El Festival de Jazz de Panamá reunió este año a 13,000 personas, impulsando su impacto social y cultural

El Festival de Jazz de Panamá (PJF, por sus siglas en inglés) cerró su vigésima segunda edición con más de 13,000 asistentes, reafirmando su impacto cultural y educativo en el país. En su más reciente informe, la organización del PJF informó además que ocho millones de personas asistieron a su ya tradicional concierto de clausura al aire libre, en el que participó este año Moncho Rivera, sobrino del afamado músico puertorriqueño Ismael Rivera.

El festival reunió, además, a más de 170 artistas nacionales e internacionales, entre ellos Idania Dowman y la saxofonista de Beyoncé, Tia Fuller, y realizó más de 40 actividades educativas, artísticas y culturales.

En esta edición —que homenajeó al saxofonista Gladstone “Bat” Gordon— también se cumplió el rol formativo del festival mediante el otorgamiento de becas internacionales a jóvenes músicos destacados. Por parte del Berklee College of Music (Boston, Estados Unidos), se otorgaron becas para los cursos de verano a Gilberto Campos, Ana Jurado, Sebastián Canales y Camila Riquelme, mientras que Lucas Maylin recibió una beca para el curso de verano del Conservatorio de Nueva Inglaterra (Estados Unidos). Maylin, además, fue beneficiado con una beca completa para cursar sus estudios profesionales en el Berklee College of Music, valorada en $240,000.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) entregó, por su parte, diez becas a nivel nacional a estudiantes de distintas regiones del país para cursar la Maestría en Musicoterapia Global, que se imparte en la Universidad Especializada de las Américas.

“No debe haber ninguna duda del impacto real y transformador que este evento tiene en nuestro país. Ustedes son la llama que mantiene viva mi esperanza y mi convicción de seguir el camino de la música como herramienta de educación, conciencia y transformación social”, manifestó el director artístico del PJF, Danilo Pérez, de acuerdo con una nota de prensa.

El PJF reportó esta semana los resultados de una edición que se redujo a tres días debido a las limitaciones presupuestarias derivadas de la falta de apoyo por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá y la Alcaldía de Panamá. El único respaldo que se mantuvo firme fue el de MiCultura, mientras que la Alcaldía apoyó al festival en términos logísticos.

Tras el revuelo causado por la publicación de La Estrella de Panamá del pasado 9 de enero, en la que Pérez atribuyó la reducción del evento a la falta de apoyo de estas instituciones, el alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi, se reunió tanto con Pérez como con la directora ejecutiva del festival, Patricia Zárate de Pérez, y con Aleida Duartes, directora ejecutiva de la Fundación Danilo Pérez. El resultado del encuentro, según afirmó entonces una fuente cercana al tema, fue la renovación por un periodo adicional de tres años del apoyo de la Alcaldía al PJF.