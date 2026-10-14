El latido eterno del ‘Conga Rock’: Un homenaje de agradecimiento a Océano

Era el año 1987, tenía solo 10 años, practicaba varios deportes y los juegos de mesa como Clue, Monopolio y Uno eran constantes. Algo fijo en mi televisión cada día era Mazinger Z, Festival de Robots y El Chavo del 8 y como vivía en la calle 58, mi entretenimiento era ir a los cines de las Galerías Obarrio a ver La Bamba (la cual impactó mi vida y curiosidad musical por el Rock and Roll) o Harry y los Hendersons. Mis dos artistas favoritos eran mi padre (Pedrito Altamiranda) y Michael Jackson, que de este último estaba fascinado con el disco “Bad” que salió ese agosto y que mi mamá me compró como regalo sorpresa. De mi papá, ya sus tres himnos de carnaval, al igual que muchos de sus conocidos calipsos sonaban constantemente en cada emisora local, consolidándolo como un artista único e irrepetible. Tardes de videojuegos de Intellivision o Nintendo en casa de mi amigo y vecino de infancia, Juan Manuel Díaz (luego bajista de la banda local Instinto), escuchando como música de fondo a los Beatles, eran habituales. Su casa estaba llena de guitarras, amplificadores, aunque también realizábamos otras actividades típicas de la edad y de la época. Mi brújula musical ya apuntaba hacia horizontes muy distintos que la mayoría de los niños de mi generación. Por influencia de mi familia, en casa se respiraba una atmósfera sonora rica y diversa. Mis oídos estaban habituados a ritmos y letras que mi padre había compuesto, grabado y publicado, además de que se encontraba en el pináculo de su carrera artística, la efervescencia del rock en inglés de la época que escuchaba con mi hermana Mylene, a través de sus vinilos o sintonizando Radio 10, Omega Estéreo y Estéreo Panamá. Al mismo tiempo escuchaba diariamente la profunda melancolía y poesía de la Chanson Française, encarnada en titanes como Jacques Brel, Michel Sardou, Pierre Perret, Georges Brassens, etc... Esa educación sentimental y musical me dio un criterio temprano, por eso, cuando llegó el momento de gastar mi propia mesada por primera vez, no dudé en las joyas que quería poseer. Recuerdo perfectamente haber ido a la famosa y aclamada “Discoteca El Puente” a comprar dos discos que marcarían esa etapa de mi infancia: Hysteria de Def Leppard y una obra cumbre del rock en español hecho en Panamá: Conga Rock de Océano. Mi fascinación por el grupo Océano nació en la radio. Quedé completamente atrapado al escuchar “Él derramó su amor por ti”, “Magic” y “Te lo digo”, canciones que poseían una fuerza y melodía arrolladora. Conectar esa sofisticación del rock anglosajón, pero cantada en mi propio idioma y con una identidad tan nuestra, fue una revelación. Comprar el “Conga Rock” no fue solo adquirir un álbum; fue mi primer acto de absoluta independencia musical y el descubrimiento de que en Panamá se estaba haciendo música con proyección internacional. El rock en Panamá tiene un plano arquitectónico inalterable, y para mí el Conga Rock es el disco pionero de este género musical. Ya para esa época había bandas en Panamá con algunos éxitos tales como Alpha Crucis, Quarzo, Tierra de Nadie, etc., pero Océano los opacó con su despegue comercial en Panamá y en la región centroamericana, que aún estaba descubriendo el Rock en español. Casi cuatro décadas después de aquel fabuloso año 1987, queda claro que lo vivido con este álbum no fue un capricho infantil de una sola temporada. El legado de Océano ha sabido resistir el paso del tiempo y mantenerse a flote sobre la historia musical de nuestro país. Recordar este disco es entender que la banda desató una auténtica “Revolución” en la escena panameña; un movimiento que demostró que el rock en nuestro idioma podía alcanzar niveles internacionales impecables y dio cabida a que en unos años después, grupos como Los Rabanes y Los 33, tuvieran notoriedad. A través de este trabajo, sale el inolvidable relato de “Él derramó su amor por ti”, donde hay una fabulosa descripción de esa historia que nos hace suspirar y valorar el sentimiento de amor adolescente. Esto hace que el disco entregue una propuesta tan intensa y apasionada que, lejos de evaporarse, se transformó en un sentimiento del cual hoy podemos decir: “Tu amor me ahoga”. Escuchar canciones dedicadas a personajes entrañables como “María Angélica” nos devuelve a la frescura de una juventud compartida, y nos recuerda el impacto de ver nacer un sonido propio. Océano nos regaló una fusión única, un “Conga Rock” eterno que mezcló la sofisticación del rock con los sonidos de percusiones, vientos y metales de ritmos latinos, que luego emularon grupos como Maná, Café Tacuba, etc... Su música poseía una mística especial, una especie de “Magic”, con una descripción atinada homenajeando a la mejor discoteca de la época, pero a su vez envolvía las tardes de radio y que sigue cayendo con la misma frescura de la “Lluvia“ sobre las calles de Panamá. Hoy, al poner este disco, es como si el tiempo se congelara. Cada vez que suena un acorde, la banda se planta frente al oyente actual y le dice: “Te lo digo”, el rock nacional sigue vivo, con instrumentación enriquecida con teclados y congas. En un entorno moderno donde a menudo parece que “El cielo es cemento”, gris, monótono y digitalizado, las canciones de este álbum irrumpen como un bálsamo de autenticidad. Nos enseñan que, a pesar de los años, las distancias y los cambios en la industria, los panameños y esta banda “No supimos compartir” el olvido; al contrario, decidimos compartir la memoria. Por eso, el eco de Océano no pertenece al ayer; es un presente continuo que se renueva con cada generación que descubre el poder de sus acordes.

Este es mi análisis de cada uno de los temas de este disco que sigue siendo uno de mis favoritos:

1. Revolución: El disco abre con una declaración de principios, fuerza y estilo. Representa la rebelión interna del género; el momento exacto en que el rock panameño decidió dejar de imitar el sonido anglosajón para buscar una voz propia en español. La instrumentación da paso a medir el potencial del grupo y su gran armonía. 2. Él Derramó Su Amor Por Ti: El éxito cumbre nacional e internacional de la banda y su canción más popular. Una balada rock, con un profundo mensaje e historia que dominó los listados en México y Centroamérica. Transmite un mensaje de entrega absoluta y salvación a través del amor verdadero. La ejecución de Salo Shamah en los teclados, con ese sonido tan original, brinda un toque de identidad, dándole una sofisticación extraordinaria. Pieza inmortal, digna para el Salón de la Fama del Rock panameño. 3. Tu Amor Ahoga (Como Una Cámara De Gas): Una pieza enérgica que explora la intensidad y la toxicidad de las relaciones juveniles. Retrata esa línea delgada entre la pasión desbordada y el sentimiento de asfixia emocional. Creo que es una canción que tiene un valor importante y brillante ejecución.

4. María Angélica: Según mi percepción es una descripción de la musa por la cual derramaron su amor, pero que queda en brazos del mejor amigo. Una letra profunda, con la crudeza del desamor, el vacío y la realidad del primer corazón roto, así como también la desesperación y añoranza, combinado con el dolor de la ausencia. Me llama poderosamente la fuerza proyectada en la frase “La soledad nos envolvió hasta caer en el amor”. Un dato curioso es que sólo se menciona a la protagonista al final del tema. 5. Conga Rock: El manifiesto estético que da nombre al álbum. Es la fusión perfecta del pulso candente de la conga usando vientos y cueros latinos con la distorsión del rock. Significó la demostración de que el rock local podía ser bailable y mantener su fuerza callejera, pero con sonido muy sincero y netamente panameño.

6. Magic: Una canción con atmósfera pop-rock muy sofisticada para su época. Habla del encanto hipnótico y misterioso que provoca el primer avistamiento de un recinto nocturno legendario de Panamá, que aún se recuerda con mucha nostalgia. Una canción que me hace sonreír cada vez que la escucho y resalta mucho el solo de percusión, riff de guitarra, sección de timbales y un cierre magistral, algo poco habitual en las canciones del género. 7. Lluvia: Una de las joyas más coreadas de la producción y que disfruto con frecuencia. Utiliza la metáfora de la lluvia como un elemento purificador y aflicción, marcando el inicio de la melancolía y resignación del fin de un ciclo amoroso. Según mi criterio, la mejor melodía de todo el disco. 8. Te Lo Digo: Un tema que alcanzó una fuerza masiva en las radioemisoras. Su lírica es una confrontación directa y honesta en una relación de pareja, donde la comunicación directa y el desahogo son los protagonistas indispensables. Lo que me parece original es pasar de una balada reconfortante que te cuenta la primera parte de la historia y luego pasar al rock, como dice la canción “Descubriendo poco a poco una ilusión”. Sin duda una canción inmortal, entre las mejores de la historia del rock nacional.

9. El Cielo Es Cemento: Una mirada crítica y reflexiva hacia la modernización y la pérdida de la naturaleza frente a la jungla de concreto. Una canción con tintes de rock progresivo que analiza el aislamiento humano en las ciudades en crecimiento. 10. No Supimos Compartir: El cierre perfecto del álbum. Una balada introspectiva que aborda la madurez y el reconocimiento de los errores propios al final de una historia afectiva. Sin duda, para aprender a construir sobre el error, guarda siempre del pasado lo mejor.

Décadas después de desmenuzar esas canciones en el equipo de sonido de mi recámara, el destino me depararía una sorpresa. Rondaba el año 2022 y seguía escuchando a Océano como siempre, yendo a sus conciertos y escuchando sus éxitos como un fanático más. En mi perfil de la plataforma digital Spotify, tenía sus discos señalados y algunos de sus temas más conocidos en mi lista de canciones favoritas, las cuales ponía con mucha frecuencia, así como también algunas no tan habituales como “Yo no puedo ser tu amigo”, “Para ti”, “Buscando Trabajo”, “Perdóname”, “Sabes muy bien”, etc...

En ese mes de abril del 2022, Leo Goldfarb y Zito Barés me llamaron, en nombre de los demás integrantes de Océano, para invitarme a cantar la canción “El Buhonero” en el concierto conmemorativo por sus 40 años de trayectoria. La invitación me conmovió profundamente y sigue siendo uno de los mayores honores de mi vida. Uno de los momentos más memorables fue el primer ensayo, celebrado en casa del gran Boris Allara; recibir el elogio de la banda me produjo una alegría indescriptible. Estar rodeado de Leo, Salo, Boris, Pitongo, Zito, Ricky y Moi era algo que jamás imaginé, sobre todo porque han sido referentes fundamentales en mi vida musical. Esta colaboración me impulsó a plasmar un agradecimiento público a través de la radiografía de esta canción atemporal compuesta y adaptada por mi padre, demostrándome cuando la canté, que Océano y el público panameño aún respetaba y admiraba el legado que Pedrito Altamiranda dejó al patrimonio cultural local.

Estar en el escenario del Ateneo, frente al micrófono, fue una experiencia que no se puede describir únicamente con palabras; se tiene que sentir en el pecho. Cuando Leo Goldfarb dio el conteo y arrancó el instrumental inicial de “El Buhonero”, sentí una descarga de energía que me conectó de inmediato con cada alma en el teatro y con una sensación soñada, porque jamás me imaginé que en el algún momento de mi vida iba a compartir escenario con ellos.