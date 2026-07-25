Ellas impulsan el sector marítimo

<b>¿Qué competencias diferencian hoy a un profesional dentro de una industria marítima cada vez más digital y conectada?</b><b>Alexandra Sánchez</b>: La adaptabilidad a los cambios es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que hacemos hoy de repente no será lo mismo que haremos en un año o en cinco años. También es importante la resiliencia. Cuando nos referimos a cambios hablamos de cosas que son inesperadas como el clima o la geopolítica que influyen de una forma directa en nuestras operaciones. Tenemos siempre que estar preparados para lo que va a pasar y ver todas las cosas que nos suceden como una prueba y aprender de ello.<b>Elvia Bustavino:</b> También necesitamos tener la capacidad de tomar decisiones rápidas. Esto es prioritario en la gestión logística. Una persona que no decide con información y con datos está condenada a que su negocio no avance. Nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, pero la mejor tecnología es la que tenemos en nuestro cerebro. Tengo que seguir estudiando, capacitándome y la resiliencia es muy importante, al igual que la escucha activa a nuestros clientes, a nuestros socios y a nuestros asociados.<b>Fátima Sáez:</b> La logística depende mucho de lo que pasa a nivel mundial. El reto es ser competitivo y todos los días debemos actualizarnos. Estar pendientes de lo que pueda pasar. Desde la pandemia para acá la logística ha cambiado y los clientes están buscando la última milla, esa atención y esa comunicación especial. En Panamá tenemos la ventaja de tener el Canal que nos ayuda a poder hacer tránsitos de carga y eso de alguna u otra manera a nivel mundial nos posiciona, así como ayuda nuestra posición geográfica.