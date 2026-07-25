  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Cultura
Cultura

Ellas impulsan el sector marítimo

Un momento de la mesa redonda “Mujeres que lideran el sector marítimo: claves, retos y oportunidades en una industria en transformación”.
Un momento de la mesa redonda “Mujeres que lideran el sector marítimo: claves, retos y oportunidades en una industria en transformación”. Cortesía | DCI
Por
Daniel Domínguez Z.
  • 26/07/2026 00:00
El objetivo de este espacio de diálogo fue conocer los desafíos, aprendizajes y perspectivas reales de mujeres líderes del sector marítimo y logístico en Panamá

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Elvia Bustavino es abogada y empresaria. Es fundadora de Bustavino & Partners y socia de Multimodal Consulting Firm. Además, fue Viceministra de Asuntos Marítimos y Subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá. Actualmente preside WISTA Panamá.

Fátima Sáez es propietaria de una agencia de carga enfocada en soluciones logísticas estratégicas y acompañamiento integral para empresas y clientes internacionales. Ha promovido a Panamá como hub logístico de las Américas.

Alexandra Sánchez se desempeña como business process manager para América Latina en Ocean Network Express. Lo suyo es implementar sistemas tecnológicos y de logística operativa internacional.

Estas tres panameñas compartieron sus experiencias en la mesa redonda “Mujeres que lideran el sector marítimo: claves, retos y oportunidades en una industria en transformación”, un evento organizado por la Facultad de Negocios, Logística y Turismo de la Universidad Católica Santa María La Antigua, WISTA Panamá, con el apoyo de la Editorial La Antigua.

¿Qué las motivó a desarrollar una carrera dentro del sector marítimo o logístico?

Elvia Bustavino: Recuerdo a esa joven de Las Tablas a quien su papá le dijo: ‘Tienes que conocer personas y tienes que empezar a ver algo más allá de Azuero’. Cuando llego a la Facultad de Derecho de la USMA fue muy interesante darme cuenta de todas las posibilidades que tenía y, principalmente, lo que marcó mi camino fue conectarme con muchísimas personas de todas las áreas del país y conectarme con esa visión que, si quería llegar a un punto en esta sociedad, tenía que estudiar.

Alexandra Sánchez: Yo decidí estudiar Contabilidad porque en la escuela eso era lo que me gustaba. No estaba segura si eso era lo que quería para más adelante. Hace 25 años entré en una empresa cubriendo una licencia de maternidad y ahí me dieron la oportunidad de seguir laburando. Entré en finanzas y luego a la parte de atención al cliente, exportación y producción de cargas y poco a poco fui encontrando mi verdadero camino.

Fátima Sáez: Yo vengo también de la provincia de Los Santos y estudié contabilidad. Cuando llegué a Panamá entré a una compañía que tenía una bodega y me quedé pensando: ¿cómo hacen para manejar todas esas importaciones que llegan? Decidí estudiar una maestría en transporte multimodal y ahí me apasioné. Siempre hay alguien que ve más en uno de lo que uno mismo ve y un profesor me dijo: ‘¿qué haces en contabilidad? Necesito que te metas a ventas’ y así, sin pensarlo, renuncié al puesto que tenía en contabilidad antes de graduarme de la maestría e inicié en una agencia de carga que se dedica a importaciones desde el 2009 y me apasioné, me enamoré de la logística.

Esta actividad académica y profesional ocurrió en el Salón Luis Pabón de la Universidad Católica Santa María La Antigua.
Esta actividad académica y profesional ocurrió en el Salón Luis Pabón de la Universidad Católica Santa María La Antigua. Cortesía | DCI

¿Qué competencias diferencian hoy a un profesional dentro de una industria marítima cada vez más digital y conectada?

Alexandra Sánchez: La adaptabilidad a los cambios es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que hacemos hoy de repente no será lo mismo que haremos en un año o en cinco años. También es importante la resiliencia. Cuando nos referimos a cambios hablamos de cosas que son inesperadas como el clima o la geopolítica que influyen de una forma directa en nuestras operaciones. Tenemos siempre que estar preparados para lo que va a pasar y ver todas las cosas que nos suceden como una prueba y aprender de ello.

Elvia Bustavino: También necesitamos tener la capacidad de tomar decisiones rápidas. Esto es prioritario en la gestión logística. Una persona que no decide con información y con datos está condenada a que su negocio no avance. Nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, pero la mejor tecnología es la que tenemos en nuestro cerebro. Tengo que seguir estudiando, capacitándome y la resiliencia es muy importante, al igual que la escucha activa a nuestros clientes, a nuestros socios y a nuestros asociados.

Fátima Sáez: La logística depende mucho de lo que pasa a nivel mundial. El reto es ser competitivo y todos los días debemos actualizarnos. Estar pendientes de lo que pueda pasar. Desde la pandemia para acá la logística ha cambiado y los clientes están buscando la última milla, esa atención y esa comunicación especial. En Panamá tenemos la ventaja de tener el Canal que nos ayuda a poder hacer tránsitos de carga y eso de alguna u otra manera a nivel mundial nos posiciona, así como ayuda nuestra posición geográfica.

De izquierda a derecha: las panelistas Elvia Bustavino, Alexandra Sánchez y Fátima Sáez, quienes conversaron con el profesor Daniel Domínguez Z.
De izquierda a derecha: las panelistas Elvia Bustavino, Alexandra Sánchez y Fátima Sáez, quienes conversaron con el profesor Daniel Domínguez Z.

¿Qué diferencia hay entre un profesional técnicamente competente y un verdadero líder?

Elvia Bustavino: Debemos ser líderes primero con nosotros mismos como personas y luego liderar un equipo. Yo los invito a pensar: ¿cómo puedo cambiar mi manera de actuar y mi manera de trabajar? ¿Me tengo que capacitar? ¿Cómo voy a convivir con las demás personas? ¿Cómo voy a liderar? ¿Cómo voy a ayudar a los demás? El liderazgo colaborativo es una de las principales habilidades que debemos tener. Son las habilidades más poderosas que tenemos. Yo debo tener esas competencias y debo estar rodeada de personas que también tengan ese mismo norte. Todos los días aprendemos algo. El liderazgo debemos practicarlo a toda hora. Los invito a siempre pensar en una colaboración efectiva.

Alexandra Sánchez: Antes, cuando hablamos del liderazgo, era sobre un líder que tomaba las decisiones por sí solo y ya eso no existe. Ahora para tomar decisiones se necesita tener un equipo. Donde haya situaciones complejas debemos reunirnos con nuestro equipo y tratar de buscar las mejores soluciones viendo distintos enfoques. Tenemos que reconocer que nosotros no sabemos todo, no tenemos la respuesta para todo. Por eso es súper importante capacitarnos. En la empresa donde estoy hacemos entrenamientos por lo menos una vez al mes, para mantenernos enfocados en distintos temas de la actualidad. Hay que conocer qué está pasando no solamente dentro de nuestro grupo, sino que también tenemos que saber todo lo que pasa a tu alrededor, para poder tener una idea un poco más amplia de lo que ocurre.

Fátima Sáez: El liderazgo empieza con las personas que te rodean, cuando tienes mentores, cuando tienes guías, cuando tienes esas personas que te van ayudando en el camino y somos capaces de tener esa apertura a escuchar, a aprender y luego homologar todo lo que nos enseñan. Mi mensaje es: aprendan de todo lo que tienen a su lado, desarrollen sus habilidades y no se den por vencidos.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo