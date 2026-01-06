El picante visto a través de la historia, el arte y la gastronomía

La exposición ‘Picante’ es uno de varios proyectos creados hace unos meses en conjunto con el Biomuseo bajo el programa ‘Sembrando conciencias’, con el que se busca profundizar en el conocimiento sobre la riqueza de la biodiversidad panameña, además de contribuir a la divulgación de la protección del medio ambiente y combatir el cambio climático. Varias de esas actividades fueron la gira guiada ‘Conociendo el Casco y sus aves’ que se llevó a cabo con expertos de la Fundación Audubon el 13 de septiembre de 2025, un taller de acuarelas de plantas urbanas el 11 de octubre de 2025, el recorrido y charla sobre los ecosistemas mareales del Casco Antiguo el 22 de noviembre de 2025, y la exposición ‘Picante’, curada por el Biomuseo y expuesta en la Casa del Soldado.La directora del centro cultural de España Elena González afirmó a <b>La Estrella de Panamá </b>que esta línea de cooperación con el Biomuseo tiene como propósito explorar la biodiversidad, que también se expresa en el Casco Antiguo a través de las aves y las plantas que se encuentran en la zona donde se encuentra el centro cultural.Sobre el énfasis que el centro cultural le da a la biodiversidad, González explicó que esta es una de las líneas de acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España es el combate al cambio climático y la preservación del medio ambiente. 'El medio ambiente ha sido un eje transversal del trabajo de la cooperación española y está concebida como un elemento fundamental sobre el que trabajar y concienciar (...) Este tipo de actividades son importantes para un tema como el cambio climático que, a veces, puede ser difícil de visibilizar. Profundizar sobre lo importante que es defender y proteger nuestros entornos naturales también desde la cultura, es un buen complemento', agregó.La titular del centro Casa del Soldado indicó que la exposición - que también se mostró en el Biomuseo - indicó que la exposición es una oportunidad para que el público pueda acceder a estos contenidos. Por el momento, según González está teniendo una buena acogida entre los visitantes al ser un tema que despierta mucho interés.