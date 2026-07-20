El Cine Universitario presenta un ciclo de cine fantástico con entrada libre hasta el 24 de julio

El Cine Universitario de la Universidad de Panamá celebrará hasta el viernes 24 de julio su Ciclo de Cine Fantástico, una programación que reunirá producciones de Noruega, Suiza, Canadá, Letonia y Estados Unidos, con funciones gratuitas para el público.

Las proyecciones se realizarán en las instalaciones de Cine Universitario, ubicadas en el Campus Central de la Universidad de Panamá, en la calle principal frente al patio de la Facultad de Humanidades, después de ASEUPA. La entrada será libre y las funciones iniciarán a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m., según la programación divulgada por el Grupo Experimental de Cine Universitario.

El ciclo abrió con la presentación ayer y hoy de la película noruega ‘La hermanastra fea’ (2025), dirigida por Emilie Blichfeldt. El drama, de 109 minutos, presenta una reinterpretación del clásico cuento de La Cenicienta, en la que una joven recurre a extremos físicos para alcanzar el ideal de belleza y conquistar al príncipe. La cinta fue reconocida como Mejor Película en el Festival de Cine Fantástico de Sitges (España).

Como complemento de estas funciones se proyectará el cortometraje de animación suizo ‘La pequeña vendedora de fósforos’ (2016), de Anne Baillod y Jean Faravel, inspirado en el cuento de Hans Christian Andersen y ganador de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Cannes (Francia).

Los días 22 y 23 de julio será el turno de ‘Rufus’ (2022), producción canadiense dirigida por Dave Schultz. La historia sigue a un adolescente sin hogar ni memoria que llega a un pequeño pueblo, donde es acogido por una familia, aunque pronto se revela que es un vampiro perseguido por una poderosa empresa farmacéutica. La película obtuvo el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine del País de Gales (Reino Unido).

Estas funciones estarán acompañadas por el cortometraje experimental ‘10 minutos mayor’ (1978), del director letón Herz Frank, una obra que registra en una sola toma las expresiones de un niño mientras observa un espectáculo de títeres.

El ciclo concluirá el viernes 24 de julio con ‘Proyecto Ave María’ (2026), producción estadounidense dirigida por Christopher Miller y Phil Lord, protagonizada por Ryan Gosling y con la voz de James Ortiz. La cinta narra la historia de un profesor de matemáticas y brillante físico que despierta solo en una nave espacial para cumplir una misión crucial con la ayuda de un peculiar ser extraterrestre.

Con esta iniciativa, el Cine Universitario ofrece al público una selección de películas que exploran el drama, la fantasía, el terror y la ciencia ficción, además de cortometrajes premiados internacionalmente, reafirmando su compromiso con la difusión del cine de autor y el acceso gratuito a propuestas cinematográficas de distintas partes del mundo.