b>Blog Aguacate</b>, con cautela, preguntó a las madres si deseaban contar su historia, Annalisa Ortega respondió con emoción y rapidez: '¡Mira, aquí todas queremos contar la historia, tranquila!'.Aura nació el 1 de junio de 2016. En la semana 35 de embarazo, Analissa entró en labor de parto con contracciones. Algo estaba mal porque no sentía a Aura en la barriga. La madre fue al baño y botó el tapón cervical. Aquello no lo había hecho, pues Paz, su primera hija, había sido por cesárea. Analissa llamó a su doctor, pero él no estaba disponible. Le indicó que fuera a su clínica para ser atendida por otro médico. Ahí le realizaron un ultrasonido. Cuando Aura nació, le dijeron que todo estaba bien, que lo peor que podría pasar era que no la viera hasta después de 24 horas, pues la bebé no contaba con la inyección para los pulmones.Mientras hacían los exámenes protocolarios, Analissa observaba las manecillas del reloj moverse. Se estaban tardando demasiado. Empezó a rezar, esperando un milagro. De repente, el médico pidió que sacaran al esposo. A los 15 minutos, le dijo que su bebé, Aura, ya no estaba. Con una calma que ella misma desconocía en ese momento, solicitó que trajeran a su esposo de vuelta y le pusieran a la bebé en el pecho. 'Cuando él entró, hizo un sonido horrible', describió ella. 'No se me olvida'.El pediatra sugirió que se tomaran una foto; el esposo rechazó la idea. Pero el médico insistió: 'Yo les voy a tomar la foto y si en seis meses ustedes no me la han pedido, yo la borro', dijo. Entonces, aceptaron. 'Es el tesoro más grande que yo tengo, es la foto de nosotros tres juntos. Esa es una de las razones por las que nosotros hacemos la Cajita de Recuerdos y hablamos de las fotos, porque la gente piensa, ‘qué morbo tomarle una foto a un bebé muerto’. No. Es un recuerdo. Mi esposo después tomó otra, pero yo prefiero esa en la que ella está encima de mi pecho, con mi esposo abrazándome', contó.En el caso de Mauricio, Natalie Medina cuenta que cuando él tenía dos meses, se empezó a poner amarillo. Una amiga pediatra le sugirió realizarle un examen de bilirrubina, solo para estar seguros de que no era la bilirrubina roja, la mala. Pero los resultados apuntaron a que sí se trataba de eso. Mauricio pasó de ser atendido en un centro médico privado al Hospital del Niño, y luego, en Estados Unidos. 'Nos salvamos, hemos llegado', pensó con alivio la madre.A Mauricio le hicieron pruebas genéticas que, por su complejidad, se estudiaban en Alemania. El bebé falleció antes de que llegaran los resultados, que más adelante, indicaron que padecía de una enfermedad rara que afectaba su hígado.'Sentía un corte tan grande que pensé que mi vida se había acabado. Pero al llegar a Panamá y ver a las madres de Huellas de Ángel, noté esperanza. Yo sentía que ellas estaban bien, sus caras así bonitas, tenían blower y color en las mejillas. Otras habían tenido hijos después, unas tenían viajes planeados. Me dio mucho aliento ver a gente que sí siguió normal. Pensé que si ellas pudieron, yo también', dijo Natalie, con voz entrecortada.