El picante visto a través de la historia, el arte y la gastronomía

Cada gota de salsa picante que le añadimos a nuestras comidas tiene una historia detrás que se refleja en el arte, la historia y, por supuesto, en la gastronomía. Sobre este tópico trata la exposición Picante - que se podrá ver hasta este próximo 10 de enero en el Centro Cultural Casa del Soldado - cuya interactividad permitirá recorrer la historia natural y cultural de los ajíes, resaltando su origen americano y su posterior expansión global.

Una actividad que celebra los lazos entre Panamá, España y el resto del mundo por medio del ámbito gastronómico, mostrando como algo cotidiano el potencial de un ingrediente tan esencial en la cocina de muchos como los ajíes para unir puentes y dar sabor a aquellas comidas que son parte del día a día.

La exposición Picante se centra sobre todo en las raíces americanas de los frutos de las plantas del género Capsicum, a las que pertenecen los ajíes, pimentones y chiles. Es así que los visitantes tienen tras de sí un recorrido que los llevará al camino inusual de una fruta cuya sabor tiene un sabor tan característico como particular.

En la muestra, los visitantes podrán sumergirse en una experiencia única y diversa a través del contenido histórico, gastronómico y artístico, que mostrará la épica aventura de cinco especies de ají domesticadas en América: Campsicum annum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens, Capsicum baccatum y Capsicum pubescenes.

De este modo, Capsicum muestra como una planta que solía ser un arbusto silvestre del bosque americano se transformó en uno de los ingredientes más importantes de la cocina mundial.

Por otro lado, el picante llega a España traído del continente americano. En este sentido, existe un cuadro del artista español Diego Velásquez denominado ‘Vieja friendo huevos’ (1618), en el que sale representada una variación del picante, denominada ‘guindilla’, mientras la mujer protagonista del cuadro mientras cocina el huevo, lo que comprobaría la introducción paulatina de ingredientes provenientes de América Latina. En particular, de especies que podrían brindar una nueva forma de saborear las comidas.