Ellas impulsan el sector marítimo

Elvia Bustavino es abogada y empresaria. Es fundadora de Bustavino & Partners y socia de Multimodal Consulting Firm. Además, fue Viceministra de Asuntos Marítimos y Subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá. Actualmente preside WISTA Panamá. Fátima Sáez es propietaria de una agencia de carga enfocada en soluciones logísticas estratégicas y acompañamiento integral para empresas y clientes internacionales. Ha promovido a Panamá como hub logístico de las Américas. Alexandra Sánchez se desempeña como business process manager para América Latina en Ocean Network Express. Lo suyo es implementar sistemas tecnológicos y de logística operativa internacional. Estas tres panameñas compartieron sus experiencias en la mesa redonda “Mujeres que lideran el sector marítimo: claves, retos y oportunidades en una industria en transformación”, un evento organizado por la Facultad de Negocios, Logística y Turismo de la Universidad Católica Santa María La Antigua, WISTA Panamá, con el apoyo de la Editorial La Antigua. ¿Qué las motivó a desarrollar una carrera dentro del sector marítimo o logístico? Elvia Bustavino: Recuerdo a esa joven de Las Tablas a quien su papá le dijo: ‘Tienes que conocer personas y tienes que empezar a ver algo más allá de Azuero’. Cuando llego a la Facultad de Derecho de la USMA fue muy interesante darme cuenta de todas las posibilidades que tenía y, principalmente, lo que marcó mi camino fue conectarme con muchísimas personas de todas las áreas del país y conectarme con esa visión que, si quería llegar a un punto en esta sociedad, tenía que estudiar. Alexandra Sánchez: Yo decidí estudiar Contabilidad porque en la escuela eso era lo que me gustaba. No estaba segura si eso era lo que quería para más adelante. Hace 25 años entré en una empresa cubriendo una licencia de maternidad y ahí me dieron la oportunidad de seguir laburando. Entré en finanzas y luego a la parte de atención al cliente, exportación y producción de cargas y poco a poco fui encontrando mi verdadero camino. Fátima Sáez: Yo vengo también de la provincia de Los Santos y estudié contabilidad. Cuando llegué a Panamá entré a una compañía que tenía una bodega y me quedé pensando: ¿cómo hacen para manejar todas esas importaciones que llegan? Decidí estudiar una maestría en transporte multimodal y ahí me apasioné. Siempre hay alguien que ve más en uno de lo que uno mismo ve y un profesor me dijo: ‘¿qué haces en contabilidad? Necesito que te metas a ventas’ y así, sin pensarlo, renuncié al puesto que tenía en contabilidad antes de graduarme de la maestría e inicié en una agencia de carga que se dedica a importaciones desde el 2009 y me apasioné, me enamoré de la logística.

¿Qué competencias diferencian hoy a un profesional dentro de una industria marítima cada vez más digital y conectada? Alexandra Sánchez: La adaptabilidad a los cambios es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que hacemos hoy de repente no será lo mismo que haremos en un año o en cinco años. También es importante la resiliencia. Cuando nos referimos a cambios hablamos de cosas que son inesperadas como el clima o la geopolítica que influyen de una forma directa en nuestras operaciones. Tenemos siempre que estar preparados para lo que va a pasar y ver todas las cosas que nos suceden como una prueba y aprender de ello. Elvia Bustavino: También necesitamos tener la capacidad de tomar decisiones rápidas. Esto es prioritario en la gestión logística. Una persona que no decide con información y con datos está condenada a que su negocio no avance. Nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, pero la mejor tecnología es la que tenemos en nuestro cerebro. Tengo que seguir estudiando, capacitándome y la resiliencia es muy importante, al igual que la escucha activa a nuestros clientes, a nuestros socios y a nuestros asociados. Fátima Sáez: La logística depende mucho de lo que pasa a nivel mundial. El reto es ser competitivo y todos los días debemos actualizarnos. Estar pendientes de lo que pueda pasar. Desde la pandemia para acá la logística ha cambiado y los clientes están buscando la última milla, esa atención y esa comunicación especial. En Panamá tenemos la ventaja de tener el Canal que nos ayuda a poder hacer tránsitos de carga y eso de alguna u otra manera a nivel mundial nos posiciona, así como ayuda nuestra posición geográfica.