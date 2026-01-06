  1. Inicio
El picante visto a través de la historia, el arte y la gastronomía

La exposición ‘Picante’ se mostrará en la Casa del Soldado hasta el próximo 10 de enero.
El cuadro ‘Vieja friendo huevos’ (1618), del español Diego Velásquez.
José Vilar
  • 07/01/2026 00:00
La historia detrás del picante, y los vínculos que hay en torno a él entre España y América Latina, constituyen el plato fuer

Cada gota de salsa picante que le añadimos a nuestras comidas tiene una historia detrás que se refleja en el arte, la historia y, por supuesto, en la gastronomía. Sobre este tópico trata la exposición Picante - que se podrá ver hasta este próximo 10 de enero en el Centro Cultural Casa del Soldado - cuya interactividad permitirá recorrer la historia natural y cultural de los ajíes, resaltando su origen americano y su posterior expansión global.

Una actividad que celebra los lazos entre Panamá, España y el resto del mundo por medio del ámbito gastronómico, mostrando como algo cotidiano el potencial de un ingrediente tan esencial en la cocina de muchos como los ajíes para unir puentes y dar sabor a aquellas comidas que son parte del día a día.

La exposición Picante se centra sobre todo en las raíces americanas de los frutos de las plantas del género Capsicum, a las que pertenecen los ajíes, pimentones y chiles. Es así que los visitantes tienen tras de sí un recorrido que los llevará al camino inusual de una fruta cuya sabor tiene un sabor tan característico como particular.

En la muestra, los visitantes podrán sumergirse en una experiencia única y diversa a través del contenido histórico, gastronómico y artístico, que mostrará la épica aventura de cinco especies de ají domesticadas en América: Campsicum annum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens, Capsicum baccatum y Capsicum pubescenes.

De este modo, Capsicum muestra como una planta que solía ser un arbusto silvestre del bosque americano se transformó en uno de los ingredientes más importantes de la cocina mundial.

Por otro lado, el picante llega a España traído del continente americano. En este sentido, existe un cuadro del artista español Diego Velásquez denominado ‘Vieja friendo huevos’ (1618), en el que sale representada una variación del picante, denominada ‘guindilla’, mientras la mujer protagonista del cuadro mientras cocina el huevo, lo que comprobaría la introducción paulatina de ingredientes provenientes de América Latina. En particular, de especies que podrían brindar una nueva forma de saborear las comidas.

‘Sembrando conciencias’

La exposición ‘Picante’ es uno de varios proyectos creados hace unos meses en conjunto con el Biomuseo bajo el programa ‘Sembrando conciencias’, con el que se busca profundizar en el conocimiento sobre la riqueza de la biodiversidad panameña, además de contribuir a la divulgación de la protección del medio ambiente y combatir el cambio climático.

Varias de esas actividades fueron la gira guiada ‘Conociendo el Casco y sus aves’ que se llevó a cabo con expertos de la Fundación Audubon el 13 de septiembre de 2025, un taller de acuarelas de plantas urbanas el 11 de octubre de 2025, el recorrido y charla sobre los ecosistemas mareales del Casco Antiguo el 22 de noviembre de 2025, y la exposición ‘Picante’, curada por el Biomuseo y expuesta en la Casa del Soldado.

La directora del centro cultural de España Elena González afirmó a La Estrella de Panamá que esta línea de cooperación con el Biomuseo tiene como propósito explorar la biodiversidad, que también se expresa en el Casco Antiguo a través de las aves y las plantas que se encuentran en la zona donde se encuentra el centro cultural.

Sobre el énfasis que el centro cultural le da a la biodiversidad, González explicó que esta es una de las líneas de acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España es el combate al cambio climático y la preservación del medio ambiente.

“El medio ambiente ha sido un eje transversal del trabajo de la cooperación española y está concebida como un elemento fundamental sobre el que trabajar y concienciar (...) Este tipo de actividades son importantes para un tema como el cambio climático que, a veces, puede ser difícil de visibilizar. Profundizar sobre lo importante que es defender y proteger nuestros entornos naturales también desde la cultura, es un buen complemento”, agregó.

La titular del centro Casa del Soldado indicó que la exposición - que también se mostró en el Biomuseo - indicó que la exposición es una oportunidad para que el público pueda acceder a estos contenidos. Por el momento, según González está teniendo una buena acogida entre los visitantes al ser un tema que despierta mucho interés.

Elena González
Directora Centro Cultural de España ‘Casa del Soldado’
Este tipo de actividades son importantes para un tema como el cambio climático que, a veces, puede ser difícil de visibilizar.
